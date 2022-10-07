Анпилогов рассказал об угрозе, нависшей над Сватово - 07.10.2022 Украина.ру
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Анпилогов рассказал об угрозе, нависшей над Сватово
Анпилогов рассказал об угрозе, нависшей над Сватово - 07.10.2022 Украина.ру
Анпилогов рассказал об угрозе, нависшей над Сватово
Ближайшей целью ВСУ в ЛНР может стать сосредоточенный удар на Сватово с обозначением действий на Кременную. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2022-10-07T04:00
2022-10-07T04:00
новости
спецоперация
алексей анпилогов
наступление
всу
лнр
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Он уточнил, что районе Кременной и Рубежного пересечённая местность, где сложно работать лёгкими манёвренными группами, которыми ВСУ последний месяц наступала в Харьковской области и в ЛНР.Он добавил, что Сватово расположено ближе к российской границе, чем недавно отбитые ВСУ населённые пункты, а это означает меньшее логистическое плечо для снабжения обороняющихся союзных войск. Поэтому ВСУ встретит большее сопротивление, если такое наступление будет, то это не будет для них “лёгкой прогулкой”, заявил Анпилогов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221004/1039346788.html
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новости, спецоперация, алексей анпилогов, наступление, всу, лнр
Новости, Спецоперация, Алексей Анпилогов, наступление, ВСУ, ЛНР

Анпилогов рассказал об угрозе, нависшей над Сватово

04:00 07.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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Ближайшей целью ВСУ в ЛНР может стать сосредоточенный удар на Сватово с обозначением действий на Кременную. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Он уточнил, что районе Кременной и Рубежного пересечённая местность, где сложно работать лёгкими манёвренными группами, которыми ВСУ последний месяц наступала в Харьковской области и в ЛНР.

Поэтому открытые степные местности, поля и открытый рельеф между Кременной и Сватово более подходит для этой боевой тактики

Алексей Анпилогов
Алексей Анпилогов
Военный эксперт
Он добавил, что Сватово расположено ближе к российской границе, чем недавно отбитые ВСУ населённые пункты, а это означает меньшее логистическое плечо для снабжения обороняющихся союзных войск. Поэтому ВСУ встретит большее сопротивление, если такое наступление будет, то это не будет для них “лёгкой прогулкой”, заявил Анпилогов.
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 07:48
НМ ЛНР: участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силамиСоюзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной в Луганской Народной Республике, остановка там спокойная и стабильная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияАлексей АнпилоговнаступлениеВСУЛНР
 
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