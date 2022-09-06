Родились в рубашке: корреспонденты Украина.ру посетили раненых бойцов - 06.09.2022 Украина.ру
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Родились в рубашке: корреспонденты Украина.ру посетили раненых бойцов
Родились в рубашке: корреспонденты Украина.ру посетили раненых бойцов - 06.09.2022 Украина.ру
Родились в рубашке: корреспонденты Украина.ру посетили раненых бойцов
Корреспонденты Украина.ру, которые в данный момент находятся в городе Снежное Донецкой Народной Республики, навестили раненых военнослужащих в больнице. Из... Украина.ру, 06.09.2022
2022-09-06T12:42
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херсон
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Корреспонденты Украина.ру, которые в данный момент находятся в городе Снежное Донецкой Народной Республики, навестили раненых военнослужащих в больнице. Из материала Вы узнаете, как были ранены бойцы, как врачи из Самары помогают местным коллегам. Один из бойцов – полковник МЧС в отставке, который описывает войну в своей поэзии. Душещипательные строки и подробности – в нашем материале.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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видео, херсон, видео
Видео, Херсон

Родились в рубашке: корреспонденты Украина.ру посетили раненых бойцов

12:42 06.09.2022
 
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Корреспонденты Украина.ру, которые в данный момент находятся в городе Снежное Донецкой Народной Республики, навестили раненых военнослужащих в больнице. Из материала Вы узнаете, как были ранены бойцы, как врачи из Самары помогают местным коллегам. Один из бойцов – полковник МЧС в отставке, который описывает войну в своей поэзии. Душещипательные строки и подробности – в нашем материале.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
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