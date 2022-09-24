https://ukraina.ru/20220924/1039030528.html
Американист рассказал об опасности, связанной с потерей США мировой гегемонии
Американист рассказал об опасности, связанной с потерей США мировой гегемонии - 24.09.2022 Украина.ру
Американист рассказал об опасности, связанной с потерей США мировой гегемонии
Период сокращения влияния США в мире неизбежно несёт в себе опасность конфликтов, что подтверждается прецедентами из мировой истории. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков
2022-09-24T07:45
2022-09-24T07:45
2022-09-24T07:45
новости
сша
малек дудаков
американская гегемония
конфликты
нато
кнр (китай)
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Он рассказал, что даже в Вашингтоне согласны с тем, что американское влияние в мире постепенно сокращается, что подтверждает и документы Госдепартамента, где, в частности, декларируется отказ от политики “экспорта демократии”.Тем не менее США будут пытаться удержать свои позиции, пока есть возможность, уверен эксперт.По его мнению, имеется опасность столкновения России с НАТО или Китая с США из-за Тайваня.Процесс потери США своего влияния может затянуться на десятилетия, но мир неизбежно станет многополярным, резюмировал американист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220903/1038406943.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, малек дудаков, американская гегемония, конфликты, нато, кнр (китай)
Новости, США, Малек Дудаков, американская гегемония, конфликты, НАТО, КНР (Китай)
Американист рассказал об опасности, связанной с потерей США мировой гегемонии
Период сокращения влияния США в мире неизбежно несёт в себе опасность конфликтов, что подтверждается прецедентами из мировой истории. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков
Он рассказал, что даже в Вашингтоне согласны с тем, что американское влияние в мире постепенно сокращается, что подтверждает и документы Госдепартамента, где, в частности, декларируется отказ от политики “экспорта демократии”.
Тем не менее США будут пытаться удержать свои позиции, пока есть возможность, уверен эксперт.
Это всегда грозит чем-то серьёзным и неприятным, потому что почти каждый период ухода одной мировой державы и прихода другой - приводил к какому-то большому конфликту. Это могла быть война за австрийское наследство, как в свое время, или Первая мировая, Вторая мировая войны
Малек Дудаков
Политолог-американист
По его мнению, имеется опасность столкновения России с НАТО или Китая с США из-за Тайваня.
Процесс потери США своего влияния может затянуться на десятилетия, но мир неизбежно станет многополярным, резюмировал американист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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