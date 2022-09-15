https://ukraina.ru/20220915/1038722668.html

Россияне должны быть готовы к самым серьезным вызовам - эксперт

Россияне должны быть готовы к самым серьезным вызовам - эксперт - 15.09.2022 Украина.ру

Россияне должны быть готовы к самым серьезным вызовам - эксперт

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил в интервью изданию Украина.ру, что ментальная ситуация в России изменилась на фоне ежедневных обстрелов и терактов на освобожденных территориях

2022-09-15T04:45

2022-09-15T04:45

2022-09-15T04:45

новости

украина

спецоперация

россия

обстрелы

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103356/88/1033568805_0:197:2941:1851_1920x0_80_0_0_6e4dc6991551c468e851d40760807d95.jpg.webp

Россия уже подходит к этому порогу, отмечает он, нужно смотреть правде в глаза: обстреливают Белгородскую область, Крым, ежедневно на освобожденных территориях происходят теракты, реализован прорыв ВСУ на Харьковском направлении. Россияне должны быть готовы к самым серьезным вызовам, считает эксперт. При этом он подчеркивает, что украинское общество сверхмобилизовано, сверхидеологизированно, оно готово. Там уже на уровне стокгольмского синдрома вполне пророссийские люди сходят с ума и показушно переходят на мову, добавляет он. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220913/1038702652.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спецоперация, россия, обстрелы, теракт