"Не были готовы к такому наплыву людей": инструктор рассказал о подготовке российских добровольцев
Один из инструкторов по подготовке добровольцев к службе или мобилизации из центра "Каскад" в интервью изданию Украина.ру рассказал о наплыве учеников
"Ребята добровольно изъявили желание изучить новые навыки. Кто-то, кто уже служил в армии, хочет обновить свои знания", - рассказал он.
По его словам, его ученики занимаются уже месяц.
"Еще одну неделю мы с ними проведем учебные занятия, далее будет объявлен новый набор. Потому что очень много желающих. Мы, честно говоря, были не готовы к такому наплыву людей, поэтому еще одну неделю они занимаются, а дальше, кто изъявит желание, мы сможем принять уже по окончании следующего потока", - сказал он.
Инструктор утончил, что сейчас на полигоне находится порядка 60 человек и 10 инструкторов, а в общей сложности желающих больше шестисот человек на сегодняшний день.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
18 октября, 11:36Запорожские добровольцы приняли присягу на верность России. ВидеоДобровольцы Запорожской области приняли воинскую присягу. В Мелитополе прошло принятие присяги в первом, создаваемом на территории Запорожской области, добровольческом батальоне имени Павла Судоплатова, советского контрразведчика, который родился в Мелитополе.