https://ukraina.ru/20220924/1039030528.html

Американист рассказал об опасности, связанной с потерей США мировой гегемонии

Американист рассказал об опасности, связанной с потерей США мировой гегемонии - 24.09.2022 Украина.ру

Американист рассказал об опасности, связанной с потерей США мировой гегемонии

Период сокращения влияния США в мире неизбежно несёт в себе опасность конфликтов, что подтверждается прецедентами из мировой истории. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог-американист Малек Дудаков

2022-09-24T07:45

2022-09-24T07:45

2022-09-24T07:45

новости

сша

малек дудаков

американская гегемония

конфликты

нато

кнр (китай)

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Он рассказал, что даже в Вашингтоне согласны с тем, что американское влияние в мире постепенно сокращается, что подтверждает и документы Госдепартамента, где, в частности, декларируется отказ от политики “экспорта демократии”.Тем не менее США будут пытаться удержать свои позиции, пока есть возможность, уверен эксперт.По его мнению, имеется опасность столкновения России с НАТО или Китая с США из-за Тайваня.Процесс потери США своего влияния может затянуться на десятилетия, но мир неизбежно станет многополярным, резюмировал американист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220903/1038406943.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, малек дудаков, американская гегемония, конфликты, нато, кнр (китай)