https://ukraina.ru/20220921/1038930734.html

Косачев: нападение на освобожденные территории после референдумов признают нападением на Россию

Косачев: нападение на освобожденные территории после референдумов признают нападением на Россию - 21.09.2022 Украина.ру

Косачев: нападение на освобожденные территории после референдумов признают нападением на Россию

Защищать жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей после референдума о вхождении в состав РФ станет долгом России, а не правом. Об этом 21 сентября заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев у себя в Telegram-канале

2022-09-21T11:34

2022-09-21T11:34

2022-09-21T11:34

новости

украина

мобилизация

референдум

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038863392_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_d12cd1b32ac4412833c56dc4aef80ae6.jpg

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию с 21 сентября. Ключевое в выступлении главы государства - забота о людях на освобожденных территориях Украины, заявил Косачев. По его словам, мобилизация - единственный способ защитить жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, которые планируют принимать участие в референдумах о вхождении в состав России. Никакой оглядки на мнение Запада больше не будет. Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга, главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля "должны лететь в ту же корзину, в которой лежат их обещания о нерасширении НАТО", добавил Косачев. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проведут референдум о вхождении регионов в состав России.

https://ukraina.ru/20220921/1038925584.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мобилизация, референдум, владимир путин