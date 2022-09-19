https://ukraina.ru/20220919/1038834968.html

Терпение лопнуло: Гаспарян пригрозил Западу "плохим поведением" России

Терпение лопнуло: Гаспарян пригрозил Западу "плохим поведением" России - 19.09.2022 Украина.ру

Терпение лопнуло: Гаспарян пригрозил Западу "плохим поведением" России

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян заявил в интервью изданию Украина.ру, что борьба США за мир подобна борьбе с алкоголизмом методом регулярного снабжения населения водкой

2022-09-19T05:15

2022-09-19T05:15

2022-09-19T05:15

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Политолог признался, что борьба Соединённых Штатов за мир, в рамках которой они накачивают всех оружием, умилительна. Это все равно, что для борьбы с алкоголизмом алкоголику подвозить авоську водки ежедневно, отмечает он.При этом, подчеркивает эксперт, Европу захватывает серьезный экономический кризис, но никто не знает, как решать эти проблемы. Дошло до того, что правительство Швеции рассылает своим гражданам инструкции, как не замерзнуть в холода: стол, плед - и под этим спать. При этом на Западе продолжают исторгать проклятия по отношению к России, мол, мы себя плохо ведём.Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220831/1038253008.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спецоперация