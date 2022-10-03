"Где русские военные?" - жители херсонского дома, разбитого снарядами ВСУ, рассказали правду об обстреле - 03.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221003/1039296527.html
"Где русские военные?" - жители херсонского дома, разбитого снарядами ВСУ, рассказали правду об обстреле
"Где русские военные?" - жители херсонского дома, разбитого снарядами ВСУ, рассказали правду об обстреле - 03.10.2022 Украина.ру
"Где русские военные?" - жители херсонского дома, разбитого снарядами ВСУ, рассказали правду об обстреле
Украина.ру, 03.10.2022
2022-10-03T09:33
2022-10-03T11:05
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/03/1039302479_0:170:1280:890_1920x0_80_0_0_da990ec8b32450404a72a8e2da30faa5.jpg
В ночь на 30 сентября ВСУ нанесли жесткий удар вначале по судостроительному заводу, а позже по одному из частных домов по улице Марии Фортус в Херсоне. В результате удара погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. По данным украинских спецслужб, били по позициям российских военных. Но в действительности, разгромили частный дом и гражданскую инфраструктуруУлица Марии Фортус находится в 20 минутах езды от центра города. После ночных обстрелов здесь малолюдно, редкие прохожие почти все куда-то торопятся, на вопросы отвечают вполголоса и быстро, как будто боятся, что их разговор с российскими журналистами кто-то услышит и снаряды прилетят в их дома.Разрушения хорошо заметны с проезжей части – дорога и прилегающая территория усыпана осколками стекла и кусками крыши. Говорить с журналистами готовы не все жители. Кто-то резко отказывается от диалога, не объясняя причин, а кто-то просто ускоряет шаг.И вот мимо разрушенной "базы российских военных" на велосипеде проезжает пожилая женщина. Она остановилась сама, не обращая внимание на нашу группу, чтобы разглядеть масштаб разрушений соседского дома. На вопросы отвечала охотно – видно было, что ей хочется выговориться.Оказалось, что она живет по соседству и слышала взрыв, оглушительный грохот разбудил ее ночью: "Я дома сижу, как бахнуло один раз, второй, третий, я выскочила с хаты – в нефтегавань стреляют. А сегодня еду (на велосипеде – прим.ред.) по дороге, думаю, откуда стекло? Я слезла, прошлася, смотрю – одна фотографирует девочка-соседка. Спрашиваю – а кто это - именно этот дом? Она говорит – "беспилотник летел, направил именно на этот дом, кнопку нажали и всё"!В этот момент к дому, который находится буквально через забор от разрушенного строения подходит пожилой человек. В его руках сетка с продуктами, он второпях открывает ворота своего жилища. Он согласился ответить на вопросы, но попросил нас быть расторопнее: нужно разбирать завалы. О том, что произошло, и кто живет в доме по соседству рассказывает коротко:"Ну что произошло – упало, разорвало и всё. Я больше ничего не знаю. Бомба упала, я не знаю, кто там жил. Всё, живите, дай Бог вам! Потому что я не знаю, как мы выжили. Со мной вместе еще живут два сына".Он отвечает резко и отрывисто, стоя прямо у ворот своего дома, как будто боится, что его услышат, а потом его семью настигнет та же участь – гибель от украинских снарядов.Другая случайная прохожая с маленьким ребенком просит ее не снимать, уточняя при этом, какие мы журналисты – украинские или российские. Когда узнаёт, что мы представляем агентство "Россия сегодня", немного успокаивается и более охотно делится личными наблюдениями. Несмотря на то, что ее семья живет далеко от места разрыва снаряда, из-за страшного грохота проснулись все.Женщина говорит тихо, но эмоционально – находиться в страхе и постоянном напряжении больше нет сил. Она делится мыслями: очевидно, что среди местных есть те, кто просто запускает заведомо ложную информацию о расположении военных баз. При этом цели наводят на мирные дома, в которые потом прилетают ракеты. Так киевский режим запугивает жителей, считает она. При этом нет гарантии, что следующая ракета не прилетит в ее дом, если вдруг кто-то скажет, что в нем живут русские.На вопрос жили ли в Нефтегавани, где расположен пострадавший завод, российские военные, женщина уверено отвечает – это невозможно."Знаете, по "сарафанному радио" прошла информация, что якобы те, кто живёт на Нефтегавани, говорят о том, что в этом районе проживают русские военные. Извините, где? Покажите мне, я каждый день езжу, каждый день хожу с детьми гуляю, не вижу. Они что, невидимки?", - говорит она.Женщина рассказала, что то же самое говорили про Школу высшего спортивного мастерства, по которой 13 сентября тоже пришелся ракетный удар – мол, там 600-800 русских живут."Извините меня, может там и приезжало несколько человек тренироваться, но точно никто не жил, мы туда детей водили, видели. Сколько мы здесь проходили и проезжали, и ездили в город на занятия, мы ни разу не видели, чтобы туда кто-то заезжал – ни военные, ни вообще люди", - добавила она.Проукраинские информационные каналы заявляют, что разгромили базу российских военных, а местные жители напуганы: если снаряд прилетел в жилой квартал, то, получается, следующим может стать любой другой в городе?Люди устали ждать прилетов в свои дома, бояться общаться с соседями и видеть в каждом потенциального врага. Они устали и хотят, наконец, мира и порядка на своей земле, и верят в то, что после референдума и включения в состав России жизнь у них наладится.
