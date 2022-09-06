"Хотят нормально жить": Антонов о том, что срочно нужно сделать РФ на освобожденных территориях Украины - 06.09.2022 Украина.ру
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"Хотят нормально жить": Антонов о том, что срочно нужно сделать РФ на освобожденных территориях Украины
"Хотят нормально жить": Антонов о том, что срочно нужно сделать РФ на освобожденных территориях Украины - 06.09.2022 Украина.ру
"Хотят нормально жить": Антонов о том, что срочно нужно сделать РФ на освобожденных территориях Украины
На освобожденных территориях Украины нужно возрождать экономику, готовиться к холодам, восстанавливать жилье, чтобы люди не замерзали и не умирали, сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру
2022-09-06T04:30
2022-09-06T04:30
новости
экономика
украина
россия
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На освобожденных территориях Украины нужно восстанавливать экономические связи и экономику. Люди должны работать, зарабатывать и восстанавливать нормальную, мирную жизнь, добавил Антонов.По его словам, в марте в Мариуполе было множество погибших людей вследствие обморожения, переохлаждения, когда температура в жилых домах была два градуса. Задача России — сделать так, чтобы такого больше не повторялось, заключил депутат.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220905/1038435976.html
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новости, экономика, украина, россия
Новости, Экономика, Украина, Россия

"Хотят нормально жить": Антонов о том, что срочно нужно сделать РФ на освобожденных территориях Украины

04:30 06.09.2022
 
© Эдуард РштуниДом Светланы Чуйко в Мариуполе
Дом Светланы Чуйко в Мариуполе
© Эдуард Рштуни
Читать в
На освобожденных территориях Украины нужно возрождать экономику, готовиться к холодам, восстанавливать жилье, чтобы люди не замерзали и не умирали, сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру
На освобожденных территориях Украины нужно восстанавливать экономические связи и экономику. Люди должны работать, зарабатывать и восстанавливать нормальную, мирную жизнь, добавил Антонов.
Как только там заработают предприятия, как только начнется экономический процесс, малый бизнес начнет возрождаться — все потихоньку наладится, люди начнут нормально жить… Моя позиция такова: надо возрождать экономику и, конечно, надо готовиться к холодам, нужно восстанавливать жилье. Люди не должны замерзать.
Ростислав Антонов интервью
Ростислав Антонов
депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль"
По его словам, в марте в Мариуполе было множество погибших людей вследствие обморожения, переохлаждения, когда температура в жилых домах была два градуса. Задача России — сделать так, чтобы такого больше не повторялось, заключил депутат.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Заголовок открываемого материала
04:30"Хотят нормально жить": Антонов о том, что срочно нужно сделать РФ на освобожденных территориях Украины
04:15Депутат Антонов объяснил, почему миссия МАГАТЭ завершилась успехом
04:00Азаров о Верховной Раде: Вас интересовало, какие законы принимал Рейхстаг?
19:15Военный эксперт объяснил, что начнется, когда "вагнеровцы" зачистят Кодему от ВСУ
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