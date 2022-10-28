МИД Узбекистана попросил Киев прекратить распространять фейки - 28.10.2022 Украина.ру
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МИД Узбекистана попросил Киев прекратить распространять фейки
МИД Узбекистана попросил Киев прекратить распространять фейки - 28.10.2022 Украина.ру
МИД Узбекистана попросил Киев прекратить распространять фейки
В МИД Узбекистана официально обратились к киевским властям с призывом не позволять украинским СМИ распространять ложь о республике. Об этом сказано в сообщении официального представителя внешнеполитического ведомства Юсупа Кабулжанова
2022-10-28T10:34
2022-10-28T10:34
новости
фейк
мид
узбекистан
украина
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Он призвал власти Украины принять меры и прекратить распространение фейков в отношении Узбекистана украинскими медиа.По словам Кабулжанова, такие инциденты могут нанести ущерб двусторонним отношениям между Киевом и Ташкентом.Также он отметил, что Узбекистан и Иран не сотрудничают в военно-технической сфере.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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Новости, фейк, МИД, Узбекистан, Украина

МИД Узбекистана попросил Киев прекратить распространять фейки

10:34 28.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
Государственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В МИД Узбекистана официально обратились к киевским властям с призывом не позволять украинским СМИ распространять ложь о республике. Об этом сказано в сообщении официального представителя внешнеполитического ведомства Юсупа Кабулжанова

В сети интернет распространилось видеоинтервью украинского журналиста и блогера Дмитрия Гордона* с израильским предпринимателем Леонидом Невзлиным, в котором озвучена ложная информация о сборке иранских дронов на территории Узбекистана.

Он призвал власти Украины принять меры и прекратить распространение фейков в отношении Узбекистана украинскими медиа.
По словам Кабулжанова, такие инциденты могут нанести ущерб двусторонним отношениям между Киевом и Ташкентом.
Также он отметил, что Узбекистан и Иран не сотрудничают в военно-технической сфере.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Марат Баширов - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 05:15
Баширов рассказал о неэффективности украинских фейковУкраинские фейки и пиар акции по всему миру неэффективны. Таким мнением поделился политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру
 
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