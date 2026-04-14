Польский депутат принес в Сейм израильский флаг со свастикой и объяснил причину - 14.04.2026 Украина.ру
Польский депутат принес в Сейм израильский флаг со свастикой и объяснил причину
Польский депутат принес в Сейм израильский флаг со свастикой и объяснил причину - 14.04.2026 Украина.ру
Польский депутат принес в Сейм израильский флаг со свастикой и объяснил причину
Депутат Сейма Польши от "Конфедерации" Конрад Беркович пришел на заседание с флагом Израиля, где звезда Давида заменена нацистской свастикой. Об этом стало известно 14 апреля из прямой трансляции, которую ведет официальный канал Сейма на YouTube
2026-04-14T18:58
2026-04-14T18:58
Беркович выступил и объяснил, что его шаг связан с действиями Израиля против Ливана, Ирана и сектора Газа. Он резко раскритиковал действия Тель-Авива на Ближнем Востоке и развернул переделанный флаг."Израиль на наших глазах совершает геноцид с особой жестокостью. Израиль — это новый Третий рейх, и его флаг должен выглядеть именно так", — заявил депутат в своем выступлении.Польские СМИ отмечают, что депутат может предстать перед судом. Ведь по польскому законодательству пропаганда нацистской символики уголовно наказуема.
израиль
польша
ливан
новости, израиль, польша, сейм, youtube, вооруженные силы украины, ливан
Новости, Израиль, Польша, сейм, Youtube, Вооруженные силы Украины, Ливан

Польский депутат принес в Сейм израильский флаг со свастикой и объяснил причину

18:58 14.04.2026
 
Депутат Сейма Польши от "Конфедерации" Конрад Беркович пришел на заседание с флагом Израиля, где звезда Давида заменена нацистской свастикой. Об этом стало известно 14 апреля из прямой трансляции, которую ведет официальный канал Сейма на YouTube
Беркович выступил и объяснил, что его шаг связан с действиями Израиля против Ливана, Ирана и сектора Газа. Он резко раскритиковал действия Тель-Авива на Ближнем Востоке и развернул переделанный флаг.
"Израиль на наших глазах совершает геноцид с особой жестокостью. Израиль — это новый Третий рейх, и его флаг должен выглядеть именно так", — заявил депутат в своем выступлении.
Польские СМИ отмечают, что депутат может предстать перед судом. Ведь по польскому законодательству пропаганда нацистской символики уголовно наказуема.
Что в это время происходит на Украине: Насильно мобилизованных в ВСУ содержат как заключенных
