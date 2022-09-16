https://ukraina.ru/20220916/1038763804.html

Эксперт Волхонский рассказал, как странам вступить в ШОС и стать полноценными членами

Эксперт Волхонский рассказал, как странам вступить в ШОС и стать полноценными членами - 16.09.2022 Украина.ру

Эксперт Волхонский рассказал, как странам вступить в ШОС и стать полноценными членами

Чтобы стать полноправным членом ШОС, сначала нужно быть государством-наблюдателем, сказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС Борис Волхонский в интервью Украина.ру

2022-09-16T06:15

2022-09-16T06:15

2022-09-16T06:15

новости

шос

страны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038735359_0:0:3184:1792_1920x0_80_0_0_a6359f58db4338c67a32b506f4567756.jpg

Он рассказал, что есть страны, которые давно наблюдатели — Монголия, Туркмения, которые "могли вступить в ШОС на раз-два, но пока особого желания не проявляют в этом отношении".По его словам, Катар, который всегда считается союзником Запада, тоже проявляет интерес к ШОС, "это считается позитивным сигналом".Саммит ШОС проходит в Самарканде в течение двух дней с 15 по 16 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220915/1038729846.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, шос, страны