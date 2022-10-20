https://ukraina.ru/20221020/1039929078.html

От Херсона до Маска. О безответственности современного Олимпа

От Херсона до Маска. О безответственности современного Олимпа - 20.10.2022 Украина.ру

От Херсона до Маска. О безответственности современного Олимпа

Украина.ру, 20.10.2022

2022-10-20T04:34

2022-10-20T04:34

2022-10-20T04:36

мнения

украина

херсон

илон маск

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Тревожные новости из Херсона в очередной раз подталкивают к попытке понять сценарии дальнейшего развития событий. Как будто последние годы не научили нас привыкнуть к тому, что, чтобы мы в уме логически не выстраивали, реальность обязательно окажется иной. Сложность нынешнего конфликта в том, что логика прошлого и поиск параллелей с известными нам из истории событиями, чаще всего подсказывают нам ложные ответы. Если бы западная пропаганда была правдой, и речь бы шла о вооруженным конфликте между Россией и Украиной, выстраивать прогнозы и варианты было бы проще.Но любой серьезный анализ рисует совершенно другую картину. Война США руками НАТО, использующими киевский режим как безотказный инструмент, преследует несколько целей одновременно. Мировая диктатура транснациональных корпораций и финансового капитала, известная как неолиберализм, и адрес управляющий которой – госдеп США, проводит плановое мероприятие по установлению полного контроля над природными ресурсами планеты, и если ее интересы того потребуют - будут приняты меры по регулированию численности ее населения. Административные и медийные шаги, в разнобой, но одновременно, предпринятые во время пандемии, обеспечили системе новую более точную информацию на уровне биг дейт об управляемости различных фокус-групп человечества, при воздействии на них стимулами страха, призывами правительств и начальства, а также поведения масс в условиях длительного стресса. Причем всё менее важно естественным или искусственным было происхождение самого вируса, использование пандемии мировой системой власти было немедленным, решительным и куда более успешным, чем все неуклюжие политкорректные попытки "объединить человечество перед лицом общей угрозы". Расплывчатость терминов и неточность формулировок – часть так называемой "гибридной войны", поскольку само это определение, изобретенное украинским агитпропом – идеальный пример подобного. Ни одна война в истории человечества не велась исключительно вооруженными методами. Особенность нынешнего конфликта в другом – это первый, проходящий в условиях полного уничтожения даже видимости объективной журналистики, где окончательную и неопровержимую постправду определяет исключительно контроль над СМИ и эффективность производства фейков на душу населения. Уверенные в победе исполнители заказа знают, что расследований событий не будет, их страх не в их разоблачении, а в проигрыше конкуренции коллеге по цеху, всегда грозящему произвести нужную "новость" быстрее и дешевле.Военные и медийные технологии НАТО кровью обманутых украинцев готовят наступление на Херсон. При этом понятно, что их хозяева, если почувствуют риск проигрыша не остановятся ни перед чем; войны последних десятилетий против сфабрикованных ими "монстров" и "агрессоров" были с неоднократными применением армиями НАТО химического оружия, с постоянным обвинением в этом их жертв. Интересно, что это происходило в мире, когда в мире было в разы меньше отмен и цензуры и условно свободная западная журналистика еще могла позволить себе некоторые вольности. Показательная расправа над Ассанжем недвусмысленно указала международной прессе на ее место. Настойчивые разговоры о ядерном оружии в мире, где уже десятилетия не существует антивоенного движения, полуобразованное население полностью дезориентировано разноцветностью флагов партий, продающих один и тот же товар, и где разговор о "левых" и "правых" в пространстве без компаса и горизонта уже давно потерял любой семантический смысл – показатель того, что идет активная подготовка западного общественного мнения к допустимости атомной войны, и если не удастся уговорить Россию на тактический ядерный удар по Украине (идеальный вариант для сценаристов из США), его применение НАТО с целью обвинения противника будет представлено миру как и все в последнее время – без доказательств.На фоне этих трудно выносимых для сознания наблюдений, в последние недели наметилась миротворческая активность некоторых персонажей, которых до сих пор было принято считать чуть ли не символами системы. Например, космонавт трансгуманизма Илон МаскСовсем недавно нескольких критических твитов Маска в адрес киевского правительства оказалось достаточным, чтобы многие заговорили о нём, как чуть ли не о новом прогрессивном явлении современного мира. Правда, Пентагон быстро поставил его на место, или же он сам привычно переиграл свою роль, по крайней мере эта разновидность заокеанского маскарада, явление политически более независимое, чем кровавый театр на Банковой.Но если мы все-таки отвлечемся от дешевых сенсаций пропагандистских СМИ, что бы ни говорил и ни писал Маск, он - ярчайшее олицетворение того, что ведёт сегодня тотальную войну против человечества. И дело, разумеется, не в его американском гражданстве, звёздных амбициях и астрономическом богатстве. В отличие от нас, он представляет совершенно конкретную идеологию и четко выстроенный проект будущего. Его предприятиями выстраивается слияние человеческого мозга с искусственным интеллектом, его космос должен стать убежищем для элит от их собственной безответственности на Земле, а подземные туннели для транспорта должны установить прямое сообщение через преисподнюю между разными точками выстраиваемого ада на земле. Легче симпатизировать ничтожному Зеленскому, чем Маску, похожему на персонаж из советской научной фантастики о продавцах воздуха и хозяевах мира. В безумии, жестокости и трусости Зеленского есть следы человеческого. В проектах Маска человеческого нет ничего. Жутковатый робот будущего, представленный им несколько дней назад, в качестве формулы решения наших бытовых неудобств, заставил меня вспомнить о рассуждениях товарищей христиан о возвращении Сатаны. В осуществлении сатанинских планов у коллективного Маска будут любые маски и по требованию безмозглой публики официальный фокусник системы будет принимать любой цвет и форму, вызывая симпатии и аплодисменты у кого угодно.Несколько лет назад, во время государственного переворота в Боливии, организованного США для контроля над залежами лития, в письме представителю "Армани", Маск четко и честно выразил свою позицию: "Мы будем устраивать перевороты, где захотим! Смирись с этим".Я не могу заставить себя поверить в какую-либо гражданскую или человеческую ответственность персонажей с Олимпа системы, развязавшей сегодняшнюю бойню. В их трансгуманизме они давно покинули эту планету, пройдя все точки невозврата. Спасение человечества по-прежнему не в руках инопланетян или миллиардеров, а простых людей, гражданских и военных, которых всячески стараются, но до сих пор никак не могут расчеловечить.

https://ukraina.ru/20221020/1039922435.html

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

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Олег Ясинский https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039919176_363:33:884:554_100x100_80_0_0_6abb83c9bb87db203dd8acafe5b242cd.jpg.webp

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мнения, украина, херсон, илон маск