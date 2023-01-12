Ефрейтор, сбежавший из военной части, осужден в Башкирии на 5 лет за уклонение от участия в СВО - 12.01.2023 Украина.ру
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Ефрейтор, сбежавший из военной части, осужден в Башкирии на 5 лет за уклонение от участия в СВО
Ефрейтор, сбежавший из военной части, осужден в Башкирии на 5 лет за уклонение от участия в СВО - 12.01.2023 Украина.ру
Ефрейтор, сбежавший из военной части, осужден в Башкирии на 5 лет за уклонение от участия в СВО
Уфимский гарнизонный суд вынес приговор ефрейтору, который сбежал из военной части, не желая принимать участие в спецоперации, сообщила 12 января пресс-служба судов Башкирии
2023-01-12T12:19
2023-01-12T12:19
новости
суд
уфа
военные
побег
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Кандарова ожидает 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.По информации суда, осужденный совершил побег в мае 2022 года, так как не хотел принимать участие в спецоперации на Украине.Учитывая, что на Украине проводят мобилизацию, может быть, России тоже потребуется дополнительное количество боеготового резерва, сказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Киев к весне планирует мобилизовать еще 300 тысяч. Может быть, нам парирования этой угрозы нам тоже понадобится больше мобилизованных. Но это будет точно не зимой, а в ходе летней кампании, полагает специалист.
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новости, суд, уфа, военные, побег
Новости, Суд, Уфа, военные, побег

Ефрейтор, сбежавший из военной части, осужден в Башкирии на 5 лет за уклонение от участия в СВО

12:19 12.01.2023
 
© CC0, PixabayСуд правосудие уголовный кодекс молоток
Суд правосудие уголовный кодекс молоток
© CC0, Pixabay
Читать в
Уфимский гарнизонный суд вынес приговор ефрейтору, который сбежал из военной части, не желая принимать участие в спецоперации, сообщила 12 января пресс-служба судов Башкирии
Уфимский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова, обвиняемого в уклонении от прохождения военной службы продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации.
Кандарова ожидает 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
По информации суда, осужденный совершил побег в мае 2022 года, так как не хотел принимать участие в спецоперации на Украине.
Учитывая, что на Украине проводят мобилизацию, может быть, России тоже потребуется дополнительное количество боеготового резерва, сказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Киев к весне планирует мобилизовать еще 300 тысяч. Может быть, нам парирования этой угрозы нам тоже понадобится больше мобилизованных. Но это будет точно не зимой, а в ходе летней кампании, полагает специалист.
Призыв в Нацгвардию Украины - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 09:35
Родиться и жениться – только с согласия военкома. На Украине ужесточили правила мобилизацииПод Новый год власти Украины преподнесли мужскому населению еще один неприятный подарок. Кабмин принял постановление о новом порядке воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов
 
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