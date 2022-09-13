"Я военный": снайпер ВСУ назвал число своих жертв
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"Я военный": снайпер ВСУ назвал число своих жертв
"Я военный": снайпер ВСУ назвал число своих жертв
"Я военный": снайпер ВСУ назвал число своих жертв
Снайпер ВСУ Владислав Кучеров (позывной "Атос"), воевавший в Донбассе с 2020 года, попал в плен к союзным войскам, где рассказал, что пытался уехать в Ростов-на-Дону вместе с беженцами из Мариуполя, но был разоблачен. Также украинский военный ответил на вопросы журналиста издания Украина.ру о том, как много людей убил
2022-09-13T07:00
2022-09-13T07:00
новости
военный
всу
снайпер
жертвы
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Кучеров добавил, что курсы снайпера прошел не целиком, поэтому точно не знает, в какую часть тела нужно было целиться, ведь учили "просто нейтрализовывать".На вопрос, как он попал именно в снайперы, пленный ответил, что сам ничего не решал, распределением занимается ротный.
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новости, военный, всу, снайпер, жертвы
Новости, военный, ВСУ, снайпер, жертвы

"Я военный": снайпер ВСУ назвал число своих жертв

07:00 13.09.2022
 
© Командування об'єднаних сил ЗС УкраїниВСУ снайпер
ВСУ снайпер
© Командування об'єднаних сил ЗС України
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Снайпер ВСУ Владислав Кучеров (позывной "Атос"), воевавший в Донбассе с 2020 года, попал в плен к союзным войскам, где рассказал, что пытался уехать в Ростов-на-Дону вместе с беженцами из Мариуполя, но был разоблачен. Также украинский военный ответил на вопросы журналиста издания Украина.ру о том, как много людей убил
"Я военный, и если я и стрелял, то стрелял в такого же военного, который против меня воюет. Я не убивал. У меня было три акта, когда я применял оружие против противника, и все три я промазал. Расстояние большое было", - заявил пленный, пояснив, что целился в военных, то есть в людей "в оливковой одежде с белой повязкой".
Кучеров добавил, что курсы снайпера прошел не целиком, поэтому точно не знает, в какую часть тела нужно было целиться, ведь учили "просто нейтрализовывать".
На вопрос, как он попал именно в снайперы, пленный ответил, что сам ничего не решал, распределением занимается ротный.

До плена Владислав Кучеров (позывной "Атос") служил в Нацгвардии Украины снайпером. Ему 21 год, не женат. Является земляком Владимира Зеленского: родом из Кривого Рога. Известно, что до армии учился на повара-кондитера, потом работал, где придется - то охранником в супермаркете, то грузчиком.

Первую повестку получил в 2019 году, проигнорировал ее. А в 2020-м уже решил согласиться на контракт и отправился воевать в компании с другом.

Атос
10 сентября, 11:59
Пленный ВСУ Владислав "Атос" Кучеров: Только в Мариуполе я узнал, что такое русская культура
 
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