The American Conservative: на Западе начали раздаваться голоса в пользу переговоров с Россией - 29.10.2022 Украина.ру
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The American Conservative: на Западе начали раздаваться голоса в пользу переговоров с Россией
The American Conservative: на Западе начали раздаваться голоса в пользу переговоров с Россией - 29.10.2022 Украина.ру
The American Conservative: на Западе начали раздаваться голоса в пользу переговоров с Россией
В США и Великобритании начали появляться мнения в пользу переговоров с Россией. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 октября американским изданием The American Conservative
2022-10-29T11:24
2022-10-29T11:24
новости
сша
сми
переговоры
демократическая партия
джо байден
сергей шойгу
ллойд остин
марк милли
валерий герасимов
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В статье, озаглавленной "Время говорить с Россией", обозреватель издания Тед Снайдер указывает, что, хотя последние предложения из Москвы о переговорах столкнулись с негативной реакцией Белого дома, среди официальных лиц США и Великобритании стали появляться и другие мнения.Автор, в частности, упоминает письмо тридцати членов палаты представителей США от демократов президенту Джо Байдену, в котором они призвали его начать дипломатические усилия по формированию приемлемых механизмов прекращения огня на Украине.В своей статье Снайдер также упомянул слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который "выразил желание осуществить деэскалацию конфликта на Украине".Позитивным, по мнению обозревателя, является также факт телефонных раговоров между министрами обороны РФ и США Сергеем Шойгу и Ллойдом Остином и начальниками генеральных штабов вооружённых сил двух стран Валерием Герасимовым и Марком Милли.Обозреватель пришел к выводу, что подобные контакты внушают надежду на "изменение тона" сторон и большей готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, сми, переговоры, демократическая партия, джо байден, сергей шойгу, ллойд остин, марк милли, валерий герасимов, великобритания
Новости, США, СМИ, переговоры, Демократическая партия, Джо Байден, Сергей Шойгу, Ллойд Остин, Марк Милли, Валерий Герасимов, Великобритания

The American Conservative: на Западе начали раздаваться голоса в пользу переговоров с Россией

11:24 29.10.2022
 
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© РИА Новости . Григорий Дубовицкий
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В США и Великобритании начали появляться мнения в пользу переговоров с Россией. Об этом говорится в статье, опубликованной 28 октября американским изданием The American Conservative
В статье, озаглавленной "Время говорить с Россией", обозреватель издания Тед Снайдер указывает, что, хотя последние предложения из Москвы о переговорах столкнулись с негативной реакцией Белого дома, среди официальных лиц США и Великобритании стали появляться и другие мнения.
Автор, в частности, упоминает письмо тридцати членов палаты представителей США от демократов президенту Джо Байдену, в котором они призвали его начать дипломатические усилия по формированию приемлемых механизмов прекращения огня на Украине.

Несмотря на то, что Белый дом отклонил изложенные в письме требования, сам факт его написания представляет собой существенное изменение риторики на Капитолийском холме

Тед Снайдер
Обозреватель The American Conservative
В своей статье Снайдер также упомянул слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который "выразил желание осуществить деэскалацию конфликта на Украине".
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Позитивным, по мнению обозревателя, является также факт телефонных раговоров между министрами обороны РФ и США Сергеем Шойгу и Ллойдом Остином и начальниками генеральных штабов вооружённых сил двух стран Валерием Герасимовым и Марком Милли.
Обозреватель пришел к выводу, что подобные контакты внушают надежду на "изменение тона" сторон и большей готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
 
НовостиСШАСМИпереговорыДемократическая партияДжо БайденСергей ШойгуЛлойд ОстинМарк МиллиВалерий ГерасимовВеликобритания
 
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