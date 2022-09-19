Терпение лопнуло: Гаспарян пригрозил Западу "плохим поведением" России - 19.09.2022 Украина.ру
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Терпение лопнуло: Гаспарян пригрозил Западу "плохим поведением" России
Терпение лопнуло: Гаспарян пригрозил Западу "плохим поведением" России - 19.09.2022 Украина.ру
Терпение лопнуло: Гаспарян пригрозил Западу "плохим поведением" России
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян заявил в интервью изданию Украина.ру, что борьба США за мир подобна борьбе с алкоголизмом методом регулярного снабжения населения водкой
2022-09-19T05:15
2022-09-19T05:15
новости
украина
спецоперация
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Политолог признался, что борьба Соединённых Штатов за мир, в рамках которой они накачивают всех оружием, умилительна. Это все равно, что для борьбы с алкоголизмом алкоголику подвозить авоську водки ежедневно, отмечает он.При этом, подчеркивает эксперт, Европу захватывает серьезный экономический кризис, но никто не знает, как решать эти проблемы. Дошло до того, что правительство Швеции рассылает своим гражданам инструкции, как не замерзнуть в холода: стол, плед - и под этим спать. При этом на Западе продолжают исторгать проклятия по отношению к России, мол, мы себя плохо ведём.Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220831/1038253008.html
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новости, украина, спецоперация
Новости, Украина, Спецоперация

Терпение лопнуло: Гаспарян пригрозил Западу "плохим поведением" России

05:15 19.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян заявил в интервью изданию Украина.ру, что борьба США за мир подобна борьбе с алкоголизмом методом регулярного снабжения населения водкой
Политолог признался, что борьба Соединённых Штатов за мир, в рамках которой они накачивают всех оружием, умилительна. Это все равно, что для борьбы с алкоголизмом алкоголику подвозить авоську водки ежедневно, отмечает он.
На этой же неделе они там в Конгрессе уже готовы голосовать за то, чтобы оружие Тайваню поступало. Ну очевидно, что это уж, если ещё не последние, то предпоследние доводы короля, потому что сделать ты с этим ничего не можешь.
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
При этом, подчеркивает эксперт, Европу захватывает серьезный экономический кризис, но никто не знает, как решать эти проблемы. Дошло до того, что правительство Швеции рассылает своим гражданам инструкции, как не замерзнуть в холода: стол, плед - и под этим спать.
При этом на Западе продолжают исторгать проклятия по отношению к России, мол, мы себя плохо ведём.
Да, мы плохо себя ведём. И что? Мы хорошо себя больше вести не будем. У нас теперь может быть плохо и очень плохо. Вот пока мы ведём себя плохо, скоро будем вести себя очень плохо, судя по всему.
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
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