"Продолжается давление": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта - 17.09.2022 Украина.ру
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"Продолжается давление": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта
"Продолжается давление": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта - 17.09.2022 Украина.ру
"Продолжается давление": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта
Продолжаются бои с противником в районах Артемовска и Соледара, также украинская сторона пытается развивать контрнаступление в направлении Марьинки и Песок, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
2022-09-17T07:45
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По его словам, украинская сторона пыталась развить контрнаступление в районе Марьинки и Песок, но уперлась в российские подготовленные позиции.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220916/1038782209.html
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Новости, Украина, Россия, СВО

"Продолжается давление": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта

07:45 17.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Продолжаются бои с противником в районах Артемовска и Соледара, также украинская сторона пытается развивать контрнаступление в направлении Марьинки и Песок, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
Продолжается давление союзных войск на Артемовск, Соледар, последние успехи у ЧВК "Вагнер", они взяли фактически под контроль трассу Дзержинск-Артемовск, таким образом перерезав один из важных каналов коммуникаций группировки ВСУ, которая обороняется в Артемовске.
Алексей Анпилогов интервью
Алексей Анпилогов
военный эксперт, президент фонда "Основание"
По его словам, украинская сторона пыталась развить контрнаступление в районе Марьинки и Песок, но уперлась в российские подготовленные позиции.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Повседневная жизнь в освобожденном Лисичанске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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