Стало известно о резком росте товарооборота России и Китая - 24.10.2022 Украина.ру
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Стало известно о резком росте товарооборота России и Китая
Стало известно о резком росте товарооборота России и Китая - 24.10.2022 Украина.ру
Стало известно о резком росте товарооборота России и Китая
Товарооборот России и Китая за три квартала 2022 года вырос по сравнению с прошлым аналогичным периодом годом на 32,5%. Такой вывод позволяют сделать опубликованные на днях данные главного таможенного управления КНР
2022-10-24T08:57
2022-10-24T08:57
новости
кнр (китай)
товарооборот
торговля
таможня
владимир путин
си цзиньпин
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В течение вышеупомянутого периода Китай ввёз в Россию товаров на 52,244 миллиарда долларов, что на 10,3% В течение вышеупомянутого периода Китай ввёз в Россию товаров на 52,244 миллиарда долларов, что на 10,3% выше, чем за аналогичный период 2021 года, а российские поставки в КНР за то же время выросли на 51,6%, составив 83,845 миллиарда долларов.В свою очередь, в 2021 году товарооборот РФ и КНР вырос на 35,8% по сравнению с 2020 годом и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, доведя его со 100 до 200 миллиардов в год к 2024-му. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.После переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что китайский лидер обозначил новую цель по наращиванию товарооборота — 250 миллиардов долларов в год.е время выросли на 51,6%, составив 83,845 миллиарда долларов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кнр (китай), товарооборот, торговля, таможня, владимир путин, си цзиньпин
Новости, КНР (Китай), товарооборот, торговля, таможня, Владимир Путин, Си Цзиньпин

Стало известно о резком росте товарооборота России и Китая

08:57 24.10.2022
 
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Товарооборот России и Китая за три квартала 2022 года вырос по сравнению с прошлым аналогичным периодом годом на 32,5%. Такой вывод позволяют сделать опубликованные на днях данные главного таможенного управления КНР
В течение вышеупомянутого периода Китай ввёз в Россию товаров на 52,244 миллиарда долларов, что на 10,3% В течение вышеупомянутого периода Китай ввёз в Россию товаров на 52,244 миллиарда долларов, что на 10,3% выше, чем за аналогичный период 2021 года, а российские поставки в КНР за то же время выросли на 51,6%, составив 83,845 миллиарда долларов.
В свою очередь, в 2021 году товарооборот РФ и КНР вырос на 35,8% по сравнению с 2020 годом и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.
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Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, доведя его со 100 до 200 миллиардов в год к 2024-му. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
После переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что китайский лидер обозначил новую цель по наращиванию товарооборота — 250 миллиардов долларов в год.е время выросли на 51,6%, составив 83,845 миллиарда долларов.
 
НовостиКНР (Китай)товарооборотторговлятаможняВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
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