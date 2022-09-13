https://ukraina.ru/20220913/1038637049.html

Эксперт объяснил, зачем США нужна "борьба" с терроризмом

Эксперт объяснил, зачем США нужна "борьба" с терроризмом - 13.09.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, зачем США нужна "борьба" с терроризмом

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру поделился мыслью, что США и Запад хотят помешать развитию и реализации социально-экономических программ других стран

2022-09-13T04:45

2022-09-13T04:45

2022-09-13T04:45

новости

украина

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По его мнению, постпред России при ООН Василий Небензя правильно оценивает ситуацию, заявляя, что руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.США и их западные союзники стремятся отвлечь другие страны на борьбу с различными террористическими формированиями тем самым тормозя их социально-экономическое развитие, считает эксперт.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220909/1038592290.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина