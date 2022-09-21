Мендкович рассказал, что мешает урегулированию напряжённости между Киргизией и Таджикистаном - 21.09.2022 Украина.ру
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Мендкович рассказал, что мешает урегулированию напряжённости между Киргизией и Таджикистаном
Мендкович рассказал, что мешает урегулированию напряжённости между Киргизией и Таджикистаном - 21.09.2022 Украина.ру
Мендкович рассказал, что мешает урегулированию напряжённости между Киргизией и Таджикистаном
Между Киргизией и Таджикистаном вспыхивают конфликты, потому что граница между двумя странами не чётко размечена. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы помочь двум странам в решении конфликта, но они отказываются от её помощи. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
2022-09-21T05:15
2022-09-21T05:15
новости
киргизия
таджикистан
граница
конфликт
одкб
никита мендкович
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Он обвинил “политические амбиции” двух стран в затягивании пограничного спора, приводящего к новым инцидентам и новым жертвам.Он добавил, что такая миссия могла бы пресекать контрабанду и гарантировать отсутствие вооруженных инцидентов между двумя странами.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220917/1038824756.html
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новости, киргизия, таджикистан, граница, конфликт, одкб, никита мендкович
Новости, Киргизия, Таджикистан, граница, конфликт, ОДКБ, Никита Мендкович

Мендкович рассказал, что мешает урегулированию напряжённости между Киргизией и Таджикистаном

05:15 21.09.2022
 
© РИА Новости . Сыргак Бактыяров / Перейти в фотобанкСитуация на киргизско-таджикской границе
Ситуация на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости . Сыргак Бактыяров
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Между Киргизией и Таджикистаном вспыхивают конфликты, потому что граница между двумя странами не чётко размечена. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы помочь двум странам в решении конфликта, но они отказываются от её помощи. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Он обвинил “политические амбиции” двух стран в затягивании пограничного спора, приводящего к новым инцидентам и новым жертвам.

ОДКБ и Москва неоднократно предлагали свои услуги по урегулированию конфликта, организации переговоров - создании согласительной комиссии и по созданию наблюдательной миссии пограничников на спорном участке

Никита Мендкович
Глава Евразийского аналитического клуба
Он добавил, что такая миссия могла бы пресекать контрабанду и гарантировать отсутствие вооруженных инцидентов между двумя странами.
Ситуация на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 11:19
Минздрав Киргизии: в конфликте на границе с Таджикистаном пострадало 103 человекаКоличество пострадавших граждан Киргизии во время боестолкновений на киргизо-таджикской границе выросло до 103 человек, сообщили РИА Новости 16 сентября в пресс-службе киргизского минздрава
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиКиргизияТаджикистанграницаконфликтОДКБНикита Мендкович
 
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