https://ukraina.ru/20221003/1039302329.html
https://ukraina.ru/20221003/1039300652.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Руфина Жаляева
Руфина Жаляева
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/03/1039302479_19:81:1191:960_1920x0_80_0_0_1e1eee1e1276d13114a7cabfbb27417a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив
Эксклюзив

"Где русские военные?" - жители херсонского дома, разбитого снарядами ВСУ, рассказали правду об обстреле

09:33 03.10.2022 (обновлено: 11:05 03.10.2022)
 
© Украина.ру / Руфина Жаляева
- РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Украина.ру / Руфина Жаляева
Читать в
Руфина Жаляева
Редактор
Все материалы
В ночь на 30 сентября ВСУ нанесли жесткий удар вначале по судостроительному заводу, а позже по одному из частных домов по улице Марии Фортус в Херсоне. В результате удара погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. По данным украинских спецслужб, били по позициям российских военных. Но в действительности, разгромили частный дом и гражданскую инфраструктуру
Улица Марии Фортус находится в 20 минутах езды от центра города. После ночных обстрелов здесь малолюдно, редкие прохожие почти все куда-то торопятся, на вопросы отвечают вполголоса и быстро, как будто боятся, что их разговор с российскими журналистами кто-то услышит и снаряды прилетят в их дома.
Разрушения хорошо заметны с проезжей части – дорога и прилегающая территория усыпана осколками стекла и кусками крыши. Говорить с журналистами готовы не все жители. Кто-то резко отказывается от диалога, не объясняя причин, а кто-то просто ускоряет шаг.
© Украина.ру / Руфина Жаляева
- РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Украина.ру / Руфина Жаляева
И вот мимо разрушенной "базы российских военных" на велосипеде проезжает пожилая женщина. Она остановилась сама, не обращая внимание на нашу группу, чтобы разглядеть масштаб разрушений соседского дома. На вопросы отвечала охотно – видно было, что ей хочется выговориться.
© Украина.ру / Руфина Жаляева
- РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Украина.ру / Руфина Жаляева
Оказалось, что она живет по соседству и слышала взрыв, оглушительный грохот разбудил ее ночью: "Я дома сижу, как бахнуло один раз, второй, третий, я выскочила с хаты – в нефтегавань стреляют. А сегодня еду (на велосипеде – прим.ред.) по дороге, думаю, откуда стекло? Я слезла, прошлася, смотрю – одна фотографирует девочка-соседка. Спрашиваю – а кто это - именно этот дом? Она говорит – "беспилотник летел, направил именно на этот дом, кнопку нажали и всё"!
Первые мобилизованные из России прибыли на полигоны ДНР
09:07
Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянамМобилизованным россиянам не следует бояться ничего, а надо слушать тех, кто их обучает. Об этом заявил командир танковой роты, передает 3 октября РИА Новости
В этот момент к дому, который находится буквально через забор от разрушенного строения подходит пожилой человек. В его руках сетка с продуктами, он второпях открывает ворота своего жилища. Он согласился ответить на вопросы, но попросил нас быть расторопнее: нужно разбирать завалы. О том, что произошло, и кто живет в доме по соседству рассказывает коротко:
"Ну что произошло – упало, разорвало и всё. Я больше ничего не знаю. Бомба упала, я не знаю, кто там жил. Всё, живите, дай Бог вам! Потому что я не знаю, как мы выжили. Со мной вместе еще живут два сына".
Он отвечает резко и отрывисто, стоя прямо у ворот своего дома, как будто боится, что его услышат, а потом его семью настигнет та же участь – гибель от украинских снарядов.
Другая случайная прохожая с маленьким ребенком просит ее не снимать, уточняя при этом, какие мы журналисты – украинские или российские. Когда узнаёт, что мы представляем агентство "Россия сегодня", немного успокаивается и более охотно делится личными наблюдениями. Несмотря на то, что ее семья живет далеко от места разрыва снаряда, из-за страшного грохота проснулись все.
