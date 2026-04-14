https://ukraina.ru/20260414/polskiy-deputat-prines-v-seym-izrailskiy-flag-so-svastikoy-i-obyasnil-prichinu-1077888527.html

Польский депутат принес в Сейм израильский флаг со свастикой и объяснил причину

Депутат Сейма Польши от "Конфедерации" Конрад Беркович пришел на заседание с флагом Израиля, где звезда Давида заменена нацистской свастикой. Об этом стало известно 14 апреля из прямой трансляции, которую ведет официальный канал Сейма на YouTube

2026-04-14T18:58

новости

израиль

польша

сейм

youtube

вооруженные силы украины

ливан

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050349492_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_e6c3767ba9cbbd8d0eed151f88808270.jpg

Беркович выступил и объяснил, что его шаг связан с действиями Израиля против Ливана, Ирана и сектора Газа. Он резко раскритиковал действия Тель-Авива на Ближнем Востоке и развернул переделанный флаг."Израиль на наших глазах совершает геноцид с особой жестокостью. Израиль — это новый Третий рейх, и его флаг должен выглядеть именно так", — заявил депутат в своем выступлении.Польские СМИ отмечают, что депутат может предстать перед судом. Ведь по польскому законодательству пропаганда нацистской символики уголовно наказуема. Что в это время происходит на Украине: Насильно мобилизованных в ВСУ содержат как заключенных

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

