Эксперт Волхонский рассказал, как странам вступить в ШОС и стать полноценными членами - 16.09.2022 Украина.ру
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Эксперт Волхонский рассказал, как странам вступить в ШОС и стать полноценными членами
Эксперт Волхонский рассказал, как странам вступить в ШОС и стать полноценными членами - 16.09.2022 Украина.ру
Эксперт Волхонский рассказал, как странам вступить в ШОС и стать полноценными членами
Чтобы стать полноправным членом ШОС, сначала нужно быть государством-наблюдателем, сказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС Борис Волхонский в интервью Украина.ру
2022-09-16T06:15
2022-09-16T06:15
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Он рассказал, что есть страны, которые давно наблюдатели — Монголия, Туркмения, которые "могли вступить в ШОС на раз-два, но пока особого желания не проявляют в этом отношении".По его словам, Катар, который всегда считается союзником Запада, тоже проявляет интерес к ШОС, "это считается позитивным сигналом".Саммит ШОС проходит в Самарканде в течение двух дней с 15 по 16 сентября.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220915/1038729846.html
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новости, шос, страны
Новости, ШОС, страны

Эксперт Волхонский рассказал, как странам вступить в ШОС и стать полноценными членами

06:15 16.09.2022
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкВстреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
Встреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Чтобы стать полноправным членом ШОС, сначала нужно быть государством-наблюдателем, сказал доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС Борис Волхонский в интервью Украина.ру
Он рассказал, что есть страны, которые давно наблюдатели — Монголия, Туркмения, которые "могли вступить в ШОС на раз-два, но пока особого желания не проявляют в этом отношении".
Есть разные форматы взаимодействия, поэтому о полноправном членстве сразу говорить не приходится, надо сначала пройти через определенные ступени, как проходили Индия с Пакистаном, Иран, сейчас Белоруссия. Для этого сначала нужно быть государством-наблюдателем.
Борис Волхонский интервью
Борис Волхонский
доцент Института стран Азии и Африки МГУ им М. В. Ломоносова, эксперт Национального комитета по исследованию БРИКС
По его словам, Катар, который всегда считается союзником Запада, тоже проявляет интерес к ШОС, "это считается позитивным сигналом".
Саммит ШОС проходит в Самарканде в течение двух дней с 15 по 16 сентября.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Встреча руководителей территориальных органов по чрезвычайным ситуациям приграничных районов государств-членов ШОС
Вчера, 07:44
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