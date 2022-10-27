https://ukraina.ru/20221027/1040151586.html
Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу"
Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу" - 27.10.2022 Украина.ру
Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу"
Последние дни в информационном поле активно обсуждается вопрос о провокации Киева с использованием "грязной бомбы", чтобы впоследствии обвинить Россию. Действительно ли Украина работает с ядерным топливом или просто пытается запугать Москву, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Виталий Третьяков
2022-10-27T05:45
2022-10-27T05:45
2022-10-27T05:45
новости
виталий третьяков
бомба
киев
украина
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И цель эта - свалить вину на Россию с соответствующими последствиями, добавил Третьяков. Остановить запущенный процесс, считает он, могут только те, кто на все это дал добро: американцы и англичане.Однако даже в случае, если они покажут провокации красный свет, украинские спецслужбы могут выйти из под контроля и взорвать "грязную бомбу".Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040135491.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, виталий третьяков, бомба, киев, украина
Новости, Виталий Третьяков, бомба, Киев, Украина
Блеф или правда? Третьяков ответил, готовит ли Киев "грязную бомбу"
Последние дни в информационном поле активно обсуждается вопрос о провокации Киева с использованием "грязной бомбы", чтобы впоследствии обвинить Россию. Действительно ли Украина работает с ядерным топливом или просто пытается запугать Москву, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Виталий Третьяков
"Что касается самой "грязной бомбы". Я абсолютно уверен, что это готовится. Киевский режим способен абсолютно на всё. А те, кто делает вид, что это не так, они просто либо сами вот это позволяют, либо боятся сказать то, что знают. То есть американцы позволяют. Немцы и французы, включая Макрона, они просто боятся в этом признаться. Так что я абсолютно уверен, что эта операция готовится. Цель очевидна", - заявил эксперт.
И цель эта - свалить вину на Россию с соответствующими последствиями, добавил Третьяков. Остановить запущенный процесс, считает он, могут только те, кто на все это дал добро: американцы и англичане.
Однако даже в случае, если они покажут провокации красный свет, украинские спецслужбы могут выйти из под контроля и взорвать "грязную бомбу".
Полностью прочитать интервью можно здесь: