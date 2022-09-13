Япония будет расследовать преступления на Украине

"Я военный": снайпер ВСУ назвал число своих жертв Снайпер ВСУ Владислав Кучеров (позывной "Атос"), воевавший в Донбассе с 2020 года, попал в плен к союзным войскам, где рассказал, что пытался уехать в Ростов-на-Дону вместе с беженцами из Мариуполя, но был разоблачен. Также украинский военный ответил на вопросы журналиста издания Украина.ру о том, как много людей убил