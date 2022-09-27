https://ukraina.ru/20220927/1039087390.html

"Большая проблема": Пургин рассказал, сколько угля осталось в Донбассе

"Большая проблема": Пургин рассказал, сколько угля осталось в Донбассе - 27.09.2022 Украина.ру

"Большая проблема": Пургин рассказал, сколько угля осталось в Донбассе

В Донбассе уголь закончился, киевский режим сознательно затопил все шахты и восстановить их не получится, сказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью Украина.ру

2022-09-27T06:00

2022-09-27T06:00

2022-09-27T06:00

шахтеры

шахты

новости

донбасс

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По его словам, в ДНР много шахт затоплено, за последние два года по реструктуризации было закрыто 57 шахт.Он добавил, что Украина сознательно затопила шахты в том же Угледаре, их восстановить нельзя, но "можно ли на их месте построить новые – большой вопрос".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20211216/1032890422.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

шахтеры, шахты, новости, донбасс