Япония будет расследовать преступления на Украине
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Япония будет расследовать преступления на Украине
Япония будет расследовать преступления на Украине
Япония будет расследовать преступления на Украине
Правительство Японии направило двух сотрудников генеральной прокуратуры страны в распоряжение Международного уголовного суда в Гааге для участия в расследовании военных преступлений на Украине. Об этом 13 сентября на пресс-конференции в Токио заявил министр юстиции страны Ясухиро Ханаси
2022-09-13T08:56
2022-09-13T08:56
новости
преступления
расследование
гаага
украина
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Однако министр не сообщил сроки работы и характер деятельности своих сотрудников в рамках этой структуры.К слову, летом американский канал Bloomberg сообщил, что Международный уголовный суд планирует выдвинуть обвинения в отношении России по военным преступлениям на Украине зимой 2022-23 года.
https://ukraina.ru/20220913/1038639895.html
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новости, преступления, расследование, гаага, украина
Новости, преступления, Расследование, Гаага, Украина

Япония будет расследовать преступления на Украине

08:56 13.09.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Правительство Японии направило двух сотрудников генеральной прокуратуры страны в распоряжение Международного уголовного суда в Гааге для участия в расследовании военных преступлений на Украине. Об этом 13 сентября на пресс-конференции в Токио заявил министр юстиции страны Ясухиро Ханаси
"Мы направили еще летом в состав Международного уголовного суда двух высокопрофессиональных сотрудников Генеральной прокуратуры Японии. Они присоединились к работе по военным преступлениям на Украине. Мы надеемся, что Международный уголовный суд сыграет свою роль в этих расследованиях, опираясь на принцип верховенства закона", - сказал он.
Однако министр не сообщил сроки работы и характер деятельности своих сотрудников в рамках этой структуры.
К слову, летом американский канал Bloomberg сообщил, что Международный уголовный суд планирует выдвинуть обвинения в отношении России по военным преступлениям на Украине зимой 2022-23 года.
ВСУ снайпер
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"Я военный": снайпер ВСУ назвал число своих жертвСнайпер ВСУ Владислав Кучеров (позывной "Атос"), воевавший в Донбассе с 2020 года, попал в плен к союзным войскам, где рассказал, что пытался уехать в Ростов-на-Дону вместе с беженцами из Мариуполя, но был разоблачен. Также украинский военный ответил на вопросы журналиста издания Украина.ру о том, как много людей убил
 
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