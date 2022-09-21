https://ukraina.ru/20220921/1038889180.html

Мендкович рассказал, что мешает урегулированию напряжённости между Киргизией и Таджикистаном

Мендкович рассказал, что мешает урегулированию напряжённости между Киргизией и Таджикистаном - 21.09.2022 Украина.ру

Мендкович рассказал, что мешает урегулированию напряжённости между Киргизией и Таджикистаном

Между Киргизией и Таджикистаном вспыхивают конфликты, потому что граница между двумя странами не чётко размечена. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы помочь двум странам в решении конфликта, но они отказываются от её помощи. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

2022-09-21T05:15

2022-09-21T05:15

2022-09-21T05:15

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никита мендкович

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Он обвинил “политические амбиции” двух стран в затягивании пограничного спора, приводящего к новым инцидентам и новым жертвам.Он добавил, что такая миссия могла бы пресекать контрабанду и гарантировать отсутствие вооруженных инцидентов между двумя странами.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220917/1038824756.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, киргизия, таджикистан, граница, конфликт, одкб, никита мендкович