"Для них кончится плохо": Литовкин рассказал о поддержке Киева и последствиях для Берлина - 17.09.2022 Украина.ру
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"Для них кончится плохо": Литовкин рассказал о поддержке Киева и последствиях для Берлина
"Для них кончится плохо": Литовкин рассказал о поддержке Киева и последствиях для Берлина - 17.09.2022 Украина.ру
"Для них кончится плохо": Литовкин рассказал о поддержке Киева и последствиях для Берлина
Поставка оружия на Украину и поддержка киевского режима для Германии кончится плохо, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-09-17T05:00
2022-09-17T05:00
новости
германия
украина
поддержка
военный эксперт
последствия
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Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что президент страны Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на 675 миллионов долларов.Позже посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что Германия пересекла красную черту, когда начала поставлять на Украину свое летальное оружие.По его мнению, союзники Украины пытаются выставить Россию агрессором, "что они постоянно делают".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220916/1038774877.html
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новости, германия, украина, поддержка, военный эксперт, последствия
Новости, Германия, Украина, поддержка, военный эксперт, последствия

"Для них кончится плохо": Литовкин рассказал о поддержке Киева и последствиях для Берлина

05:00 17.09.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
Поставка оружия на Украину и поддержка киевского режима для Германии кончится плохо, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что президент страны Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на 675 миллионов долларов.
Позже посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что Германия пересекла красную черту, когда начала поставлять на Украину свое летальное оружие.
Думаю, что для немцев это плохо кончится, в конце концов, эта их поддержка бандеровцев на Украине. Но я хочу сказать, что, если мы посмотрим на структуру поставок этого вооружения, то можно сделать вывод: это делается для того, чтобы затянуть продолжение Специальной военной операции, чтобы измотать, истощить Россию – и в экономическом, и в финансовом, и в людском, и в информационном, и в политическом плане.
Виктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин
военный обозреватель, полковник в отставке
По его мнению, союзники Украины пытаются выставить Россию агрессором, "что они постоянно делают".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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