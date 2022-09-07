https://ukraina.ru/20220907/1038511375.html
Вооруженные и очень опасные нищие
Вооруженные и очень опасные нищие - 07.09.2022 Украина.ру
Вооруженные и очень опасные нищие
Почему на Украине растет число краж, угонов и разбойных нападений
2022-09-07T08:29
2022-09-07T08:29
2022-09-07T09:02
эксклюзив
украина
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С началом осени на Украине пошло в рост количество бытовых преступлений, о чем еще в августе предупреждал глава МВД Денис Монастырский. В частности, он отметил, что уже на тот момент фиксировался рост тяжких и особо тяжких убийств, а в течение 2—5 месяцев он ожидал роста числа краж, угонов транспортных средств и незаконного оборота оружия. Учитывая, что миллионы украинцев уехали из страны, а сотни тысяч были забриты в армию, реальное количество краж может оказаться намного выше, просто сейчас хозяева квартир и домов пока еще не знают, что их ограбили и обокрали. Особенно возросло количество угонов — на 86% в сравнении с 2021 годом.Причин роста уровня преступности сразу несколько. Тут и бесконтрольная раздача оружия весной, которое до сих пор стреляет по кабакам и детским площадкам. Свою лепту вносит и фактическая индульгенция на совершение преступлений для националистов и простых солдат ВСУ, которых в крайнем случае опять отправят на фронт. В центральных и западных регионах в ВСУ забрили массу сотрудников охранных фирм, оставив лишь пенсионеров охранять добро. У охранных фирм на нужды ВСУ также забрали автомобили. Однако более всего влияет на рост преступности массовое обнищание населения. Фактически страна скатывается в наихудший вариант гетто. Свои сбережения миллионы украинцев за последние полгода проели, хорошо оплачиваемых рабочих мест в стране стало только меньше, поэтому для многих вопрос выживания превратился в вопрос возможности кражи или ограбления.Ситуацию ухудшают и многочисленные отряды территориальной обороны, которые нередко пополняют уголовниками, отпущенными для «защиты Украины». В конце августа во Львовской области была задержана банда, которая притворялась территориальной обороной, а занималась похищениями, пытками, вымогательством и разбоем.Адвокат Юрий Кириленко также подчеркивает, что фиксация преступлений зависит от географии. Чем ближе к линии фронта, тем чаще на бытовые преступления смотрят сквозь пальцы, а потерпевшие бояться о них заявлять. Кириленко также прогнозирует дальнейший разгул разбойных нападений, даже в случае прекращения боевых действий. «На Украине сложилась идеальная ситуация для послевоенного разгула преступности. Мы имеем одновременно разрушенную экономику, массовую безработицу и миллионы стволов в свободном хождении. Когда людям негде работать, но у них есть оружие, — они начинают его применять», — предупреждает онНа эту же причину указывает, комментируя рост числа краж и ограблений, экс-сотрудник украинского уголовного розыска Степан Вареник. Обвал гривны к доллару, как ни странно, ведет к росту количества угонов автомобилей. Согласно прогнозам МВД Украины, осенью и зимой в стране возрастет число угонов, так как обвал гривны вызывает рост цен на ремонт автомобилей в официальных СТО, поэтому активизируются преступники, которые угоняют автомобили на запчасти. Если раньше в группе риска были дорогие авто, то сейчас красть будут самые ходовые и бюджетные автомобили, запчасти к которым пользуются наибольшим спросом.Рост числа краж и разбоев всегда связан с резким и массовым ухудшением материального положения людей, а в сочетании с тысячами «гуляющих» стволов неизбежно приведет к разгулу бандитизма. Положение могла бы как-то поправить западная гуманитарная помощь для гражданского населения, но ее тоже безбожно крадут. Недавно по итогам одной из проверок НАБУ, оказалось, что в Запорожье из поступивших 240 тонн продуктовых наборов местным жителям было роздано лишь 25 тонн, то есть около 10%. «Остальное съели мыши», — отметил агент НАБУ Евгений Шевченко и добавил, что сумма хищения — 322 млн гривен. В распиле международной гуманитарки он обвиняет заместителя главы Офиса Зеленского Кирилла Тимошенко.Для эффективной борьбы с бандитизмом киевским властям вскоре придется либо снимать части с передовой, либо каким-то образом существенно улучшить жизнь населения, либо открыть границы для мужчин, но, очевидно, ни один из вариантов в Киеве не примут.
https://ukraina.ru/20211031/1032516548.html
https://ukraina.ru/20220903/1038362553.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина
Вооруженные и очень опасные нищие
08:29 07.09.2022 (обновлено: 09:02 07.09.2022)
Почему на Украине растет число краж, угонов и разбойных нападений
С началом осени на Украине пошло в рост количество бытовых преступлений, о чем еще в августе предупреждал глава МВД Денис Монастырский. В частности, он отметил, что уже на тот момент фиксировался рост тяжких и особо тяжких убийств, а в течение 2—5 месяцев он ожидал роста числа краж, угонов транспортных средств и незаконного оборота оружия.
