https://ukraina.ru/20220925/1039041792.html

Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах

Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах - 25.09.2022 Украина.ру

Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах

Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях - это историческое событие первой четверти XXI века, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру

2022-09-25T05:45

2022-09-25T05:45

2022-09-25T05:45

референдум

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/17/1039012861_0:148:2990:1830_1920x0_80_0_0_c0a69e0dd70022a4650a8554b5efad15.jpg

Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.Он отметил, что что референдумы, которые проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, полностью соответствует международному праву – 1-й и 51-й статьям Устава ООН.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220922/1038957149.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

референдум, новости, россия