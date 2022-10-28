https://ukraina.ru/20221028/1040244541.html

Тимошенко поймали за рулем внедорожника, который предназначался для армии

Тимошенко поймали за рулем внедорожника, который предназначался для армии - 28.10.2022 Украина.ру

Тимошенко поймали за рулем внедорожника, который предназначался для армии

Заместитель главы Офиса президента (ОП) Украины Кирилл Тимошенко в разговоре с журналистами BIHUS.info признался, что ездит на "гуманитарном" автомобиле, предназначенном для фронта. Об этом агентство сообщает 28 октября

2022-10-28T12:39

2022-10-28T12:39

2022-10-28T12:39

новости

офис президента

автомобиль

тимошенко

скандал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040244362_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_672ac026c1c8bcda9051e7406010bd79.jpg

О передаче автомобиля украинскому правительству для использования на фронте в гуманитарных целях веной 2022 заявил исполнительный директор по коммуникации компании General Motors Джордж Свигос.Сам же Тимошенко рассказал, что использует автомобиль как служебный, для поездок по регионам.В свое оправдание, замглавы ОП заявил, что у Офиса президента недостаточно автомобилей, хотя журналисты опровергают это.По данным BIHUS.Info, в распоряжении Государственного управления делами Украины имеется еще сотня автомобилей, в том числе Toyota Camry и Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter — надёжных машин, которые служат уже несколько лет.

https://ukraina.ru/20221025/1040075391.html

https://ukraina.ru

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, офис президента, автомобиль, тимошенко, скандал