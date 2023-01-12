https://ukraina.ru/20230112/1042563469.html

Ефрейтор, сбежавший из военной части, осужден в Башкирии на 5 лет за уклонение от участия в СВО

Ефрейтор, сбежавший из военной части, осужден в Башкирии на 5 лет за уклонение от участия в СВО - 12.01.2023 Украина.ру

Ефрейтор, сбежавший из военной части, осужден в Башкирии на 5 лет за уклонение от участия в СВО

Уфимский гарнизонный суд вынес приговор ефрейтору, который сбежал из военной части, не желая принимать участие в спецоперации, сообщила 12 января пресс-служба судов Башкирии

2023-01-12T12:19

2023-01-12T12:19

2023-01-12T12:19

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Кандарова ожидает 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.По информации суда, осужденный совершил побег в мае 2022 года, так как не хотел принимать участие в спецоперации на Украине.Учитывая, что на Украине проводят мобилизацию, может быть, России тоже потребуется дополнительное количество боеготового резерва, сказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Киев к весне планирует мобилизовать еще 300 тысяч. Может быть, нам парирования этой угрозы нам тоже понадобится больше мобилизованных. Но это будет точно не зимой, а в ходе летней кампании, полагает специалист.

https://ukraina.ru/20230106/1042413706.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, суд, уфа, военные, побег