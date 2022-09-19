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Власти Николаева проверяют связи горожан с россиянами

Власти Николаева проверяют связи горожан с россиянами - 19.09.2022 Украина.ру

Власти Николаева проверяют связи горожан с россиянами

Киевские власти проводят фильтрационные мероприятия в Николаеве, останавливают людей на улицах и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией. Об этом рассказал активист местного подполья, передает 19 сентября РИА Новости

2022-09-19T07:22

2022-09-19T07:22

2022-09-19T07:23

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"На (улице — ред.) Космонавтов стали останавливать — раньше такого не было. Проверяют сейчас абсолютно всю технику: телефоны, компьютеры, вынюхивают наличие какой-либо информации и связей с Россией — (неважно - ред.) родственники, не родственники", — сказал он.Активист также призвал горожан придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания, поскольку "любые фильтрационные (мероприятия - ред.) без поимок не обойдутся".За минувшие трое суток Минобороны России сообщало о поражении позиций украинских войск в районе Николаева высокоточным оружием ВКС РФ, в частности, 28-й механизированной и 79-й штурмовой бригад ВСУ, в том числе штаба и базы подготовки отдельного центра спецопераций "Юг" ВСУ. Потери националистов, только по данным за воскресенье, превысили 180 человек.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, николаев, новости, россия