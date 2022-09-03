https://ukraina.ru/20220903/1038364470.html
"Нужна внешняя сила": политолог о необходимости присутствия представителей МАГАТЭ на украинских АЭС
"Нужна внешняя сила": политолог о необходимости присутствия представителей МАГАТЭ на украинских АЭС - 03.09.2022 Украина.ру
"Нужна внешняя сила": политолог о необходимости присутствия представителей МАГАТЭ на украинских АЭС
Политолог Алексей Мартынов в интервью изданию Украина.ру заявил, что вероятность провокаций и диверсий на объектах, представляющих опасность для всего мира, высока, потому необходимо усиливать международный контроль
2022-09-03T05:00
2022-09-03T05:00
2022-09-03T05:00
новости
магатэ
политолог
аэс
представители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037864387_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_710d6b7ebb440a24fdcb9c18cf2dc056.jpg
Все ядерные объекты на территории Украины должны быть взяты под международный контроль, считает он. Запорожскую АЭС контролирует Россия, безопасность на ней обеспечивают российские военные, но представители международной организации МАГАТЭ там тоже должны быть, уверен политолог, равно как на всех остальных ядерных объектах Украины. К тому же, МАГАТЭ – это международная организация, которая призвана заниматься подобными вещами, напоминает эксперт, в том числе, кризисами вокруг ядерных объектов, как гражданских, так и военных. Соответственно, контроль безопасности – это их обязанность, как международной организации, добавляет он.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220902/1038331972.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037864387_326:0:3055:2047_1920x0_80_0_0_04e742fbbb7ee2f35580dfca5b6d522e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, политолог, аэс, представители
"Нужна внешняя сила": политолог о необходимости присутствия представителей МАГАТЭ на украинских АЭС
Политолог Алексей Мартынов в интервью изданию Украина.ру заявил, что вероятность провокаций и диверсий на объектах, представляющих опасность для всего мира, высока, потому необходимо усиливать международный контроль
Все ядерные объекты на территории Украины должны быть взяты под международный контроль, считает он.
Запорожскую АЭС контролирует Россия, безопасность на ней обеспечивают российские военные, но представители международной организации МАГАТЭ там тоже должны быть, уверен политолог, равно как на всех остальных ядерных объектах Украины.
И обязательно, чтобы была внешняя силовая история, которая бы исключала какую-либо диверсию на этих объектах.
Алексей Мартынов
Политолог
К тому же, МАГАТЭ – это международная организация, которая призвана заниматься подобными вещами, напоминает эксперт, в том числе, кризисами вокруг ядерных объектов, как гражданских, так и военных. Соответственно, контроль безопасности – это их обязанность, как международной организации, добавляет он.
Полное интервью с политологом читайте
на сайте Украина.ру.