https://ukraina.ru/20220915/1038722668.html
Россияне должны быть готовы к самым серьезным вызовам - эксперт
Россияне должны быть готовы к самым серьезным вызовам - эксперт - 15.09.2022 Украина.ру
Россияне должны быть готовы к самым серьезным вызовам - эксперт
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что ментальная ситуация в России изменилась на фоне ежедневных обстрелов и терактов на освобожденных территориях
2022-09-15T04:45
2022-09-15T04:45
2022-09-15T04:45
новости
украина
спецоперация
россия
обстрелы
теракт
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Россия уже подходит к этому порогу, отмечает он, нужно смотреть правде в глаза: обстреливают Белгородскую область, Крым, ежедневно на освобожденных территориях происходят теракты, реализован прорыв ВСУ на Харьковском направлении. Россияне должны быть готовы к самым серьезным вызовам, считает эксперт. При этом он подчеркивает, что украинское общество сверхмобилизовано, сверхидеологизированно, оно готово. Там уже на уровне стокгольмского синдрома вполне пророссийские люди сходят с ума и показушно переходят на мову, добавляет он. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220913/1038702652.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, спецоперация, россия, обстрелы, теракт
Новости, Украина, Спецоперация, Россия, обстрелы, теракт
Россияне должны быть готовы к самым серьезным вызовам - эксперт
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что ментальная ситуация в России изменилась на фоне ежедневных обстрелов и терактов на освобожденных территориях
Россия уже подходит к этому порогу, отмечает он, нужно смотреть правде в глаза: обстреливают Белгородскую область, Крым, ежедневно на освобожденных территориях происходят теракты, реализован прорыв ВСУ на Харьковском направлении.
Ситуация изменилась. И продолжать делать вид, что мы где-то живем своей жизнью, проходят выборы в единый день голосования, парады, фестивали, работают магазины, театры и т. д. — это некорректно.
Иван Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ
Россияне должны быть готовы к самым серьезным вызовам, считает эксперт. При этом он подчеркивает, что украинское общество сверхмобилизовано, сверхидеологизированно, оно готово. Там уже на уровне стокгольмского синдрома вполне пророссийские люди сходят с ума и показушно переходят на мову, добавляет он.
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.