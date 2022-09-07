https://ukraina.ru/20220907/1038511375.html

Вооруженные и очень опасные нищие

Вооруженные и очень опасные нищие - 07.09.2022 Украина.ру

Вооруженные и очень опасные нищие

Почему на Украине растет число краж, угонов и разбойных нападений

2022-09-07T08:29

2022-09-07T08:29

2022-09-07T09:02

эксклюзив

украина

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С началом осени на Украине пошло в рост количество бытовых преступлений, о чем еще в августе предупреждал глава МВД Денис Монастырский. В частности, он отметил, что уже на тот момент фиксировался рост тяжких и особо тяжких убийств, а в течение 2—5 месяцев он ожидал роста числа краж, угонов транспортных средств и незаконного оборота оружия. Учитывая, что миллионы украинцев уехали из страны, а сотни тысяч были забриты в армию, реальное количество краж может оказаться намного выше, просто сейчас хозяева квартир и домов пока еще не знают, что их ограбили и обокрали. Особенно возросло количество угонов — на 86% в сравнении с 2021 годом.Причин роста уровня преступности сразу несколько. Тут и бесконтрольная раздача оружия весной, которое до сих пор стреляет по кабакам и детским площадкам. Свою лепту вносит и фактическая индульгенция на совершение преступлений для националистов и простых солдат ВСУ, которых в крайнем случае опять отправят на фронт. В центральных и западных регионах в ВСУ забрили массу сотрудников охранных фирм, оставив лишь пенсионеров охранять добро. У охранных фирм на нужды ВСУ также забрали автомобили. Однако более всего влияет на рост преступности массовое обнищание населения. Фактически страна скатывается в наихудший вариант гетто. Свои сбережения миллионы украинцев за последние полгода проели, хорошо оплачиваемых рабочих мест в стране стало только меньше, поэтому для многих вопрос выживания превратился в вопрос возможности кражи или ограбления.Ситуацию ухудшают и многочисленные отряды территориальной обороны, которые нередко пополняют уголовниками, отпущенными для «защиты Украины». В конце августа во Львовской области была задержана банда, которая притворялась территориальной обороной, а занималась похищениями, пытками, вымогательством и разбоем.Адвокат Юрий Кириленко также подчеркивает, что фиксация преступлений зависит от географии. Чем ближе к линии фронта, тем чаще на бытовые преступления смотрят сквозь пальцы, а потерпевшие бояться о них заявлять. Кириленко также прогнозирует дальнейший разгул разбойных нападений, даже в случае прекращения боевых действий. «На Украине сложилась идеальная ситуация для послевоенного разгула преступности. Мы имеем одновременно разрушенную экономику, массовую безработицу и миллионы стволов в свободном хождении. Когда людям негде работать, но у них есть оружие, — они начинают его применять», — предупреждает онНа эту же причину указывает, комментируя рост числа краж и ограблений, экс-сотрудник украинского уголовного розыска Степан Вареник. Обвал гривны к доллару, как ни странно, ведет к росту количества угонов автомобилей. Согласно прогнозам МВД Украины, осенью и зимой в стране возрастет число угонов, так как обвал гривны вызывает рост цен на ремонт автомобилей в официальных СТО, поэтому активизируются преступники, которые угоняют автомобили на запчасти. Если раньше в группе риска были дорогие авто, то сейчас красть будут самые ходовые и бюджетные автомобили, запчасти к которым пользуются наибольшим спросом.Рост числа краж и разбоев всегда связан с резким и массовым ухудшением материального положения людей, а в сочетании с тысячами «гуляющих» стволов неизбежно приведет к разгулу бандитизма. Положение могла бы как-то поправить западная гуманитарная помощь для гражданского населения, но ее тоже безбожно крадут. Недавно по итогам одной из проверок НАБУ, оказалось, что в Запорожье из поступивших 240 тонн продуктовых наборов местным жителям было роздано лишь 25 тонн, то есть около 10%. «Остальное съели мыши», — отметил агент НАБУ Евгений Шевченко и добавил, что сумма хищения — 322 млн гривен. В распиле международной гуманитарки он обвиняет заместителя главы Офиса Зеленского Кирилла Тимошенко.Для эффективной борьбы с бандитизмом киевским властям вскоре придется либо снимать части с передовой, либо каким-то образом существенно улучшить жизнь населения, либо открыть границы для мужчин, но, очевидно, ни один из вариантов в Киеве не примут.

https://ukraina.ru/20211031/1032516548.html

https://ukraina.ru/20220903/1038362553.html

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2022

Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, украина