https://ukraina.ru/20221024/1040062348.html

Стало известно о резком росте товарооборота России и Китая

Стало известно о резком росте товарооборота России и Китая - 24.10.2022 Украина.ру

Стало известно о резком росте товарооборота России и Китая

Товарооборот России и Китая за три квартала 2022 года вырос по сравнению с прошлым аналогичным периодом годом на 32,5%. Такой вывод позволяют сделать опубликованные на днях данные главного таможенного управления КНР

2022-10-24T08:57

2022-10-24T08:57

2022-10-24T08:57

новости

кнр (китай)

товарооборот

торговля

таможня

владимир путин

си цзиньпин

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В течение вышеупомянутого периода Китай ввёз в Россию товаров на 52,244 миллиарда долларов, что на 10,3% В течение вышеупомянутого периода Китай ввёз в Россию товаров на 52,244 миллиарда долларов, что на 10,3% выше, чем за аналогичный период 2021 года, а российские поставки в КНР за то же время выросли на 51,6%, составив 83,845 миллиарда долларов.В свою очередь, в 2021 году товарооборот РФ и КНР вырос на 35,8% по сравнению с 2020 годом и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов.Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, доведя его со 100 до 200 миллиардов в год к 2024-му. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.После переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что китайский лидер обозначил новую цель по наращиванию товарооборота — 250 миллиардов долларов в год.е время выросли на 51,6%, составив 83,845 миллиарда долларов.

https://ukraina.ru/20221017/1039828166.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кнр (китай), товарооборот, торговля, таможня, владимир путин, си цзиньпин