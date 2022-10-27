Безпалько назвал первое блюдо США на столе глобальной гегемонии - 27.10.2022 Украина.ру
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Безпалько назвал первое блюдо США на столе глобальной гегемонии
Безпалько назвал первое блюдо США на столе глобальной гегемонии - 27.10.2022 Украина.ру
Безпалько назвал первое блюдо США на столе глобальной гегемонии
Тактическая цель Вашингтона - ликвидация ЕС, а стратегическая – глобальное доминирование. Об этом в интервью Украина.ру сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-27T07:47
2022-10-27T07:47
новости
богдан безпалько
сша
американская гегемония
эксперт
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Он заявил, что США сначала "высосут" из ЕС "капиталы индустрии, умы и всё, что возможно", после чего, набравшись сил, приступят к пожиранию России с ее ресурсами."Это позволит отсрочить кризис вот этой экономической системы. Ну, ещё лет на 10-20, может быть", - сказал он.По мнению политолога, основанная на мировом доминировании доллара экономика США в очередной раз идет к кризису, и Вашингтон использует привычный для себя способ решения этой проблемы - "кого-то сожрать".Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html
Украина.ру
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новости, богдан безпалько, сша, американская гегемония, эксперт
Новости, Богдан Безпалько, США, американская гегемония, эксперт

Безпалько назвал первое блюдо США на столе глобальной гегемонии

07:47 27.10.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаБогдан Безпалько
Богдан Безпалько - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Тактическая цель Вашингтона - ликвидация ЕС, а стратегическая – глобальное доминирование. Об этом в интервью Украина.ру сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Он заявил, что США сначала "высосут" из ЕС "капиталы индустрии, умы и всё, что возможно", после чего, набравшись сил, приступят к пожиранию России с ее ресурсами.
"Это позволит отсрочить кризис вот этой экономической системы. Ну, ещё лет на 10-20, может быть", - сказал он.
По мнению политолога, основанная на мировом доминировании доллара экономика США в очередной раз идет к кризису, и Вашингтон использует привычный для себя способ решения этой проблемы - "кого-то сожрать".
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 08:08
Зачем Западу "грязная бомба" и почему украинский кризис может выйти из под контроля — Богдан Безпалько
 
НовостиБогдан БезпалькоСШАамериканская гегемонияэксперт
 
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