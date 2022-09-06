https://ukraina.ru/20220906/1038441240.html
Азаров о Верховной Раде: Вас интересовало, какие законы принимал Рейхстаг?
Азаров о Верховной Раде: Вас интересовало, какие законы принимал Рейхстаг? - 06.09.2022 Украина.ру
Азаров о Верховной Раде: Вас интересовало, какие законы принимал Рейхстаг?
Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, разрешающий закрывать СМИ без суда. Россиян украинские законы не должны интересовать, так как не интересовали советских граждан законы нацистской Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2022-09-06T04:00
2022-09-06T04:00
2022-09-06T04:00
новости
николай азаров
верховная рада
германия
гитлер
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Азаров назвал Верховную Раду Украины "бредовым парламентом". По его словам, депутаты Рады запретили журналистам освещать ситуацию на фронте, исходя из того, что на фронте происходит. Киевские власти и режим Зеленского, по его словам, действуют в рамках этой логики.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220820/1037908712.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николай азаров, верховная рада, германия, гитлер
Новости, Николай Азаров, Верховная Рада, Германия, Гитлер
Азаров о Верховной Раде: Вас интересовало, какие законы принимал Рейхстаг?
Депутаты Верховной Рады Украины приняли закон, разрешающий закрывать СМИ без суда. Россиян украинские законы не должны интересовать, так как не интересовали советских граждан законы нацистской Германии. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров