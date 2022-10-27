Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу" - 27.10.2022 Украина.ру
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Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу"
Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу" - 27.10.2022 Украина.ру
Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу"
Последние дни в информационном поле активно обсуждается вопрос о провокации Киева с использованием "грязной бомбы", чтобы впоследствии обвинить Россию. Действительно ли Украина работает с ядерным топливом или просто пытается запугать Москву, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Виталий Третьяков
2022-10-27T05:45
2022-10-27T05:45
новости
виталий третьяков
бомба
киев
украина
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И цель эта - свалить вину на Россию с соответствующими последствиями, добавил Третьяков. Остановить запущенный процесс, считает он, могут только те, кто на все это дал добро: американцы и англичане.Однако даже в случае, если они покажут провокации красный свет, украинские спецслужбы могут выйти из под контроля и взорвать "грязную бомбу".Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040135491.html
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Новости
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новости, виталий третьяков, бомба, киев, украина
Новости, Виталий Третьяков, бомба, Киев, Украина

Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу"

05:45 27.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВиталий Третьяков
Виталий Третьяков - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Последние дни в информационном поле активно обсуждается вопрос о провокации Киева с использованием "грязной бомбы", чтобы впоследствии обвинить Россию. Действительно ли Украина работает с ядерным топливом или просто пытается запугать Москву, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Виталий Третьяков
"Что касается самой "грязной бомбы". Я абсолютно уверен, что это готовится. Киевский режим способен абсолютно на всё. А те, кто делает вид, что это не так, они просто либо сами вот это позволяют, либо боятся сказать то, что знают. То есть американцы позволяют. Немцы и французы, включая Макрона, они просто боятся в этом признаться. Так что я абсолютно уверен, что эта операция готовится. Цель очевидна", - заявил эксперт.
И цель эта - свалить вину на Россию с соответствующими последствиями, добавил Третьяков. Остановить запущенный процесс, считает он, могут только те, кто на все это дал добро: американцы и англичане.
Однако даже в случае, если они покажут провокации красный свет, украинские спецслужбы могут выйти из под контроля и взорвать "грязную бомбу".
Полностью прочитать интервью можно здесь:
Виталий Третьяков
25 октября, 18:31
Папа римский не спасет Макрона, Киев может самовольно использовать "грязную бомбу" — Виталий Третьяков
 
НовостиВиталий ТретьяковбомбаКиевУкраина
 
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