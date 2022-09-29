https://ukraina.ru/20220929/1039184973.html

"Мы в тылу. Мы должны вдохновлять": Надежда Бабкина и ее театр открыли новый сезон

"Мы в тылу. Мы должны вдохновлять": Надежда Бабкина и ее театр открыли новый сезон - 29.09.2022 Украина.ру

"Мы в тылу. Мы должны вдохновлять": Надежда Бабкина и ее театр открыли новый сезон

В воскресенье 25 сентября Московский государственный академический театр «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной открыл... Украина.ру, 29.09.2022

2022-09-29T08:02

2022-09-29T08:02

2022-09-29T08:25

эксклюзив

театр

надежда бабкина

песня

сезон

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1c/1039184628_62:184:1252:853_1920x0_80_0_0_6b0751344ab0a54221d967ded00d731b.jpg

В воскресенье 25 сентября Московский государственный академический театр «Русская песня» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной открыл театральный сезон 2022 года.С начала спецоперации Надежда Георгиевна и коллектив театра поддержали армию и руководство страны, ездили с гастролями в Донбасс, где посетили Луганск, Мариуполь и небольшие поселки Донецкой Народной Республики.На открытии сезона Надежда Бабкина, рассказав о достижениях театра в минувшем году и анонсировав планы труппы на ближайшие месяцы, обратилась к коллективу с важными словами:«Мы гордимся своей страной, потому что в этой стране мы живем, живут наши дети, растут, и у них создается некое понимание. Да, понятно, что мы привыкли какое-то время находиться в беспечном мире, заботы — только свои собственные, где-то там, лично, дома. Все бегают, все стремятся, и я понимаю все. Но когда ситуация, которая складывается в стране, — мы должны глобально мыслить. Не только где твое место в этой стране, где ты сам, и что ты составляешь, и как действуешь. Считается, что мы в тылу. И это так. Мы в тылу, а что мы должны делать? Вдохновлять. И себя, и тех, кто к нам приходит. Мы должны это осознавать.Тенденции такие, что у нас с народом, по сути, никто не работает, не разговаривает, никто не объясняет. Даже сегодняшняя история с набором новых людей — тех, кто нужен уже на десятки тысяч больше. Поэтому те добровольцы, которые сейчас приходят, им говорят: идите домой, у нас людей полно. Не надо волноваться, не надо паниковать. Просто будьте предельно бдительны…».Рассказывая о репертуаре, Бабкина подчеркнула, что в театре «Русская песня» идет исключительно русская классика, все постановки сюжетно и музыкально основаны на фольклоре русского и других народов России. На ближайших афишах театра: «12 стульев», «За двумя зайцами» (по одноименной пьесе украинского драматурга Михаила Старицкого), «Бабий бунт в нашем колхозе» и «Калина красная» (по мотивам произведений советского писателя Михаила Шолохова), «Ночь перед Рождеством» (по повести Николая Гоголя), многие детские постановки.«Любое произведение соответствует духу времени. Мы будем продолжать, я бы не хотела, чтобы на нашей сцене шли иностранные произведения, даже если они очень хорошие. Может быть, когда-то мир изменится, и я не буду против».В течении сезона 2021−2022 годов коллектив театра посетил ряд фестивалей. Один из них проходил в Крыму и Севастополе, как раз в те дни, когда украинские беспилотники атаковали штаб Черноморского флота.«Нам меняли наш маршрут, потому что там шли провокационные действия. Многие вещи видели наши ребята, артисты "Русской песни", но нас это не пугало. Мы точно знали, зачем мы сюда приехали».Одним из самых важных достижений минувшего года Надежда Георгиевна называет поездку в Донбасс.«Мы были в Луганске, мы были в Мариуполе. Сцены там не было, все раздолблено, к сожалению. И рядом пригород, и мы поехали туда, в клубик. Обстановка, я вам скажу… Я давно не испытывала такого. Мы пели на украинском языке украинские песни вместе с ними, и это была мощная зацепка разговора о культуре. Вот, друзья, мы должны все понимать, что культура — это не только петь, танцевать, играть спектакли. Это наше общее образование и внутреннее воспитание, осознавание, чьей земли мы уроженцы, кто наши родители, деды, бабушки. Вот это, связующее, оно работает, как никогда. Там, на земле, на поле — ощущения иные. И плакать нельзя, надо сдержаться.Знаете, когда я пошла в театр, который разбомблен, туда никого не пускали. Но я пошла в театр посмотреть: что там за сцена, и прочее. Там все раздолблено, и там, где зал и сцена — яма. Просто большая воронка. И висят эти струпья, это железо. Я была просто в ужасе… Мне не разрешили ступить ногой вниз, чтобы я посмотрела повнимательнее — это опасно. Ощущение было такое!.. И когда я туда стала подходить, там сидел мужик. Такой здоровый, молодой мужик. Сидит так, голову наклонил.Я подхожу: "Слышь, парень, могу подойти?". А он голову опустил, потом поднял, посмотрел, и зарыдал. В голос. Мужик в голос зарыдал. Обнял меня, и плачет на плече. Рыдает так, что мне аж тошно стало, я еле сдержалась. Я его успокаиваю: "Тише, тише, я не одна, я сюда с коллективом приехала".— Какие вы молодцы! Я не верю своим глазам, что это ты здесь!— Это я здесь. Что ты так рыдаешь?— У меня была семья — ее нет. Дома нет — жить негде, — раздолбали. Меня одна женщина приняла к себе, потому что ей надо что-то помогать по хозяйству, ну и сюда хожу, разгребаю мусор и не пускаю никого, чтобы никто случайно ни на что не напоролся.Понимаете? И он мне высказался, я с ним поговорила, и он говорит:— Я так рад! Я сам шахтер, ну на что я способен? Шахты у меня больше нет. И таких много…Мы в России, а страна наша — самая безопасная в мире. И президент делает все для этого, все логично, никакого аврала нет. Поэтому, не пугайтесь ничего, не бойтесь».Первым спектаклем сезона в театре «Русская песня» стала комедия «За двумя зайцами», о которой на сайте Украина.ру вышел отдельный материал.

https://ukraina.ru/20220927/1039115944.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, театр, надежда бабкина, песня, сезон, донбасс