https://ukraina.ru/20220917/1038792767.html

"Для них кончится плохо": Литовкин рассказал о поддержке Киева и последствиях для Берлина

"Для них кончится плохо": Литовкин рассказал о поддержке Киева и последствиях для Берлина - 17.09.2022 Украина.ру

"Для них кончится плохо": Литовкин рассказал о поддержке Киева и последствиях для Берлина

Поставка оружия на Украину и поддержка киевского режима для Германии кончится плохо, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-09-17T05:00

2022-09-17T05:00

2022-09-17T05:00

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Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что президент страны Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на 675 миллионов долларов.Позже посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что Германия пересекла красную черту, когда начала поставлять на Украину свое летальное оружие.По его мнению, союзники Украины пытаются выставить Россию агрессором, "что они постоянно делают".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220916/1038774877.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, германия, украина, поддержка, военный эксперт, последствия