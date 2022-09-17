https://ukraina.ru/20220917/1038804992.html

"Продолжается давление": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта

"Продолжается давление": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта - 17.09.2022 Украина.ру

"Продолжается давление": военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на линии фронта

Продолжаются бои с противником в районах Артемовска и Соледара, также украинская сторона пытается развивать контрнаступление в направлении Марьинки и Песок, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру

2022-09-17T07:45

2022-09-17T07:45

2022-09-17T07:45

новости

украина

россия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037835535_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_9360d890d7632682205ad810cbf4f134.jpg

По его словам, украинская сторона пыталась развить контрнаступление в районе Марьинки и Песок, но уперлась в российские подготовленные позиции.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220916/1038782209.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сво