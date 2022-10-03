https://ukraina.ru/20221003/1039296527.html

"Где русские военные?" - жители херсонского дома, разбитого снарядами ВСУ, рассказали правду об обстреле

"Где русские военные?" - жители херсонского дома, разбитого снарядами ВСУ, рассказали правду об обстреле - 03.10.2022 Украина.ру

"Где русские военные?" - жители херсонского дома, разбитого снарядами ВСУ, рассказали правду об обстреле

Украина.ру, 03.10.2022

2022-10-03T09:33

2022-10-03T09:33

2022-10-03T11:05

эксклюзив

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В ночь на 30 сентября ВСУ нанесли жесткий удар вначале по судостроительному заводу, а позже по одному из частных домов по улице Марии Фортус в Херсоне. В результате удара погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. По данным украинских спецслужб, били по позициям российских военных. Но в действительности, разгромили частный дом и гражданскую инфраструктуруУлица Марии Фортус находится в 20 минутах езды от центра города. После ночных обстрелов здесь малолюдно, редкие прохожие почти все куда-то торопятся, на вопросы отвечают вполголоса и быстро, как будто боятся, что их разговор с российскими журналистами кто-то услышит и снаряды прилетят в их дома.Разрушения хорошо заметны с проезжей части – дорога и прилегающая территория усыпана осколками стекла и кусками крыши. Говорить с журналистами готовы не все жители. Кто-то резко отказывается от диалога, не объясняя причин, а кто-то просто ускоряет шаг.И вот мимо разрушенной "базы российских военных" на велосипеде проезжает пожилая женщина. Она остановилась сама, не обращая внимание на нашу группу, чтобы разглядеть масштаб разрушений соседского дома. На вопросы отвечала охотно – видно было, что ей хочется выговориться.Оказалось, что она живет по соседству и слышала взрыв, оглушительный грохот разбудил ее ночью: "Я дома сижу, как бахнуло один раз, второй, третий, я выскочила с хаты – в нефтегавань стреляют. А сегодня еду (на велосипеде – прим.ред.) по дороге, думаю, откуда стекло? Я слезла, прошлася, смотрю – одна фотографирует девочка-соседка. Спрашиваю – а кто это - именно этот дом? Она говорит – "беспилотник летел, направил именно на этот дом, кнопку нажали и всё"!В этот момент к дому, который находится буквально через забор от разрушенного строения подходит пожилой человек. В его руках сетка с продуктами, он второпях открывает ворота своего жилища. Он согласился ответить на вопросы, но попросил нас быть расторопнее: нужно разбирать завалы. О том, что произошло, и кто живет в доме по соседству рассказывает коротко:"Ну что произошло – упало, разорвало и всё. Я больше ничего не знаю. Бомба упала, я не знаю, кто там жил. Всё, живите, дай Бог вам! Потому что я не знаю, как мы выжили. Со мной вместе еще живут два сына".Он отвечает резко и отрывисто, стоя прямо у ворот своего дома, как будто боится, что его услышат, а потом его семью настигнет та же участь – гибель от украинских снарядов.Другая случайная прохожая с маленьким ребенком просит ее не снимать, уточняя при этом, какие мы журналисты – украинские или российские. Когда узнаёт, что мы представляем агентство "Россия сегодня", немного успокаивается и более охотно делится личными наблюдениями. Несмотря на то, что ее семья живет далеко от места разрыва снаряда, из-за страшного грохота проснулись все.Женщина говорит тихо, но эмоционально – находиться в страхе и постоянном напряжении больше нет сил. Она делится мыслями: очевидно, что среди местных есть те, кто просто запускает заведомо ложную информацию о расположении военных баз. При этом цели наводят на мирные дома, в которые потом прилетают ракеты. Так киевский режим запугивает жителей, считает она. При этом нет гарантии, что следующая ракета не прилетит в ее дом, если вдруг кто-то скажет, что в нем живут русские.На вопрос жили ли в Нефтегавани, где расположен пострадавший завод, российские военные, женщина уверено отвечает – это невозможно."Знаете, по "сарафанному радио" прошла информация, что якобы те, кто живёт на Нефтегавани, говорят о том, что в этом районе проживают русские военные. Извините, где? Покажите мне, я каждый день езжу, каждый день хожу с детьми гуляю, не вижу. Они что, невидимки?", - говорит она.Женщина рассказала, что то же самое говорили про Школу высшего спортивного мастерства, по которой 13 сентября тоже пришелся ракетный удар – мол, там 600-800 русских живут."Извините меня, может там и приезжало несколько человек тренироваться, но точно никто не жил, мы туда детей водили, видели. Сколько мы здесь проходили и проезжали, и ездили в город на занятия, мы ни разу не видели, чтобы туда кто-то заезжал – ни военные, ни вообще люди", - добавила она.Проукраинские информационные каналы заявляют, что разгромили базу российских военных, а местные жители напуганы: если снаряд прилетел в жилой квартал, то, получается, следующим может стать любой другой в городе?Люди устали ждать прилетов в свои дома, бояться общаться с соседями и видеть в каждом потенциального врага. Они устали и хотят, наконец, мира и порядка на своей земле, и верят в то, что после референдума и включения в состав России жизнь у них наладится.

https://ukraina.ru/20221003/1039302329.html

https://ukraina.ru/20221003/1039300652.html

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2022

Руфина Жаляева

Руфина Жаляева

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Руфина Жаляева

эксклюзив