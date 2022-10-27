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Безпалько назвал первое блюдо США на столе глобальной гегемонии

Безпалько назвал первое блюдо США на столе глобальной гегемонии - 27.10.2022 Украина.ру

Безпалько назвал первое блюдо США на столе глобальной гегемонии

Тактическая цель Вашингтона - ликвидация ЕС, а стратегическая – глобальное доминирование. Об этом в интервью Украина.ру сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2022-10-27T07:47

2022-10-27T07:47

2022-10-27T07:47

новости

богдан безпалько

сша

американская гегемония

эксперт

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Он заявил, что США сначала "высосут" из ЕС "капиталы индустрии, умы и всё, что возможно", после чего, набравшись сил, приступят к пожиранию России с ее ресурсами."Это позволит отсрочить кризис вот этой экономической системы. Ну, ещё лет на 10-20, может быть", - сказал он.По мнению политолога, основанная на мировом доминировании доллара экономика США в очередной раз идет к кризису, и Вашингтон использует привычный для себя способ решения этой проблемы - "кого-то сожрать".Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, богдан безпалько, сша, американская гегемония, эксперт