© Украина.ру / Руфина Жаляева
- РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Украина.ру / Руфина Жаляева
Женщина говорит тихо, но эмоционально – находиться в страхе и постоянном напряжении больше нет сил. Она делится мыслями: очевидно, что среди местных есть те, кто просто запускает заведомо ложную информацию о расположении военных баз. При этом цели наводят на мирные дома, в которые потом прилетают ракеты. Так киевский режим запугивает жителей, считает она. При этом нет гарантии, что следующая ракета не прилетит в ее дом, если вдруг кто-то скажет, что в нем живут русские.
На вопрос жили ли в Нефтегавани, где расположен пострадавший завод, российские военные, женщина уверено отвечает – это невозможно.
"Знаете, по "сарафанному радио" прошла информация, что якобы те, кто живёт на Нефтегавани, говорят о том, что в этом районе проживают русские военные. Извините, где? Покажите мне, я каждый день езжу, каждый день хожу с детьми гуляю, не вижу. Они что, невидимки?", - говорит она.
Женщина рассказала, что то же самое говорили про Школу высшего спортивного мастерства, по которой 13 сентября тоже пришелся ракетный удар – мол, там 600-800 русских живут.
Стела при въезде в Красный Лиман - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
09:14
Бунт "дворян": СВО идёт не по плану!
"Извините меня, может там и приезжало несколько человек тренироваться, но точно никто не жил, мы туда детей водили, видели. Сколько мы здесь проходили и проезжали, и ездили в город на занятия, мы ни разу не видели, чтобы туда кто-то заезжал – ни военные, ни вообще люди", - добавила она.
Проукраинские информационные каналы заявляют, что разгромили базу российских военных, а местные жители напуганы: если снаряд прилетел в жилой квартал, то, получается, следующим может стать любой другой в городе?
Люди устали ждать прилетов в свои дома, бояться общаться с соседями и видеть в каждом потенциального врага. Они устали и хотят, наконец, мира и порядка на своей земле, и верят в то, что после референдума и включения в состав России жизнь у них наладится.
© Украина.ру / Руфина Жаляева
1 из 4
© Украина.ру / Руфина Жаляева
© Украина.ру / Руфина Жаляева
2 из 4
© Украина.ру / Руфина Жаляева
© Украина.ру / Руфина Жаляева
3 из 4
© Украина.ру / Руфина Жаляева
© Украина.ру / Руфина Жаляева
4 из 4
© Украина.ру / Руфина Жаляева
1 из 4
© Украина.ру / Руфина Жаляева
2 из 4
© Украина.ру / Руфина Жаляева
3 из 4
© Украина.ру / Руфина Жаляева
4 из 4
© Украина.ру / Руфина Жаляева
 
Эксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:38Китайская газета рассказала, как слова Байдена напомнили о нарушенном обещании США
10:26Офицер Народной милиции ЛНР рассказал, где украинские военные пытаются прорвать оборону
10:01В Китае рассказали, станет ли Украина членом НАТО
09:59Очевидцы рассказали, как ВСУ убивали людей, ждавших въезда в освобожденную часть Запорожской области
09:47Фронт под Херсоном, обстановка в Кременной. Главное на Украине на утро 3 октября
09:36Помогающая украинским беженцам в Британии организация сокращает работу — СМИ
09:33"Где русские военные?" - жители херсонского дома, разбитого снарядами ВСУ, рассказали правду об обстреле
09:14Бунт "дворян": СВО идёт не по плану!
09:07Командир танковой роты дал совет мобилизованным россиянам
08:51Доброволец "Князь" о том, чего не хватает на фронте и что бойцы покупают за свой счет
08:50Столтенберг порассуждал о применении ядерного оружия на Украине
08:37Американский полковник рассказал, как НАТО может исчезнуть из-за России
08:24"Роскосмос" опубликовал новые снимки аварий на "Северных потоках"
08:11Макрон пообещал Зеленскому поработать над новыми антироссийскими санкциями
08:04Глава Запорожской области рассказал о подготовке Киевом новой провокации с жертвами
07:44Кадыров отправил на Украину еще одно подразделение бойцов
07:37НАТО не позволит Украине вступить в блок - NYT
07:22Глава крымского парламента рассказал о восстановлении новых регионов России
07:10Итальянская газета написала об опасениях НАТО из-за российского ядерного беспилотника
06:56Уход из Лимана, проблемы СВО и заявление Кадырова
Лента новостейМолния