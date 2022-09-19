Власти Николаева проверяют связи горожан с россиянами - 19.09.2022 Украина.ру
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Власти Николаева проверяют связи горожан с россиянами
Власти Николаева проверяют связи горожан с россиянами - 19.09.2022 Украина.ру
Власти Николаева проверяют связи горожан с россиянами
Киевские власти проводят фильтрационные мероприятия в Николаеве, останавливают людей на улицах и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией. Об этом рассказал активист местного подполья, передает 19 сентября РИА Новости
2022-09-19T07:22
2022-09-19T07:23
украина
николаев
новости
россия
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"На (улице — ред.) Космонавтов стали останавливать — раньше такого не было. Проверяют сейчас абсолютно всю технику: телефоны, компьютеры, вынюхивают наличие какой-либо информации и связей с Россией — (неважно - ред.) родственники, не родственники", — сказал он.Активист также призвал горожан придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания, поскольку "любые фильтрационные (мероприятия - ред.) без поимок не обойдутся".За минувшие трое суток Минобороны России сообщало о поражении позиций украинских войск в районе Николаева высокоточным оружием ВКС РФ, в частности, 28-й механизированной и 79-й штурмовой бригад ВСУ, в том числе штаба и базы подготовки отдельного центра спецопераций "Юг" ВСУ. Потери националистов, только по данным за воскресенье, превысили 180 человек.
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украина, николаев, новости, россия
Украина, Николаев, Новости, Россия

Власти Николаева проверяют связи горожан с россиянами

07:22 19.09.2022 (обновлено: 07:23 19.09.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Киевские власти проводят фильтрационные мероприятия в Николаеве, останавливают людей на улицах и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией. Об этом рассказал активист местного подполья, передает 19 сентября РИА Новости
"На (улице — ред.) Космонавтов стали останавливать — раньше такого не было. Проверяют сейчас абсолютно всю технику: телефоны, компьютеры, вынюхивают наличие какой-либо информации и связей с Россией — (неважно - ред.) родственники, не родственники", — сказал он.
Активист также призвал горожан придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания, поскольку "любые фильтрационные (мероприятия - ред.) без поимок не обойдутся".
За минувшие трое суток Минобороны России сообщало о поражении позиций украинских войск в районе Николаева высокоточным оружием ВКС РФ, в частности, 28-й механизированной и 79-й штурмовой бригад ВСУ, в том числе штаба и базы подготовки отдельного центра спецопераций "Юг" ВСУ. Потери националистов, только по данным за воскресенье, превысили 180 человек.
 
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