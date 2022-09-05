https://ukraina.ru/20220905/1038438242.html
Не только огневой вал. Военный эксперт о новой тактике, которую Россия применит против ВСУ
Не только огневой вал. Военный эксперт о новой тактике, которую Россия применит против ВСУ - 05.09.2022 Украина.ру
Не только огневой вал. Военный эксперт о новой тактике, которую Россия применит против ВСУ
Сейчас Россия в Донбассе против ВСУ применяет медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. Со временем эта тактика будет меняться. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T10:15
2022-09-05T10:15
2022-09-05T10:15
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артиллерия
харьков
херсон
танк
рамзан кадыров
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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ "Ахмат" и бойцы Народной милиции ЛНР начали наступление в Донбассе. По его словам, бои идут на подступах к к Соледару, Яковлевке и Северску. Наступлению предшествовала тактическая пауза, которая позволила вскрыть позиции противника. Всего предстоит очистить от формирований киевского режима около 60 км территории.Эксперт уточнил, что "третий корпус" уже подошел на линию фронта. Он оснащен последними образцами техники: танки Т-80, Т-90, БМП-3. У них есть даже новое стрелковое оружие АК-12.Там подготовленные и обученные подразделения, которые прошли настоящее боевое слаживание в течение нескольких месяцев. Мы просто это не рекламируем, в отличие от украинской армии, которая просто посылает на убой тероборону, подчеркнул специалист.ВСУ сняли с харьковского и донбасского направления силы и направили их под Херсон. Значит, уже оголили тылы, добавил он.На южном направлении, как и на донбасском, спецоперация будет продолжена. Сентябрь будет жарким во всех смыслах этого слова, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донбасс, всу, артиллерия, харьков, херсон, танк, рамзан кадыров
Новости, Россия, Донбасс, ВСУ, артиллерия, Харьков, Херсон, танк, Рамзан Кадыров
Не только огневой вал. Военный эксперт о новой тактике, которую Россия применит против ВСУ
Сейчас Россия в Донбассе против ВСУ применяет медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. Со временем эта тактика будет меняться. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что спецназ "Ахмат" и бойцы Народной милиции ЛНР начали наступление в Донбассе. По его словам, бои идут на подступах к к Соледару, Яковлевке и Северску. Наступлению предшествовала тактическая пауза, которая позволила вскрыть позиции противника. Всего предстоит очистить от формирований киевского режима около 60 км территории.
Эксперт уточнил, что "третий корпус" уже подошел на линию фронта. Он оснащен последними образцами техники: танки Т-80, Т-90, БМП-3. У них есть даже новое стрелковое оружие АК-12.
Там подготовленные и обученные подразделения, которые прошли настоящее боевое слаживание в течение нескольких месяцев. Мы просто это не рекламируем, в отличие от украинской армии, которая просто посылает на убой тероборону, подчеркнул специалист.
"Сейчас мы применяем медленную, но верную тактику огневого вала и занятия позиций. Смею предположить, что мы эту тактику будем менять. Мы будем использовать тактику обхватов и прорывов, хоть и не продолжительных. Это напрашивается", - указал Алехин.
ВСУ сняли с харьковского и донбасского направления силы и направили их под Херсон. Значит, уже оголили тылы, добавил он.
На южном направлении, как и на донбасском, спецоперация будет продолжена. Сентябрь будет жарким во всех смыслах этого слова, заключил собеседник издания.