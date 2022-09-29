https://ukraina.ru/20220929/1039203779.html
ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник
ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник - 29.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник
При обстреле колонны беженцев в Харьковской области погибло около 30 человек, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник 29 сентября
2022-09-29T11:35
2022-09-29T11:35
2022-09-29T11:35
новости
спецоперация
харьковская область
погибшие
родион мирошник
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В регионе регулярно проходят облавы и чистки СБУ, украинские силовики задерживают за коллаборционизм и госизмену всех, кого подозревают в сотрудничестве с российскими военными и военно-гражданской администрацией.
https://ukraina.ru/20220923/1039034115.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, харьковская область, погибшие, родион мирошник
Новости, Спецоперация, Харьковская область, погибшие, Родион Мирошник
ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник
При обстреле колонны беженцев в Харьковской области погибло около 30 человек, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник 29 сентября