https://ukraina.ru/20220928/1039139804.html

Украинская пьеса на московской сцене: юмор один на всех

Украинская пьеса на московской сцене: юмор один на всех - 28.09.2022 Украина.ру

Украинская пьеса на московской сцене: юмор один на всех

Украина.ру, 28.09.2022

2022-09-28T09:44

2022-09-28T09:44

2022-09-28T10:59

театр

комедия

надежда бабкина

спектакли

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039139638_245:335:2818:1782_1920x0_80_0_0_7375f48a5d17e4c021fb916c86d6b26a.jpg

В то время как на Украине все русское под строжайшим запретом, Московский театр «Русская песня» открыл сезон украинской пьесой: «За двумя зайцами» Михаила Старицкого.Московский государственный академический театр "Русская песня" под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной открыл театральный сезон 2022 года музыкальным спектаклем "За двумя зайцами" в постановке Нины Чусовой. Зажигательная комедия известна, вероятно, каждому жителю Украины, как, впрочем, благодаря киевлянину Олегу Борисову и большинству граждан России и даже бывшего СССР. Это произведение знают по советской экранизации Виктора Иванова 1961 года, главную роль в которой как раз и сыграл советский актер Олег Борисов.Автор пьесы – классик украинской драматургии, один из представителей легендарного "Театра Корифеев" - Михаил Старицкий, который, сам родом с Полтавщины, писал на "том самом", певучем полтавском украинском языке. Кроме Старицкого к созданию первого украинского профессионального театра, "Театра Корифеев" в Елизаветграде (Кировограде), относится деятельность актера и режиссера Николая Садовского, драматурга Марка Кропивницкого (в 2016 году пятый президент Украины Петр Порошенко переименовал город в его честь), актрисы Марии Заньковецкой, актера Панаса Саксаганского, писателя и драматурга Ивана Карпенко-Карого.Все они участвовали в первой, легендарной постановке "За двумя зайцами": Саксаганский сыграл Голохвостого, Карпенко-Карый – Сирка, а Проню Прокоповну, центральную героиню пьесы, сыграла Мария Садовская.Действие комедии происходит в среде киевских мещан конца XIX века и сюжет построен вокруг социального неравенства, "элитарности" некоторых горожан, и курьезов, которые неминуемо сопровождают эти различия. Как с гордостью заявляет один из главных героев, Прокоп Свиридович Сирко: "Имею право все посты нарушать, раз такие деньги имею!". Сам же сюжет закручен вокруг обаятельного прохвоста Свирида Петровича Голохвастого, у которого в один и тот же день оказываются запланированы две свадьбы: с возлюбленной Галей и богатой наследницей Проней Прокоповной.Хвастая перед приятелями, что женится на красавице Гале, Голохвастый вынужден на самом деле делать ей предложение, и в тот же день свататься к непривлекательной и плохо воспитанной Проне – от нее герою нужно приданное, чтобы рассчитаться с долгами. Изображая перед всеми франта и "мильонника", Голохвастый, на самом деле по уши погряз в векселях и задолженностях, и даже его дело, небольшая цирюльня, может быть отнята за долги.Обеим семействам – богатею Сирко и торговке Секлете Лимерихе, матери Гали, становится известно о двух его сватовствах в день свадьбы с Проней, после чего обе неудавшиеся невесты прогоняют его, а ростовщик объявляет прилюдно, что Голохвастый – банкрот, а Галя теперь свободна от его назойливых ухаживаний и может быть со своим любимым Степаном.В постановке театра "Русская песня" действие из Киева перенесено в условный приморский городок на юге Российской империи, и, хотя город не называется – в нем легко узнается красавица-Одесса с ее неповторимым и запоминающимся колоритом.В первую очередь об Одессе говорят песни: красочные, яркие, знакомые каждому: "В Кейптаунском порту", "Моя Марусечка", "Черноморочка моя" "Белая ночь", "В небе канареечка летает" (которая звучала и в фильме 1961 года), песня "Ikh hob dikh tsufil lib" (я так тебя люблю, идиш – ред.) из репертуара знаменитого вокального дуэта "Сестры Бэрри", которые, хотя и родились в Нью-Йорке, а семья их была родом из Киева, но в народном сознании неразрывно связаны с Одессой.