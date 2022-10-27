https://ukraina.ru/20221027/1040169553.html
Безпалько назвал первое блюдо США на столе глобальной гегемонии
Безпалько назвал первое блюдо США на столе глобальной гегемонии - 27.10.2022 Украина.ру
Безпалько назвал первое блюдо США на столе глобальной гегемонии
Тактическая цель Вашингтона - ликвидация ЕС, а стратегическая – глобальное доминирование. Об этом в интервью Украина.ру сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-27T07:47
2022-10-27T07:47
2022-10-27T07:47
новости
богдан безпалько
сша
американская гегемония
эксперт
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Он заявил, что США сначала "высосут" из ЕС "капиталы индустрии, умы и всё, что возможно", после чего, набравшись сил, приступят к пожиранию России с ее ресурсами."Это позволит отсрочить кризис вот этой экономической системы. Ну, ещё лет на 10-20, может быть", - сказал он.По мнению политолога, основанная на мировом доминировании доллара экономика США в очередной раз идет к кризису, и Вашингтон использует привычный для себя способ решения этой проблемы - "кого-то сожрать".Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, богдан безпалько, сша, американская гегемония, эксперт
Новости, Богдан Безпалько, США, американская гегемония, эксперт
Безпалько назвал первое блюдо США на столе глобальной гегемонии
Тактическая цель Вашингтона - ликвидация ЕС, а стратегическая – глобальное доминирование. Об этом в интервью Украина.ру сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Он заявил, что США сначала "высосут" из ЕС "капиталы индустрии, умы и всё, что возможно", после чего, набравшись сил, приступят к пожиранию России с ее ресурсами.
"Это позволит отсрочить кризис вот этой экономической системы. Ну, ещё лет на 10-20, может быть", - сказал он.
По мнению политолога, основанная на мировом доминировании доллара экономика США в очередной раз идет к кризису, и Вашингтон использует привычный для себя способ решения этой проблемы - "кого-то сожрать".
Полностью интервью можно прочитать здесь: