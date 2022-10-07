https://ukraina.ru/20221007/1039466432.html

Анпилогов рассказал об угрозе, нависшей над Сватово

Анпилогов рассказал об угрозе, нависшей над Сватово - 07.10.2022 Украина.ру

Анпилогов рассказал об угрозе, нависшей над Сватово

Ближайшей целью ВСУ в ЛНР может стать сосредоточенный удар на Сватово с обозначением действий на Кременную. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2022-10-07T04:00

2022-10-07T04:00

2022-10-07T04:00

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спецоперация

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Он уточнил, что районе Кременной и Рубежного пересечённая местность, где сложно работать лёгкими манёвренными группами, которыми ВСУ последний месяц наступала в Харьковской области и в ЛНР.Он добавил, что Сватово расположено ближе к российской границе, чем недавно отбитые ВСУ населённые пункты, а это означает меньшее логистическое плечо для снабжения обороняющихся союзных войск. Поэтому ВСУ встретит большее сопротивление, если такое наступление будет, то это не будет для них “лёгкой прогулкой”, заявил Анпилогов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221004/1039346788.html

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2022

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новости, спецоперация, алексей анпилогов, наступление, всу, лнр