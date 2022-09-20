https://ukraina.ru/20220920/1038898961.html

Мендкович рассказал, окажет ли саммит ШОС влияние на спецоперацию на Украине

Мендкович рассказал, окажет ли саммит ШОС влияние на спецоперацию на Украине - 20.09.2022 Украина.ру

Мендкович рассказал, окажет ли саммит ШОС влияние на спецоперацию на Украине

В результате саммита ШОС Россия обеспечивает себе "спокойный тыл" и может сосредоточиться на денацификации Украины. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович

2022-09-20T14:52

2022-09-20T14:52

2022-09-20T16:42

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никита мендкович

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великая отечественная война

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Эксперт считает, что на саммите было достигнуто взаимопонимание между РФ и КНР по вопросу вооружённого конфликта на Украине.Кроме того, Мендкович заявил об «активной поддержке» спецоперации со стороны народов стран Евразии.Он сравнил этот процесс с временами Великой Отечественной войны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220509/1033930369.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, никита мендкович, шос, евразия, великая отечественная война