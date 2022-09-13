Япония будет расследовать преступления на Украине
Правительство Японии направило двух сотрудников генеральной прокуратуры страны в распоряжение Международного уголовного суда в Гааге для участия в расследовании военных преступлений на Украине. Об этом 13 сентября на пресс-конференции в Токио заявил министр юстиции страны Ясухиро Ханаси
"Мы направили еще летом в состав Международного уголовного суда двух высокопрофессиональных сотрудников Генеральной прокуратуры Японии. Они присоединились к работе по военным преступлениям на Украине. Мы надеемся, что Международный уголовный суд сыграет свою роль в этих расследованиях, опираясь на принцип верховенства закона", - сказал он.
Однако министр не сообщил сроки работы и характер деятельности своих сотрудников в рамках этой структуры.
К слову, летом американский канал Bloomberg сообщил, что Международный уголовный суд планирует выдвинуть обвинения в отношении России по военным преступлениям на Украине зимой 2022-23 года.
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