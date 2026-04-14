Польский депутат принес в Сейм израильский флаг со свастикой и объяснил причину
Депутат Сейма Польши от "Конфедерации" Конрад Беркович пришел на заседание с флагом Израиля, где звезда Давида заменена нацистской свастикой. Об этом стало известно 14 апреля из прямой трансляции, которую ведет официальный канал Сейма на YouTube
2026-04-14T18:58
Беркович выступил и объяснил, что его шаг связан с действиями Израиля против Ливана, Ирана и сектора Газа. Он резко раскритиковал действия Тель-Авива на Ближнем Востоке и развернул переделанный флаг."Израиль на наших глазах совершает геноцид с особой жестокостью. Израиль — это новый Третий рейх, и его флаг должен выглядеть именно так", — заявил депутат в своем выступлении.Польские СМИ отмечают, что депутат может предстать перед судом. Ведь по польскому законодательству пропаганда нацистской символики уголовно наказуема.
Польский депутат принес в Сейм израильский флаг со свастикой и объяснил причину
Беркович выступил и объяснил, что его шаг связан с действиями Израиля против Ливана, Ирана и сектора Газа. Он резко раскритиковал действия Тель-Авива на Ближнем Востоке и развернул переделанный флаг.
"Израиль на наших глазах совершает геноцид с особой жестокостью. Израиль — это новый Третий рейх, и его флаг должен выглядеть именно так", — заявил депутат в своем выступлении.
Польские СМИ отмечают, что депутат может предстать перед судом. Ведь по польскому законодательству пропаганда нацистской символики уголовно наказуема.