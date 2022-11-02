https://ukraina.ru/20221102/1040395965.html
Кортунов объяснил, почему Байден не станет идти на компромисс с Россией до выборов в Конгресс США
Кортунов объяснил, почему Байден не станет идти на компромисс с Россией до выборов в Конгресс США - 02.11.2022 Украина.ру
Кортунов объяснил, почему Байден не станет идти на компромисс с Россией до выборов в Конгресс США
Президент США Джо Байден боится показать слабость перед внутриполитическими оппонентами из республиканской партии, сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интерьвю Украина.ру
2022-11-02T04:00
2022-11-02T04:00
2022-11-02T04:00
новости
джо байден
сша
россия
владимир путин
выборы
сенат
конгресс сша
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«Если предположить гипотетически что лидер Белого дома готов сейчас начать какую-то работу по достижению компромисса между Москвой и Киевом, то такая позиция будет тут же использована республиканцами для того, чтобы обвинить Джо Байдена в слабости и неоправданных уступках Владимиру Путину», - сказал Кортунов.По его мнению, если поиск компромисса и будет, то это произойдет после 8 ноября по завершению выборов в Сенат.Интервью Андрея Кортунова можно прочитать на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20221101/1040392395.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, сша, россия, владимир путин, выборы, сенат, конгресс сша
Новости, Джо Байден, США, Россия, Владимир Путин, выборы, сенат, Конгресс США
Кортунов объяснил, почему Байден не станет идти на компромисс с Россией до выборов в Конгресс США
Президент США Джо Байден боится показать слабость перед внутриполитическими оппонентами из республиканской партии, сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в интерьвю Украина.ру