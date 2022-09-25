Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах - 25.09.2022 Украина.ру
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Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах
Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах - 25.09.2022 Украина.ру
Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах
Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях - это историческое событие первой четверти XXI века, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру
2022-09-25T05:45
2022-09-25T05:45
референдум
новости
россия
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Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.Он отметил, что что референдумы, которые проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, полностью соответствует международному праву – 1-й и 51-й статьям Устава ООН.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220922/1038957149.html
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Новости
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референдум, новости, россия
референдум, Новости, Россия

Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах

05:45 25.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГолосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве
Голосование на референдумах о присоединении к РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях - это историческое событие первой четверти XXI века, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
Считаю, что, безусловно, это историческое событие, которое определяет жизнь и в народных республиках, и на освобожденных территориях, в том числе, с поздними включениями из Николаевской области – на долгие годы, на целые поколения. Безусловно, это одно из важнейших событий первой четверти XXI века, в котором мы живем.
Александр Асафов интервью
Александр Асафов
политолог
Он отметил, что что референдумы, которые проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, полностью соответствует международному праву – 1-й и 51-й статьям Устава ООН.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Ситуация в Донецке накануне референдума - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 06:46
Референдумы, о которых сегодня невыгодно вспоминать. Мировой опыт
 
референдумНовостиРоссия
 
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08:14Андрей Пургин: Референдум в Донбассе превратился в административно-политическую спецоперацию
08:12Руководство Запорожской области призвало Германию пресечь давление на наблюдателя на референдуме
08:00Сивков объяснил, как можно сорвать мобилизацию на Украине
07:58День X для ЕС и Украины: к власти может придти "сестра Италии"
07:55"Вокруг Булгакова": in vino veritas
07:45Рогов рассказал, из каких еще регионов люди хотят принять участие в референдумах
07:30"Злоупотребляют порошками": Рогов рассказал, в каком состоянии находятся ВСУ
07:15Сначала обстреляли, а потом забросали "лепестками": блогер рассказал, как ВСУ бьют по Донецку
07:00Много людей востребовано, которые не будут принимать участие в боевых действиях – Асафов о мобилизации
06:45"Доходы ниже, а цены выше": журналист рассказал о проблемах ДНР, которые обещал решить Пушилин
06:30Политолог о том, что будут делать ВСУ, чтобы сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях
06:15На какие уловки идут жители Донецка, чтобы получить питьевую воду
06:00"Обстрел, не обстрел, а мыться надо": блогер об условиях, в которых дончане добывают воду
05:45Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах
05:30Федосова объяснила, какое значение имеют референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Украины
05:15"Раз в трое суток": журналист рассказал, как осуществляется водоснабжение в Донецке
05:05"Заминированное лето": Александров рассказал о радостях и печалях детей из ДНР
05:00"Эрдогану респект в плане высокой политики": Федосова рассказала, на что направлены все усилия Турции
04:45"Хочется быть дома": донецкий блогер рассказал, почему люди возвращаются из эвакуации
04:30"Попытаются изменить конституирующие основы": Федосова рассказала, что давно обсуждают страны ЕС
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