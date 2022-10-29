"Не были готовы к такому наплыву людей": инструктор рассказал о подготовке российских добровольцев - 29.10.2022 Украина.ру
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"Не были готовы к такому наплыву людей": инструктор рассказал о подготовке российских добровольцев
"Не были готовы к такому наплыву людей": инструктор рассказал о подготовке российских добровольцев - 29.10.2022 Украина.ру
"Не были готовы к такому наплыву людей": инструктор рассказал о подготовке российских добровольцев
Один из инструкторов по подготовке добровольцев к службе или мобилизации из центра "Каскад" в интервью изданию Украина.ру рассказал о наплыве учеников
2022-10-29T05:45
2022-10-29T05:45
добровольцы
новости
обучение
инструктор
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"Ребята добровольно изъявили желание изучить новые навыки. Кто-то, кто уже служил в армии, хочет обновить свои знания", - рассказал он.По его словам, его ученики занимаются уже месяц.Инструктор утончил, что сейчас на полигоне находится порядка 60 человек и 10 инструкторов, а в общей сложности желающих больше шестисот человек на сегодняшний день.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20221018/1039843025.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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добровольцы, новости, обучение, инструктор
добровольцы, Новости, обучение, инструктор

"Не были готовы к такому наплыву людей": инструктор рассказал о подготовке российских добровольцев

05:45 29.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Один из инструкторов по подготовке добровольцев к службе или мобилизации из центра "Каскад" в интервью изданию Украина.ру рассказал о наплыве учеников
"Ребята добровольно изъявили желание изучить новые навыки. Кто-то, кто уже служил в армии, хочет обновить свои знания", - рассказал он.
По его словам, его ученики занимаются уже месяц.
"Еще одну неделю мы с ними проведем учебные занятия, далее будет объявлен новый набор. Потому что очень много желающих. Мы, честно говоря, были не готовы к такому наплыву людей, поэтому еще одну неделю они занимаются, а дальше, кто изъявит желание, мы сможем принять уже по окончании следующего потока", - сказал он.
Инструктор утончил, что сейчас на полигоне находится порядка 60 человек и 10 инструкторов, а в общей сложности желающих больше шестисот человек на сегодняшний день.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Запорожские добровольцы приняли присягу на верность России
18 октября, 11:36
Запорожские добровольцы приняли присягу на верность России. ВидеоДобровольцы Запорожской области приняли воинскую присягу. В Мелитополе прошло принятие присяги в первом, создаваемом на территории Запорожской области, добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова, советского контрразведчика, который родился в Мелитополе.
 
добровольцыНовостиобучениеинструктор
 
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