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ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума о вхождении в состав России

ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума о вхождении в состав России - 21.09.2022 Украина.ру

ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума о вхождении в состав России

Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики 21 сентября утвердила порядок проведения референдума по вопросу вхождения в состав России

2022-09-21T12:15

2022-09-21T12:15

2022-09-21T12:16

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Также было принято решение о формировании территориальных комиссий."В ходе заседания ЦИК ЛНР для организации и проведения голосования на референдуме Луганской Народной Республики были приняты решения ЦИК ЛНР об образовании участков референдума, о формировании территориальных комиссий Луганской Народной Республики, о списке документов, удостоверяющих личность участника референдума", - отмечается в сообщении.20 сентября заявлено, что референдум пройдет в ЛНР с 23 по 27 сентября, также, как и в ДНР, Херсонской области и освобожденной части Запорожской области.

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