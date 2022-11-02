Кортунов объяснил, почему Байден не станет идти на компромисс с Россией до выборов в Конгресс США - 02.11.2022 Украина.ру
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Кортунов объяснил, почему Байден не станет идти на компромисс с Россией до выборов в Конгресс США
Кортунов объяснил, почему Байден не станет идти на компромисс с Россией до выборов в Конгресс США - 02.11.2022 Украина.ру
Кортунов объяснил, почему Байден не станет идти на компромисс с Россией до выборов в Конгресс США
Президент США Джо Байден боится показать слабость перед внутриполитическими оппонентами из республиканской партии, сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интерьвю Украина.ру
2022-11-02T04:00
2022-11-02T04:00
новости
джо байден
сша
россия
владимир путин
выборы
сенат
конгресс сша
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«Если предположить гипотетически что лидер Белого дома готов сейчас начать какую-то работу по достижению компромисса между Москвой и Киевом, то такая позиция будет тут же использована республиканцами для того, чтобы обвинить Джо Байдена в слабости и неоправданных уступках Владимиру Путину», - сказал Кортунов.По его мнению, если поиск компромисса и будет, то это произойдет после 8 ноября по завершению выборов в Сенат.Интервью Андрея Кортунова можно прочитать на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, джо байден, сша, россия, владимир путин, выборы, сенат, конгресс сша
Новости, Джо Байден, США, Россия, Владимир Путин, выборы, сенат, Конгресс США

Кортунов объяснил, почему Байден не станет идти на компромисс с Россией до выборов в Конгресс США

04:00 02.11.2022
 
© РИА Новости . Джереми Хоган / Перейти в фотобанкИнаугурация 45-го президента США Д. Трампа в Вашингтоне
Инаугурация 45-го президента США Д. Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Джереми Хоган
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Президент США Джо Байден боится показать слабость перед внутриполитическими оппонентами из республиканской партии, сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интерьвю Украина.ру
«Если предположить гипотетически что лидер Белого дома готов сейчас начать какую-то работу по достижению компромисса между Москвой и Киевом, то такая позиция будет тут же использована республиканцами для того, чтобы обвинить Джо Байдена в слабости и неоправданных уступках Владимиру Путину», - сказал Кортунов.
По его мнению, если поиск компромисса и будет, то это произойдет после 8 ноября по завершению выборов в Сенат.
Интервью Андрея Кортунова можно прочитать на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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