Мендкович рассказал, окажет ли саммит ШОС влияние на спецоперацию на Украине - 20.09.2022 Украина.ру
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Мендкович рассказал, окажет ли саммит ШОС влияние на спецоперацию на Украине
Мендкович рассказал, окажет ли саммит ШОС влияние на спецоперацию на Украине - 20.09.2022 Украина.ру
Мендкович рассказал, окажет ли саммит ШОС влияние на спецоперацию на Украине
В результате саммита ШОС Россия обеспечивает себе "спокойный тыл" и может сосредоточиться на денацификации Украины. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
2022-09-20T14:52
2022-09-20T16:42
новости
спецоперация
никита мендкович
шос
евразия
великая отечественная война
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Эксперт считает, что на саммите было достигнуто взаимопонимание между РФ и КНР по вопросу вооружённого конфликта на Украине.Кроме того, Мендкович заявил об «активной поддержке» спецоперации со стороны народов стран Евразии.Он сравнил этот процесс с временами Великой Отечественной войны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220509/1033930369.html
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новости, спецоперация, никита мендкович, шос, евразия, великая отечественная война
Новости, Спецоперация, Никита Мендкович, ШОС, Евразия, Великая Отечественная война

Мендкович рассказал, окажет ли саммит ШОС влияние на спецоперацию на Украине

14:52 20.09.2022 (обновлено: 16:42 20.09.2022)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
© POOL
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В результате саммита ШОС Россия обеспечивает себе "спокойный тыл" и может сосредоточиться на денацификации Украины. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Эксперт считает, что на саммите было достигнуто взаимопонимание между РФ и КНР по вопросу вооружённого конфликта на Украине.
Кроме того, Мендкович заявил об «активной поддержке» спецоперации со стороны народов стран Евразии.

«Не секрет, что в спецоперации участвуют многие граждане Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, которые стремятся к тому, чтобы фашизм из Украины не проник в их государства».

Он сравнил этот процесс с временами Великой Отечественной войны.
9 мая, 07:24
Великая Отечественная война на УкраинеИногда говорят, что для Украины война началась раньше, чем для остального СССР. Имея в виду, что при нападении Гитлера на Польшу западноукраинские и западнобелорусские земли находились в составе последней и, таким образом, также подверглись атаке
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиСпецоперацияНикита МендковичШОСЕвразияВеликая Отечественная война
 
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