https://ukraina.ru/20220906/1038440800.html

"Хотят нормально жить": Антонов о том, что срочно нужно сделать РФ на освобожденных территориях Украины

"Хотят нормально жить": Антонов о том, что срочно нужно сделать РФ на освобожденных территориях Украины - 06.09.2022 Украина.ру

"Хотят нормально жить": Антонов о том, что срочно нужно сделать РФ на освобожденных территориях Украины

На освобожденных территориях Украины нужно возрождать экономику, готовиться к холодам, восстанавливать жилье, чтобы люди не замерзали и не умирали, сказал депутат Совета депутатов города Новосибирска, руководитель фонда "Гражданский патруль" Ростислав Антонов в интервью Украина.ру

2022-09-06T04:30

2022-09-06T04:30

2022-09-06T04:30

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На освобожденных территориях Украины нужно восстанавливать экономические связи и экономику. Люди должны работать, зарабатывать и восстанавливать нормальную, мирную жизнь, добавил Антонов.По его словам, в марте в Мариуполе было множество погибших людей вследствие обморожения, переохлаждения, когда температура в жилых домах была два градуса. Задача России — сделать так, чтобы такого больше не повторялось, заключил депутат.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220905/1038435976.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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