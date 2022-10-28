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Тимошенко поймали за рулем внедорожника, который предназначался для армии
Тимошенко поймали за рулем внедорожника, который предназначался для армии - 28.10.2022 Украина.ру
Тимошенко поймали за рулем внедорожника, который предназначался для армии
Заместитель главы Офиса президента (ОП) Украины Кирилл Тимошенко в разговоре с журналистами BIHUS.info признался, что ездит на "гуманитарном" автомобиле, предназначенном для фронта. Об этом агентство сообщает 28 октября
2022-10-28T12:39
2022-10-28T12:39
2022-10-28T12:39
новости
офис президента
автомобиль
тимошенко
скандал
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О передаче автомобиля украинскому правительству для использования на фронте в гуманитарных целях веной 2022 заявил исполнительный директор по коммуникации компании General Motors Джордж Свигос.Сам же Тимошенко рассказал, что использует автомобиль как служебный, для поездок по регионам.В свое оправдание, замглавы ОП заявил, что у Офиса президента недостаточно автомобилей, хотя журналисты опровергают это.По данным BIHUS.Info, в распоряжении Государственного управления делами Украины имеется еще сотня автомобилей, в том числе Toyota Camry и Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter — надёжных машин, которые служат уже несколько лет.
https://ukraina.ru/20221025/1040075391.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, офис президента, автомобиль, тимошенко, скандал
Тимошенко поймали за рулем внедорожника, который предназначался для армии
Заместитель главы Офиса президента (ОП) Украины Кирилл Тимошенко в разговоре с журналистами BIHUS.info признался, что ездит на "гуманитарном" автомобиле, предназначенном для фронта. Об этом агентство сообщает 28 октября
Эти Chevrolet Tahoe небронированные, поэтому я не вижу смысла в том, чтобы их передавать именно на фронт, это немного другой автомобиль.
О передаче автомобиля украинскому правительству для использования на фронте в гуманитарных целях веной 2022 заявил исполнительный директор по коммуникации компании General Motors Джордж Свигос.
Сам же Тимошенко рассказал, что использует автомобиль как служебный, для поездок по регионам.
В свое оправдание, замглавы ОП заявил, что у Офиса президента недостаточно автомобилей, хотя журналисты опровергают это.
По данным BIHUS.Info, в распоряжении Государственного управления делами Украины имеется еще сотня автомобилей, в том числе Toyota Camry и Land Cruiser, Mercedes V250, Volkswagen Transporter — надёжных машин, которые служат уже несколько лет.