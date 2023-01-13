https://ukraina.ru/20230113/1042605614.html

Министерство ВС Франции сообщило, когда на Украину поступят танки AMX-10 RC

Министерство ВС Франции сообщило, когда на Украину поступят танки AMX-10 RC - 13.01.2023 Украина.ру

Министерство ВС Франции сообщило, когда на Украину поступят танки AMX-10 RC

Франция рассчитывает, что колесные танки AMX-10 RC будут доставлены на Украину в течение двух месяцев, говорится в заявлении министерства вооруженных сил республики, распространенном по итогам телефонного разговора его главы Себастьена Лекорню с украинским коллегой Алексеем Резниковым

2023-01-13T12:31

2023-01-13T12:31

2023-01-13T12:49

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"Министры договорились, что поставка колесных танков французского производства AMX-10 RC, о которой условились президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский 4 января, состоится в течение двух месяцев", - сказано в заявлении.Министры в телефонном разговоре обсудили вопросы обучения украинских военнослужащих обращению с танками AMX-10 RC, процесс использования средств специального фонда в 200 млн евро, который был создан для того, чтобы Украина могла снабжать себя необходимым снаряжением, уточняется в коммюнике Министерства вооруженных сил Франции.В начале января Макрон провел телефонный разговор с Зеленским, по итогам которого Елисейский дворец объявил о намерении Франции поставить Киеву французские легкие танки. Позже агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC. 17-тонная боевая машина разработана французской компанией Nexter ("Некстер") и производились с 1976 по 1994 год. Она оснащена 105-мм пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. В настоящее время 248 имеющихся на вооружении Франции танков, по данным министерства вооруженных сил республики, с 2020 года постепенно заменяют на новые боевые разведывательные машины "Ягуар" (Jaguar).Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает планы властей Франции о поставках тяжелой бронетехники на Украину как необдуманный и безответственный шаг, способствующий дальнейшей эскалации.

https://ukraina.ru/20230109/1042475407.html

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танки, франция, новости, украина, эммануэль макрон