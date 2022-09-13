https://ukraina.ru/20220913/1038637049.html
Эксперт объяснил, зачем США нужна "борьба" с терроризмом
Эксперт объяснил, зачем США нужна "борьба" с терроризмом - 13.09.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, зачем США нужна "борьба" с терроризмом
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру поделился мыслью, что США и Запад хотят помешать развитию и реализации социально-экономических программ других стран
2022-09-13T04:45
2022-09-13T04:45
2022-09-13T04:45
новости
украина
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По его мнению, постпред России при ООН Василий Небензя правильно оценивает ситуацию, заявляя, что руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.США и их западные союзники стремятся отвлечь другие страны на борьбу с различными террористическими формированиями тем самым тормозя их социально-экономическое развитие, считает эксперт.Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220909/1038592290.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина
Эксперт объяснил, зачем США нужна "борьба" с терроризмом
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью Украина.ру поделился мыслью, что США и Запад хотят помешать развитию и реализации социально-экономических программ других стран
По его мнению, постпред России при ООН Василий Небензя правильно оценивает ситуацию, заявляя, что руководство западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.
США и их западные союзники стремятся отвлечь другие страны на борьбу с различными террористическими формированиями тем самым тормозя их социально-экономическое развитие, считает эксперт.
Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще значительные денежные вливания США в гуманитарные проекты, которые де-факто будут напрямую финансировать террористические организации.
Василий Колташов
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.