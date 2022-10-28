https://ukraina.ru/20221028/1040235719.html

МИД Узбекистана попросил Киев прекратить распространять фейки

МИД Узбекистана попросил Киев прекратить распространять фейки - 28.10.2022 Украина.ру

МИД Узбекистана попросил Киев прекратить распространять фейки

В МИД Узбекистана официально обратились к киевским властям с призывом не позволять украинским СМИ распространять ложь о республике. Об этом сказано в сообщении официального представителя внешнеполитического ведомства Юсупа Кабулжанова

2022-10-28T10:34

2022-10-28T10:34

2022-10-28T10:34

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Он призвал власти Украины принять меры и прекратить распространение фейков в отношении Узбекистана украинскими медиа.По словам Кабулжанова, такие инциденты могут нанести ущерб двусторонним отношениям между Киевом и Ташкентом.Также он отметил, что Узбекистан и Иран не сотрудничают в военно-технической сфере.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ukraina.ru/20221022/1039983622.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, фейк, мид, узбекистан, украина