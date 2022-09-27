"Большая проблема": Пургин рассказал, сколько угля осталось в Донбассе
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОткрытие новой лавы в шахте Белореченская в Луганской области
В Донбассе уголь закончился, киевский режим сознательно затопил все шахты и восстановить их не получится, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру
По его словам, в ДНР много шахт затоплено, за последние два года по реструктуризации было закрыто 57 шахт.
Это большая проблема с тем, что это делается без плана. У нас нет нормальной гидрологии. Некоторые шахты в принципе восстановлению не подлежат. Они затоплены до такого состояния, что восстанавливать их в принципе невозможно. Надо признать, что в Донбассе уголь закончился.
Он добавил, что Украина сознательно затопила шахты в том же Угледаре, их восстановить нельзя, но "можно ли на их месте построить новые – большой вопрос".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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