https://ukraina.ru/20220929/1039203779.html

ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник

ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник - 29.09.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник

При обстреле колонны беженцев в Харьковской области погибло около 30 человек, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник 29 сентября

2022-09-29T11:35

2022-09-29T11:35

2022-09-29T11:35

новости

спецоперация

харьковская область

погибшие

родион мирошник

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В регионе регулярно проходят облавы и чистки СБУ, украинские силовики задерживают за коллаборционизм и госизмену всех, кого подозревают в сотрудничестве с российскими военными и военно-гражданской администрацией.

https://ukraina.ru/20220923/1039034115.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, харьковская область, погибшие, родион мирошник