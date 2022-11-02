https://ukraina.ru/20221102/1040395965.html

Кортунов объяснил, почему Байден не станет идти на компромисс с Россией до выборов в Конгресс США

Кортунов объяснил, почему Байден не станет идти на компромисс с Россией до выборов в Конгресс США - 02.11.2022 Украина.ру

Кортунов объяснил, почему Байден не станет идти на компромисс с Россией до выборов в Конгресс США

Президент США Джо Байден боится показать слабость перед внутриполитическими оппонентами из республиканской партии, сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интерьвю Украина.ру

2022-11-02T04:00

2022-11-02T04:00

2022-11-02T04:00

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«Если предположить гипотетически что лидер Белого дома готов сейчас начать какую-то работу по достижению компромисса между Москвой и Киевом, то такая позиция будет тут же использована республиканцами для того, чтобы обвинить Джо Байдена в слабости и неоправданных уступках Владимиру Путину», - сказал Кортунов.По его мнению, если поиск компромисса и будет, то это произойдет после 8 ноября по завершению выборов в Сенат.Интервью Андрея Кортунова можно прочитать на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221101/1040392395.html

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2022

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новости, джо байден, сша, россия, владимир путин, выборы, сенат, конгресс сша