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"Хотят нормально жить": Антонов о том, что срочно нужно сделать РФ на освобожденных территориях Украины
"Хотят нормально жить": Антонов о том, что срочно нужно сделать РФ на освобожденных территориях Украины - 06.09.2022 Украина.ру
"Хотят нормально жить": Антонов о том, что срочно нужно сделать РФ на освобожденных территориях Украины
На освобожденных территориях Украины нужно возрождать экономику, готовиться к холодам, восстанавливать жилье, чтобы люди не замерзали и не умирали, сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру
2022-09-06T04:30
2022-09-06T04:30
2022-09-06T04:30
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На освобожденных территориях Украины нужно восстанавливать экономические связи и экономику. Люди должны работать, зарабатывать и восстанавливать нормальную, мирную жизнь, добавил Антонов.По его словам, в марте в Мариуполе было множество погибших людей вследствие обморожения, переохлаждения, когда температура в жилых домах была два градуса. Задача России — сделать так, чтобы такого больше не повторялось, заключил депутат.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220905/1038435976.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, экономика, украина, россия
"Хотят нормально жить": Антонов о том, что срочно нужно сделать РФ на освобожденных территориях Украины
На освобожденных территориях Украины нужно возрождать экономику, готовиться к холодам, восстанавливать жилье, чтобы люди не замерзали и не умирали, сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру
На освобожденных территориях Украины нужно восстанавливать экономические связи и экономику. Люди должны работать, зарабатывать и восстанавливать нормальную, мирную жизнь, добавил Антонов.
Как только там заработают предприятия, как только начнется экономический процесс, малый бизнес начнет возрождаться — все потихоньку наладится, люди начнут нормально жить… Моя позиция такова: надо возрождать экономику и, конечно, надо готовиться к холодам, нужно восстанавливать жилье. Люди не должны замерзать.
Ростислав Антонов
депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль"
По его словам, в марте в Мариуполе было множество погибших людей вследствие обморожения, переохлаждения, когда температура в жилых домах была два градуса. Задача России — сделать так, чтобы такого больше не повторялось, заключил депутат.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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