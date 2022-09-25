https://ukraina.ru/20220925/1039041792.html
Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах
Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах - 25.09.2022 Украина.ру
Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах
Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях - это историческое событие первой четверти XXI века, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру
2022-09-25T05:45
2022-09-25T05:45
2022-09-25T05:45
референдум
новости
россия
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Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.Он отметил, что что референдумы, которые проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, полностью соответствует международному праву – 1-й и 51-й статьям Устава ООН.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220922/1038957149.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
референдум, новости, россия
референдум, Новости, Россия
Это одно из важнейших событий первой четверти XXI века– Асафов о референдумах
Референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях - это историческое событие первой четверти XXI века, сказал политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей.
Считаю, что, безусловно, это историческое событие, которое определяет жизнь и в народных республиках, и на освобожденных территориях, в том числе, с поздними включениями из Николаевской области – на долгие годы, на целые поколения. Безусловно, это одно из важнейших событий первой четверти XXI века, в котором мы живем.
Александр Асафов
политолог
Он отметил, что что референдумы, которые проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, полностью соответствует международному праву – 1-й и 51-й статьям Устава ООН.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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