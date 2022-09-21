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ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума о вхождении в состав России
ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума о вхождении в состав России - 21.09.2022 Украина.ру
ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума о вхождении в состав России
Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики 21 сентября утвердила порядок проведения референдума по вопросу вхождения в состав России
2022-09-21T12:15
2022-09-21T12:15
2022-09-21T12:16
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референдум
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Также было принято решение о формировании территориальных комиссий."В ходе заседания ЦИК ЛНР для организации и проведения голосования на референдуме Луганской Народной Республики были приняты решения ЦИК ЛНР об образовании участков референдума, о формировании территориальных комиссий Луганской Народной Республики, о списке документов, удостоверяющих личность участника референдума", - отмечается в сообщении.20 сентября заявлено, что референдум пройдет в ЛНР с 23 по 27 сентября, также, как и в ДНР, Херсонской области и освобожденной части Запорожской области.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, цик, лнр, референдум, россия
Новости, ЦИК, ЛНР, референдум, Россия
ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума о вхождении в состав России
12:15 21.09.2022 (обновлено: 12:16 21.09.2022)
Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики 21 сентября утвердила порядок проведения референдума по вопросу вхождения в состав России
"Порядок подготовки и проведения референдума Луганской Народной Республики по вопросу вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации был принят ЦИК ЛНР", - говорится в заявлении.
Также было принято решение о формировании территориальных комиссий.
"В ходе заседания ЦИК ЛНР для организации и проведения голосования на референдуме Луганской Народной Республики были приняты решения ЦИК ЛНР об образовании участков референдума, о формировании территориальных комиссий Луганской Народной Республики, о списке документов, удостоверяющих личность участника референдума", - отмечается в сообщении.
20 сентября заявлено, что референдум пройдет в ЛНР с 23 по 27 сентября, также, как и в ДНР, Херсонской области и освобожденной части Запорожской области.