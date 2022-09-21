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Косачев: нападение на освобожденные территории после референдумов признают нападением на Россию
Косачев: нападение на освобожденные территории после референдумов признают нападением на Россию - 21.09.2022 Украина.ру
Косачев: нападение на освобожденные территории после референдумов признают нападением на Россию
Защищать жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей после референдума о вхождении в состав РФ станет долгом России, а не правом. Об этом 21 сентября заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев у себя в Telegram-канале
2022-09-21T11:34
2022-09-21T11:34
2022-09-21T11:34
новости
украина
мобилизация
референдум
владимир путин
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Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Ключевое в выступлении главы государства - забота о людях на освобожденных территориях Украины, заявил Косачев. По его словам, мобилизация - единственный способ защитить жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые планируют принимать участие в референдумах о вхождении в состав России. Никакой оглядки на мнение Запада больше не будет. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля "должны лететь в ту же корзину, в которой лежат их обещания о нерасширении НАТО", добавил Косачев. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проведут референдум о вхождении регионов в состав России.
https://ukraina.ru/20220921/1038925584.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, украина, мобилизация, референдум, владимир путин
Косачев: нападение на освобожденные территории после референдумов признают нападением на Россию
Защищать жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей после референдума о вхождении в состав РФ станет долгом России, а не правом. Об этом 21 сентября заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев у себя в Telegram-канале
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Ключевое в выступлении главы государства - забота о людях на освобожденных территориях Украины, заявил Косачев. По его словам, мобилизация - единственный способ защитить жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые планируют принимать участие в референдумах о вхождении в состав России.
"После проведения референдумов защита людей в этом регионе будет не нашим правом, а нашим долгом. Нападение на людей и территории будет нападением на Россию. Со всеми последствиями", - завил Косачев.
Никакой оглядки на мнение Запада больше не будет. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля "должны лететь в ту же корзину, в которой лежат их обещания о нерасширении НАТО", добавил Косачев.
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проведут референдум о вхождении регионов в состав России.