Учитывая, что миллионы украинцев уехали из страны, а сотни тысяч были забриты в армию, реальное количество краж может оказаться намного выше, просто сейчас хозяева квартир и домов пока еще не знают, что их ограбили и обокрали. Особенно возросло количество угонов — на 86% в сравнении с 2021 годом.
Причин роста уровня преступности сразу несколько. Тут и бесконтрольная раздача оружия весной, которое до сих пор стреляет по кабакам и детским площадкам. Свою лепту вносит и фактическая индульгенция на совершение преступлений для националистов и простых солдат ВСУ, которых в крайнем случае опять отправят на фронт. В центральных и западных регионах в ВСУ забрили массу сотрудников охранных фирм, оставив лишь пенсионеров охранять добро. У охранных фирм на нужды ВСУ также забрали автомобили.
Однако более всего влияет на рост преступности массовое обнищание населения. Фактически страна скатывается в наихудший вариант гетто. Свои сбережения миллионы украинцев за последние полгода проели, хорошо оплачиваемых рабочих мест в стране стало только меньше, поэтому для многих вопрос выживания превратился в вопрос возможности кражи или ограбления.
Ситуацию ухудшают и многочисленные отряды территориальной обороны, которые нередко пополняют уголовниками, отпущенными для «защиты Украины». В конце августа во Львовской области была задержана банда, которая притворялась территориальной обороной, а занималась похищениями, пытками, вымогательством и разбоем.
Адвокат Юрий Кириленко также подчеркивает, что фиксация преступлений зависит от географии. Чем ближе к линии фронта, тем чаще на бытовые преступления смотрят сквозь пальцы, а потерпевшие бояться о них заявлять.
«На днях, например, в селе Ровенской области было зарегистрировано заявление об изнасиловании несовершеннолетней девочки солдатом ВСУ… Но вот подобное преступление где-то в зоне боевых действий, скажем, в Харьковской или Донецкой областях, потерпевшие бы уже с большой вероятностью побоялись бы фиксировать. Ну, или несколько раз подумали бы об этом, потому что там уже действуют совсем другие законы, МВД и суды не столь эффективны, а власть по факту контролируется военными», — утверждает адвокат.
Кириленко также прогнозирует дальнейший разгул разбойных нападений, даже в случае прекращения боевых действий. «На Украине сложилась идеальная ситуация для послевоенного разгула преступности. Мы имеем одновременно разрушенную экономику, массовую безработицу и миллионы стволов в свободном хождении. Когда людям негде работать, но у них есть оружие, — они начинают его применять», — предупреждает он
На эту же причину указывает, комментируя рост числа краж и ограблений, экс-сотрудник украинского уголовного розыска Степан Вареник.
«В ближайшее время можно ожидать всплеска краж не только в домовладениях, но и в магазинах, и на предприятиях. Увы, население беднеет. Уже кражи в магазинах стали довольно распространенным явлением, а будет еще хуже. Много людей остались без средств к существованию, и если в дома они не полезут, то начнут воровать в торговых точках. Мы уже такое проходили в 2014—2015 годах», — говорит бывший оперативник.
Обвал гривны к доллару, как ни странно, ведет к росту количества угонов автомобилей. Согласно прогнозам МВД Украины, осенью и зимой в стране возрастет число угонов, так как обвал гривны вызывает рост цен на ремонт автомобилей в официальных СТО, поэтому активизируются преступники, которые угоняют автомобили на запчасти. Если раньше в группе риска были дорогие авто, то сейчас красть будут самые ходовые и бюджетные автомобили, запчасти к которым пользуются наибольшим спросом.
Рост числа краж и разбоев всегда связан с резким и массовым ухудшением материального положения людей, а в сочетании с тысячами «гуляющих» стволов неизбежно приведет к разгулу бандитизма. Положение могла бы как-то поправить западная гуманитарная помощь для гражданского населения, но ее тоже безбожно крадут. Недавно по итогам одной из проверок НАБУ, оказалось, что в Запорожье из поступивших 240 тонн продуктовых наборов местным жителям было роздано лишь 25 тонн, то есть около 10%. «Остальное съели мыши», — отметил агент НАБУ Евгений Шевченко и добавил, что сумма хищения — 322 млн гривен. В распиле международной гуманитарки он обвиняет заместителя главы Офиса Зеленского Кирилла Тимошенко.
Для эффективной борьбы с бандитизмом киевским властям вскоре придется либо снимать части с передовой, либо каким-то образом существенно улучшить жизнь населения, либо открыть границы для мужчин, но, очевидно, ни один из вариантов в Киеве не примут.