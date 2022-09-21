ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума о вхождении в состав России - 21.09.2022 Украина.ру
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ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума о вхождении в состав России
ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума о вхождении в состав России - 21.09.2022 Украина.ру
ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума о вхождении в состав России
Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики 21 сентября утвердила порядок проведения референдума по вопросу вхождения в состав России
2022-09-21T12:15
2022-09-21T12:16
новости
цик
лнр
референдум
россия
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Также было принято решение о формировании территориальных комиссий."В ходе заседания ЦИК ЛНР для организации и проведения голосования на референдуме Луганской Народной Республики были приняты решения ЦИК ЛНР об образовании участков референдума, о формировании территориальных комиссий Луганской Народной Республики, о списке документов, удостоверяющих личность участника референдума", - отмечается в сообщении.20 сентября заявлено, что референдум пройдет в ЛНР с 23 по 27 сентября, также, как и в ДНР, Херсонской области и освобожденной части Запорожской области.
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Новости, ЦИК, ЛНР, референдум, Россия

ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума о вхождении в состав России

12:15 21.09.2022 (обновлено: 12:16 21.09.2022)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в ЛНР
Подсчет голосов на выборах в ЛНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики 21 сентября утвердила порядок проведения референдума по вопросу вхождения в состав России
"Порядок подготовки и проведения референдума Луганской Народной Республики по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации был принят ЦИК ЛНР", - говорится в заявлении.
Также было принято решение о формировании территориальных комиссий.
"В ходе заседания ЦИК ЛНР для организации и проведения голосования на референдуме Луганской Народной Республики были приняты решения ЦИК ЛНР об образовании участков референдума, о формировании территориальных комиссий Луганской Народной Республики, о списке документов, удостоверяющих личность участника референдума", - отмечается в сообщении.
20 сентября заявлено, что референдум пройдет в ЛНР с 23 по 27 сентября, также, как и в ДНР, Херсонской области и освобожденной части Запорожской области.
Трансляция срочного обращения В. Путина к россиянам - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Мобилизация, референдумы, ответ на шантаж Запада. Обращение Владимира ПутинаВ среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации
 
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