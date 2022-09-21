https://ukraina.ru/20220921/1038889180.html
Мендкович рассказал, что мешает урегулированию напряжённости между Киргизией и Таджикистаном
Мендкович рассказал, что мешает урегулированию напряжённости между Киргизией и Таджикистаном - 21.09.2022 Украина.ру
Мендкович рассказал, что мешает урегулированию напряжённости между Киргизией и Таджикистаном
Между Киргизией и Таджикистаном вспыхивают конфликты, потому что граница между двумя странами не чётко размечена. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы помочь двум странам в решении конфликта, но они отказываются от её помощи. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
2022-09-21T05:15
2022-09-21T05:15
2022-09-21T05:15
новости
киргизия
таджикистан
граница
конфликт
одкб
никита мендкович
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Он обвинил “политические амбиции” двух стран в затягивании пограничного спора, приводящего к новым инцидентам и новым жертвам.Он добавил, что такая миссия могла бы пресекать контрабанду и гарантировать отсутствие вооруженных инцидентов между двумя странами.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220917/1038824756.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киргизия, таджикистан, граница, конфликт, одкб, никита мендкович
Новости, Киргизия, Таджикистан, граница, конфликт, ОДКБ, Никита Мендкович
Мендкович рассказал, что мешает урегулированию напряжённости между Киргизией и Таджикистаном
Между Киргизией и Таджикистаном вспыхивают конфликты, потому что граница между двумя странами не чётко размечена. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы помочь двум странам в решении конфликта, но они отказываются от её помощи. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович