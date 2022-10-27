Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу"

"Что касается самой "грязной бомбы". Я абсолютно уверен, что это готовится. Киевский режим способен абсолютно на всё. А те, кто делает вид, что это не так, они просто либо сами вот это позволяют, либо боятся сказать то, что знают. То есть американцы позволяют. Немцы и французы, включая Макрона, они просто боятся в этом признаться. Так что я абсолютно уверен, что эта операция готовится. Цель очевидна", - заявил эксперт.