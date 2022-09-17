https://ukraina.ru/20220917/1038804992.html
"Продолжается давление": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта
"Продолжается давление": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта - 17.09.2022 Украина.ру
"Продолжается давление": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта
Продолжаются бои с противником в районах Артемовска и Соледара, также украинская сторона пытается развивать контрнаступление в направлении Марьинки и Песок, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-09-17T07:45
2022-09-17T07:45
2022-09-17T07:45
новости
украина
россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037835535_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_9360d890d7632682205ad810cbf4f134.jpg
По его словам, украинская сторона пыталась развить контрнаступление в районе Марьинки и Песок, но уперлась в российские подготовленные позиции.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220916/1038782209.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037835535_406:0:3135:2047_1920x0_80_0_0_f16501b409cdebee9a559d12f6337215.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сво
Новости, Украина, Россия, СВО
"Продолжается давление": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта
Продолжаются бои с противником в районах Артемовска и Соледара, также украинская сторона пытается развивать контрнаступление в направлении Марьинки и Песок, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру