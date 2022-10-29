https://ukraina.ru/20221029/1040281697.html

The American Conservative: на Западе начали раздаваться голоса в пользу переговоров с Россией

The American Conservative: на Западе начали раздаваться голоса в пользу переговоров с Россией - 29.10.2022 Украина.ру

The American Conservative: на Западе начали раздаваться голоса в пользу переговоров с Россией

В США и Великобритании начали появляться мнения в пользу переговоров с Россией. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 октября американским изданием The American Conservative

2022-10-29T11:24

2022-10-29T11:24

2022-10-29T11:24

новости

сша

сми

переговоры

демократическая партия

джо байден

сергей шойгу

ллойд остин

марк милли

валерий герасимов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102950/28/1029502844_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_17bd67c37c703b79d197793dadd26a37.jpg.webp

В статье, озаглавленной "Время говорить с Россией", обозреватель издания Тед Снайдер указывает, что, хотя последние предложения из Москвы о переговорах столкнулись с негативной реакцией Белого дома, среди официальных лиц США и Великобритании стали появляться и другие мнения.Автор, в частности, упоминает письмо тридцати членов палаты представителей США от демократов президенту Джо Байдену, в котором они призвали его начать дипломатические усилия по формированию приемлемых механизмов прекращения огня на Украине.В своей статье Снайдер также упомянул слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который "выразил желание осуществить деэскалацию конфликта на Украине".Позитивным, по мнению обозревателя, является также факт телефонных раговоров между министрами обороны РФ и США Сергеем Шойгу и Ллойдом Остином и начальниками генеральных штабов вооружённых сил двух стран Валерием Герасимовым и Марком Милли.Обозреватель пришел к выводу, что подобные контакты внушают надежду на "изменение тона" сторон и большей готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

https://ukraina.ru/20221026/1040159152.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, сми, переговоры, демократическая партия, джо байден, сергей шойгу, ллойд остин, марк милли, валерий герасимов, великобритания