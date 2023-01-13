Министерство ВС Франции сообщило, когда на Украину поступят танки AMX-10 RC
12:31 13.01.2023 (обновлено: 12:49 13.01.2023)
Франция рассчитывает, что колесные танки AMX-10 RC будут доставлены на Украину в течение двух месяцев, говорится в заявлении министерства вооруженных сил республики, распространенном по итогам телефонного разговора его главы Себастьена Лекорню с украинским коллегой Алексеем Резниковым
"Министры договорились, что поставка колесных танков французского производства AMX-10 RC, о которой условились президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский 4 января, состоится в течение двух месяцев", - сказано в заявлении.
Министры в телефонном разговоре обсудили вопросы обучения украинских военнослужащих обращению с танками AMX-10 RC, процесс использования средств специального фонда в 200 млн евро, который был создан для того, чтобы Украина могла снабжать себя необходимым снаряжением, уточняется в коммюнике Министерства вооруженных сил Франции.
В начале января Макрон провел телефонный разговор с Зеленским, по итогам которого Елисейский дворец объявил о намерении Франции поставить Киеву французские легкие танки.
Министры в телефонном разговоре обсудили вопросы обучения украинских военнослужащих обращению с танками AMX-10 RC, процесс использования средств специального фонда в 200 млн евро, который был создан для того, чтобы Украина могла снабжать себя необходимым снаряжением, уточняется в коммюнике Министерства вооруженных сил Франции.
В начале января Макрон провел телефонный разговор с Зеленским, по итогам которого Елисейский дворец объявил о намерении Франции поставить Киеву французские легкие танки.
Позже агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.
17-тонная боевая машина разработана французской компанией Nexter ("Некстер") и производились с 1976 по 1994 год. Она оснащена 105-мм пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. В настоящее время 248 имеющихся на вооружении Франции танков, по данным министерства вооруженных сил республики, с 2020 года постепенно заменяют на новые боевые разведывательные машины "Ягуар" (Jaguar).
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает планы властей Франции о поставках тяжелой бронетехники на Украину как необдуманный и безответственный шаг, способствующий дальнейшей эскалации.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает планы властей Франции о поставках тяжелой бронетехники на Украину как необдуманный и безответственный шаг, способствующий дальнейшей эскалации.