https://ukraina.ru/20221029/1040231573.html

"Не были готовы к такому наплыву людей": инструктор рассказал о подготовке российских добровольцев

"Не были готовы к такому наплыву людей": инструктор рассказал о подготовке российских добровольцев - 29.10.2022 Украина.ру

"Не были готовы к такому наплыву людей": инструктор рассказал о подготовке российских добровольцев

Один из инструкторов по подготовке добровольцев к службе или мобилизации из центра "Каскад" в интервью изданию Украина.ру рассказал о наплыве учеников

2022-10-29T05:45

2022-10-29T05:45

2022-10-29T05:45

добровольцы

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обучение

инструктор

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"Ребята добровольно изъявили желание изучить новые навыки. Кто-то, кто уже служил в армии, хочет обновить свои знания", - рассказал он.По его словам, его ученики занимаются уже месяц.Инструктор утончил, что сейчас на полигоне находится порядка 60 человек и 10 инструкторов, а в общей сложности желающих больше шестисот человек на сегодняшний день.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221018/1039843025.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

добровольцы, новости, обучение, инструктор