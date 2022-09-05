Миссия МАГАТЭ покинет Запорожскую АЭС 6 сентября - 05.09.2022 Украина.ру
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Миссия МАГАТЭ покинет Запорожскую АЭС 6 сентября
Миссия МАГАТЭ покинет Запорожскую АЭС 6 сентября - 05.09.2022 Украина.ру
Миссия МАГАТЭ покинет Запорожскую АЭС 6 сентября
Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) покинут Запорожскую АЭС (ЗАЭС) 6 сентября. Об этом 5 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
2022-09-05T09:47
2022-09-05T09:47
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запорожская аэс
запорожская область
магатэ
шантаж
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Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. Глава делегации, гендиректор агентства Рафаель Гросси "увидел ключевые вещи, которые должен был увидеть". Визит сопровождался провокациями со стороны ВСУ: за несколько часов до приезда миссии украинские диверсанты предприняли безуспешную попытку захвата АЭС. На следующий день, 2 сентября эксперты МАГАТЭ зафиксировали обстрелы ЗАЭС. 3 сентября украинская сторона снова безуспешно попыталась высадить десант на ЗАЭС.Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция, расположена на берегу Днепра в районе города Энергодар. С марта ЗАЭС находится под контролем российских военных. ВСУ обстреливают районы Энергодара и территорию ЗАЭС, из-за этого в регионе периодически прерывается электроснабжение, возникает угроза радиоактивной утечки. В МИД России призывали МАГАТЭ посетить электростанцию, чтобы инспекторы потребовали от киевских властей прекратить "ядерный шантаж".
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новости, запорожская аэс, запорожская область, магатэ, шантаж
Новости, Запорожская АЭС, Запорожская область, магатэ, шантаж

Миссия МАГАТЭ покинет Запорожскую АЭС 6 сентября

09:47 05.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) покинут Запорожскую АЭС (ЗАЭС) 6 сентября. Об этом 5 сентября сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале
"Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС", - цитируют Рогова российские СМИ.
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября. Глава делегации, гендиректор агентства Рафаель Гросси "увидел ключевые вещи, которые должен был увидеть". Визит сопровождался провокациями со стороны ВСУ: за несколько часов до приезда миссии украинские диверсанты предприняли безуспешную попытку захвата АЭС. На следующий день, 2 сентября эксперты МАГАТЭ зафиксировали обстрелы ЗАЭС. 3 сентября украинская сторона снова безуспешно попыталась высадить десант на ЗАЭС.
Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция, расположена на берегу Днепра в районе города Энергодар. С марта ЗАЭС находится под контролем российских военных.
ВСУ обстреливают районы Энергодара и территорию ЗАЭС, из-за этого в регионе периодически прерывается электроснабжение, возникает угроза радиоактивной утечки. В МИД России призывали МАГАТЭ посетить электростанцию, чтобы инспекторы потребовали от киевских властей прекратить "ядерный шантаж".
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 05:00
"Нужна внешняя сила": политолог о необходимости присутствия представителей МАГАТЭ на украинских АЭС Политолог Алексей Мартынов в интервью изданию Украина.ру заявил, что вероятность провокаций и диверсий на объектах, представляющих опасность для всего мира, высока, потому необходимо усиливать международный контроль
 
НовостиЗапорожская АЭСЗапорожская областьмагатэшантаж
 
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