Слесарь Степан из пьесы превращается в бравого морячка, а его товарищи, как и другие горожане читают газету "Черноморские вести". Кроме того, Прокоп Свиридович Сирко, классический зажиточный мещанин из пьесы, превращается в узнаваемого еврейского "папашу" из одесского фольклора, приговаривая, выпивая со своей возлюбленной Химкой "И чтоб мы так жили, и чтоб мы так ели…"И все же, это – не Одесса, это только напоминание о ней, аллюзия, на самом деле местом действия может оказаться любой очаровательный южный городок. Тонкими намеками переданы и некоторое сословное и национальное разнообразие города – среди персонажей есть монашка, турок, торгующий фруктами на рынке (в Одессе сказали бы – "на базаре")."Киев сложнее. Почему так сделано? Чтобы никого не обижать, если кто-то оскорбится, ему скажут – это художественный вымысел. И в данном случае, это куда выгоднее позиционирует наш театр, чем, допустим, американцы, которые показывают Россию, называя ее Россией, или Советский Союз, называя его Советским Союзом, а при этом, когда их начинают прижучивать, оправдываются – "Это художественный вымысел". Здесь же – это Украина? Нет. И это не Одесса, это собирательный образ. Если бы мы показали Одессу, это возложило бы на нас огромную ответственность. Потому что, человек, который жил в Одессе, пришел бы и сказал: "Это не Одесса". Все, что здесь есть, газета "Черноморский вестник", например, это просто колорит", - рассказал один из сотрудников театра.И такого колорита в постановке много: мягкий южный говор с украинским "г" и протяжными гласными, узнаваемые шутки, песни, многие из которых исполняются сразу на двух языках.Сменила пьеса и время действия: если у Старицкого события помещены в современный ему Киев конца XIX века, то в постановке - в крое платьев и хореографии танцев отдаленно угадывается эпоха модерн, 20-е годы XX века: приспущенная на бедра линия талии женских платьев, головные уборы и украшения эпохи НЭПа, туфельки на невысоком каблуке.Все эти условиях ничуть не уводят зрителя от основной идеи пьесы, построенной на старинной поговорке "За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь". Целая галерея сочных комических образов, созданных художественной руководительницей театра, народной артисткой России Надеждой Бабкиной (Секлета Лимериха), Мариной Федункив (Проня Сирко), заслуженным артистом России Владимиром Долинским (Прокоп Сирко), Дмитрием Хрусталевым (Свирид Голохвастый), образно и характерно доносят простые и искренние идеи, вложенные драматургом в произведение.Один из самых трогательных моментов – разочарование неуклюжей Прони Прокоповны на свадьбе – один из главных трюков пьесы – героиня, на протяжении всего произведения вызывавшая снисходительные и неловкие смешки, раскрывается как глубоко несчастная и искренне влюбленная девушка.Спектакль стал первым для театра в этом сезоне и Надежда Бабкина завершила открытие важными словами о том, о чем сейчас нельзя ни молчать, ни забывать:"Наша память генетическая складывалась веками, складывалась нашими предками, теми народами, которые веками разговаривают на своем языке. Но, вместе с тем, живя в России, безупречно знают русский язык. Потому что это наш единый язык, на котором говорят все, вне зависимости от национальности и вероисповедания. В этом наша правда, в этом наша сила…Мы были на Донбассе, мы были в Луганске (на этих словах Надежды Георгиевны зал разразился аплодисментами – ред.), мы были в военном госпитале, и везде мы понимали, что сегодня, как никогда, нужна наша общая поддержка, внутренняя. Мы как бы в тылу, но как мы выполним свою миссию? Паникой или наоборот осознанием того, что происходит?У нас все получится. Я верю в нашу страну, я верю в людей, в нашу историю, в нашу крепость духа. И я считаю, что сегодня этого не надо стесняться, а проявлять каждый на своем месте. Но понимать, что свободнее и защищеннее России - больше страны нет.Не паникуйте никогда! Мы очень сильные, волевые, любящие свою страну люди, понимающие, что наши мальчишки, сыны, находятся сейчас там и нуждаются в нашей поддержке...(...)"

https://ukraina.ru/20190709/1024154567.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Мария Нестерова

Мария Нестерова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

театр, комедия, надежда бабкина, спектакли, эксклюзив