https://ukraina.ru/20220920/1038898961.html
Мендкович рассказал, окажет ли саммит ШОС влияние на спецоперацию на Украине
Мендкович рассказал, окажет ли саммит ШОС влияние на спецоперацию на Украине - 20.09.2022 Украина.ру
Мендкович рассказал, окажет ли саммит ШОС влияние на спецоперацию на Украине
В результате саммита ШОС Россия обеспечивает себе "спокойный тыл" и может сосредоточиться на денацификации Украины. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
2022-09-20T14:52
2022-09-20T14:52
2022-09-20T16:42
новости
спецоперация
никита мендкович
шос
евразия
великая отечественная война
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Эксперт считает, что на саммите было достигнуто взаимопонимание между РФ и КНР по вопросу вооружённого конфликта на Украине.Кроме того, Мендкович заявил об «активной поддержке» спецоперации со стороны народов стран Евразии.Он сравнил этот процесс с временами Великой Отечественной войны.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220509/1033930369.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, никита мендкович, шос, евразия, великая отечественная война
Новости, Спецоперация, Никита Мендкович, ШОС, Евразия, Великая Отечественная война
Мендкович рассказал, окажет ли саммит ШОС влияние на спецоперацию на Украине
14:52 20.09.2022 (обновлено: 16:42 20.09.2022)
В результате саммита ШОС Россия обеспечивает себе "спокойный тыл" и может сосредоточиться на денацификации Украины. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович