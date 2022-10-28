МИД Узбекистана попросил Киев прекратить распространять фейки
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
В МИД Узбекистана официально обратились к киевским властям с призывом не позволять украинским СМИ распространять ложь о республике. Об этом сказано в сообщении официального представителя внешнеполитического ведомства Юсупа Кабулжанова
В сети интернет распространилось видеоинтервью украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона* с израильским предпринимателем Леонидом Невзлиным, в котором озвучена ложная информация о сборке иранских дронов на территории Узбекистана.
Он призвал власти Украины принять меры и прекратить распространение фейков в отношении Узбекистана украинскими медиа.
По словам Кабулжанова, такие инциденты могут нанести ущерб двусторонним отношениям между Киевом и Ташкентом.
Также он отметил, что Узбекистан и Иран не сотрудничают в военно-технической сфере.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента