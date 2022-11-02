https://ukraina.ru/20221102/1040399130.html

"Массированный налет по "серой зоне": Алёхин объяснил, почему ВСУ ослабили огневые атаки на Белгород

"Массированный налет по "серой зоне": Алёхин объяснил, почему ВСУ ослабили огневые атаки на Белгород - 02.11.2022 Украина.ру

"Массированный налет по "серой зоне": Алёхин объяснил, почему ВСУ ослабили огневые атаки на Белгород

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что некоторое затишье в Белгороде наступило после массированного налета 16 октября, когда за несколько дней на Белгород и окрестности ВСУ выпустили до 100 ракет и средства ПВО сработали великолепно

2022-11-02T07:53

2022-11-02T07:53

2022-11-02T07:53

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По словам эксперта, 31 октября снова в сторону Белгорода было выпущено 10-15 ракет (РСЗО, "Точка-У" и HARM), российская система ПВО сработало четко. Одновременно с этим украинские диверсионно-разведывательные группы из ствольной артиллерии в течение нескольких дней обстреливали приграничные территории.Российские ВС смогли не только ликвидировать огневые точки, откуда велись обстрелы, но также нанесли удар по военным объектам, по скоплениям подразделений и по местам временной дислокации в этой "серой зоне".При этом Алёхин предположил, что Россия сможет отодвинуть эту "серую зону" от государственной границы.Полный текст интервью с военным обозревателем Геннадием Алёхиным читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221018/1039835878.html

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