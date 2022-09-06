https://ukraina.ru/20220906/1038441240.html

Азаров о Верховной Раде: Вас интересовало, какие законы принимал Рейхстаг?

Азаров о Верховной Раде: Вас интересовало, какие законы принимал Рейхстаг? - 06.09.2022 Украина.ру

Азаров о Верховной Раде: Вас интересовало, какие законы принимал Рейхстаг?

Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, разрешающий закрывать СМИ без суда. Россиян украинские законы не должны интересовать, так как не интересовали советских граждан законы нацистской Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

2022-09-06T04:00

2022-09-06T04:00

2022-09-06T04:00

новости

николай азаров

верховная рада

германия

гитлер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102181/49/1021814962_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_9e4ed3022ddf5093091b405b16535454.jpg

Азаров назвал Верховную Раду Украины "бредовым парламентом". По его словам, депутаты Рады запретили журналистам освещать ситуацию на фронте, исходя из того, что на фронте происходит. Киевские власти и режим Зеленского, по его словам, действуют в рамках этой логики.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220820/1037908712.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николай азаров, верховная рада, германия, гитлер