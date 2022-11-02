https://ukraina.ru/20221102/1040406112.html

Захарова: ООН должна выступить гарантом зерновой сделки

Захарова: ООН должна выступить гарантом зерновой сделки - 02.11.2022 Украина.ру

Захарова: ООН должна выступить гарантом зерновой сделки

Организации Объединенных Наций (ООН) следует стать гарантом зерновой сделки, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда"

2022-11-02T07:41

2022-11-02T07:41

2022-11-02T07:41

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По ее мнению, необходимо показать странам, стоящим за украинскими властями, "что никакие подобные провокации (...) больше не пройдут"."Вся эта история, к сожалению, подверстывалась под выгоду, под огромные деньги западных компаний под прикрытием, как всегда, голодающих", - отметила Захарова, имея в виду, что большая часть зерна в рамках сделки пошла в страны Запада.Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.

https://ukraina.ru/20221030/1040295148.html

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новости, россия, мария захарова, оон