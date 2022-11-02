Захарова: ООН должна выступить гарантом зерновой сделки - 02.11.2022 Украина.ру
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Захарова: ООН должна выступить гарантом зерновой сделки
Захарова: ООН должна выступить гарантом зерновой сделки - 02.11.2022 Украина.ру
Захарова: ООН должна выступить гарантом зерновой сделки
Организации Объединенных Наций (ООН) следует стать гарантом зерновой сделки, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда"
2022-11-02T07:41
2022-11-02T07:41
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По ее мнению, необходимо показать странам, стоящим за украинскими властями, "что никакие подобные провокации (...) больше не пройдут"."Вся эта история, к сожалению, подверстывалась под выгоду, под огромные деньги западных компаний под прикрытием, как всегда, голодающих", - отметила Захарова, имея в виду, что большая часть зерна в рамках сделки пошла в страны Запада.Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
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Новости, Россия, Мария Захарова, ООН

Захарова: ООН должна выступить гарантом зерновой сделки

07:41 02.11.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Организации Объединенных Наций (ООН) следует стать гарантом зерновой сделки, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Комсомольская правда"
"Когда спрашивают: какие гарантии вы хотите (по зерновой сделке)? А от кого вы хотите гарантий? Да от тех, кто подписался под этой сделкой. И в первую очередь - от ООН, которая выполняла функции посредника и гаранта и предлагала сама эти схемы", - сказала Захарова.
По ее мнению, необходимо показать странам, стоящим за украинскими властями, "что никакие подобные провокации (...) больше не пройдут".
"Вся эта история, к сожалению, подверстывалась под выгоду, под огромные деньги западных компаний под прикрытием, как всегда, голодающих", - отметила Захарова, имея в виду, что большая часть зерна в рамках сделки пошла в страны Запада.
Россия 29 октября официально приостановила участие в зерновой сделке из-за попытки теракта в Черном море, в ходе которого беспилотники воздушного и надводного типа атаковали корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты. Нападение длилось несколько часов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации. Объекты в городе при этом не пострадали.
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