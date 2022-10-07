Анпилогов рассказал об угрозе, нависшей над Сватово
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
Ближайшей целью ВСУ в ЛНР может стать сосредоточенный удар на Сватово с обозначением действий на Кременную. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Он уточнил, что районе Кременной и Рубежного пересечённая местность, где сложно работать лёгкими манёвренными группами, которыми ВСУ последний месяц наступала в Харьковской области и в ЛНР.
Поэтому открытые степные местности, поля и открытый рельеф между Кременной и Сватово более подходит для этой боевой тактики
Он добавил, что Сватово расположено ближе к российской границе, чем недавно отбитые ВСУ населённые пункты, а это означает меньшее логистическое плечо для снабжения обороняющихся союзных войск. Поэтому ВСУ встретит большее сопротивление, если такое наступление будет, то это не будет для них “лёгкой прогулкой”, заявил Анпилогов.
4 октября, 07:48НМ ЛНР: участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силамиСоюзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной в Луганской Народной Республике, остановка там спокойная и стабильная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко
Полный текст интервью можно прочитать здесь.