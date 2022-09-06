Азаров о Верховной Раде: Вас интересовало, какие законы принимал Рейхстаг? - 06.09.2022 Украина.ру
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Азаров о Верховной Раде: Вас интересовало, какие законы принимал Рейхстаг?
Азаров о Верховной Раде: Вас интересовало, какие законы принимал Рейхстаг? - 06.09.2022 Украина.ру
Азаров о Верховной Раде: Вас интересовало, какие законы принимал Рейхстаг?
Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, разрешающий закрывать СМИ без суда. Россиян украинские законы не должны интересовать, так как не интересовали советских граждан законы нацистской Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2022-09-06T04:00
2022-09-06T04:00
новости
николай азаров
верховная рада
германия
гитлер
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Азаров назвал Верховную Раду Украины "бредовым парламентом". По его словам, депутаты Рады запретили журналистам освещать ситуацию на фронте, исходя из того, что на фронте происходит. Киевские власти и режим Зеленского, по его словам, действуют в рамках этой логики.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220820/1037908712.html
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новости, николай азаров, верховная рада, германия, гитлер
Новости, Николай Азаров, Верховная Рада, Германия, Гитлер

Азаров о Верховной Раде: Вас интересовало, какие законы принимал Рейхстаг?

04:00 06.09.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Читать в
Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, разрешающий закрывать СМИ без суда. Россиян украинские законы не должны интересовать, так как не интересовали советских граждан законы нацистской Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
"Вас интересовало, какие гитлеровская Германия принимала законы? Она же принимала законы все время во время Великой Отечественной войны, Второй мировой. Заседал Бундестаг, принимал какие-то законы, но вас же это абсолютно не интересовало", - сказал Азаров.
Азаров назвал Верховную Раду Украины "бредовым парламентом". По его словам, депутаты Рады запретили журналистам освещать ситуацию на фронте, исходя из того, что на фронте происходит. Киевские власти и режим Зеленского, по его словам, действуют в рамках этой логики.
Полный текст интервью читайте здесь
20 августа, 23:55
Рейхскомиссариат. Как нацисты создали свою Украину с карбованцем и галичанами
 
НовостиНиколай АзаровВерховная РадаГерманияГитлер
 
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