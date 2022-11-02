"Массированный налет по "серой зоне": Алёхин объяснил, почему ВСУ ослабили огневые атаки на Белгород - 02.11.2022 Украина.ру
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"Массированный налет по "серой зоне": Алёхин объяснил, почему ВСУ ослабили огневые атаки на Белгород
"Массированный налет по "серой зоне": Алёхин объяснил, почему ВСУ ослабили огневые атаки на Белгород - 02.11.2022 Украина.ру
"Массированный налет по "серой зоне": Алёхин объяснил, почему ВСУ ослабили огневые атаки на Белгород
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что некоторое затишье в Белгороде наступило после массированного налета 16 октября, когда за несколько дней на Белгород и окрестности ВСУ выпустили до 100 ракет и средства ПВО сработали великолепно
2022-11-02T07:53
2022-11-02T07:53
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По словам эксперта, 31 октября снова в сторону Белгорода было выпущено 10-15 ракет (РСЗО, "Точка-У" и HARM), российская система ПВО сработало четко. Одновременно с этим украинские диверсионно-разведывательные группы из ствольной артиллерии в течение нескольких дней обстреливали приграничные территории.Российские ВС смогли не только ликвидировать огневые точки, откуда велись обстрелы, но также нанесли удар по военным объектам, по скоплениям подразделений и по местам временной дислокации в этой "серой зоне".При этом Алёхин предположил, что Россия сможет отодвинуть эту "серую зону" от государственной границы.Полный текст интервью с военным обозревателем Геннадием Алёхиным читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221018/1039835878.html
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новости, украина, россия, харьков, всу, вс рф, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Харьков, ВСУ, ВС РФ, Спецоперация

"Массированный налет по "серой зоне": Алёхин объяснил, почему ВСУ ослабили огневые атаки на Белгород

07:53 02.11.2022
 
© Фото : Настоящий Гладков / TelegramБелгород обстрел
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
Читать в
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что некоторое затишье в Белгороде наступило после массированного налета 16 октября, когда за несколько дней на Белгород и окрестности ВСУ выпустили до 100 ракет и средства ПВО сработали великолепно
По словам эксперта, 31 октября снова в сторону Белгорода было выпущено 10-15 ракет (РСЗО, "Точка-У" и HARM), российская система ПВО сработало четко. Одновременно с этим украинские диверсионно-разведывательные группы из ствольной артиллерии в течение нескольких дней обстреливали приграничные территории.
Но за последние два-три дня наши подразделения подтянули туда последние образцы модернизированной техники (МСТА-С, РСЗО и дальнобойные самоходные гаубицы) и устроили массированный огневой налет по этой "серой зоне" в Харьковской области, используя средства разведки, беспилотники и оперативную информацию.
Геннадий Алехин
Геннадий Алехин
Военный обозреватель, полковник запаса
Российские ВС смогли не только ликвидировать огневые точки, откуда велись обстрелы, но также нанесли удар по военным объектам, по скоплениям подразделений и по местам временной дислокации в этой "серой зоне".
При этом Алёхин предположил, что Россия сможет отодвинуть эту "серую зону" от государственной границы.
Полный текст интервью с военным обозревателем Геннадием Алёхиным читайте на сайте Украина.ру.
Белгород нефтебаза - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 09:25
"Не будьте стадом, не верьте им": журналист из США обвинил СМИ Запада в замалчивании обстрелов БелгородаЗападные СМИ молчат об обстрелах Белгорода со стороны ВСУ, заявил американский журналист Парик Ланкастер, репортаж опубликован на YouTube
 
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