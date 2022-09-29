ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник - 29.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220929/1039203779.html
ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник
ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник - 29.09.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник
При обстреле колонны беженцев в Харьковской области погибло около 30 человек, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник 29 сентября
2022-09-29T11:35
2022-09-29T11:35
новости
спецоперация
харьковская область
погибшие
родион мирошник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103379/96/1033799678_0:186:2952:1847_1920x0_80_0_0_0a7a13e3cd7d2d3b78240104d18d91cd.jpg
В регионе регулярно проходят облавы и чистки СБУ, украинские силовики задерживают за коллаборционизм и госизмену всех, кого подозревают в сотрудничестве с российскими военными и военно-гражданской администрацией.
https://ukraina.ru/20220923/1039034115.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103379/96/1033799678_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4e4548d1d0ccc5c8807b7c6eabb09f8d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, харьковская область, погибшие, родион мирошник
Новости, Спецоперация, Харьковская область, погибшие, Родион Мирошник

ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник

11:35 29.09.2022
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЭвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым
Эвакуация иностранных граждан из Херсонской области в Крым - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
При обстреле колонны беженцев в Харьковской области погибло около 30 человек, сообщил РИА Новости представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник 29 сентября
Около 30 человек погибли, по предварительным данным, при украинском обстреле колонны с беженцами в Харьковской области.
В регионе регулярно проходят облавы и чистки СБУ, украинские силовики задерживают за коллаборционизм и госизмену всех, кого подозревают в сотрудничестве с российскими военными и военно-гражданской администрацией.
СБУ Служба безопасности Украины задержание арест - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 15:38
СБУ задержала еще трех жителей Харьковской области за "госизмену"В пятницу 23 сентября в пресс-службе СБУ сообщили о зджержании еще трех жителей Харьковской области, обвиняемых в госизмене
 
НовостиСпецоперацияХарьковская областьпогибшиеРодион Мирошник
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45Глава МИД Польши назвал условие для ввода сил НАТО на территорию Украины
12:41В ЛНР раскрыли подробности расстрела под Харьковом колонны беженцев, при котором погибло около 30 человек
12:40Участник "Квартала-95" рассказал, как его предупредили о скором начале спецоперации
12:20О перспективах войны и формате компромиссного мира
12:15Два человека погибли после обстрела ВСУ жилого дома в Херсоне
12:05The American Conservative: Такер Карлсон прав, не исключая участия США в диверсии на газопроводах
12:03ВСУ обстреляли Горловку: есть жертвы
12:02ВСУ обстреляли газопровод и электросети в Херсонской области
12:01Представителей бывших регионов Украины пригласили в Госдуму
12:00Обстрелы, убийство детей, награда киллеру. Главное на Украине на 12:00 29 сентября
11:59В Мелитополе произошел взрыв рядом со школой
11:59Популярный блогер Лев Против пытается выехать в Грузию
11:35ВСУ обстреляли колонну беженцев: десятки погибших – Мирошник
10:57На международном сайте поиска вакансий вербуют наемников на Украину
10:42Немецкий профессор назвала боевые действия на Украине следствием распада СССР
10:36В Китае поставили под сомнение слова Блинкена о диверсии в Балтийском море
10:21Володин предложил добиваться экстрадиции обменянных боевиков "Азова"*
10:04Вскрылись новые подробности убийства Захарченко
09:58Инциденты на "Северных потоках" могут привести к войне — Трамп
09:49Визит в Москву, протесты студентов. Главное на Украине на утро 29 сентября
Лента новостейМолния