"Нужна внешняя сила": политолог о необходимости присутствия представителей МАГАТЭ на украинских АЭС - 03.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220903/1038364470.html
"Нужна внешняя сила": политолог о необходимости присутствия представителей МАГАТЭ на украинских АЭС
"Нужна внешняя сила": политолог о необходимости присутствия представителей МАГАТЭ на украинских АЭС - 03.09.2022 Украина.ру
"Нужна внешняя сила": политолог о необходимости присутствия представителей МАГАТЭ на украинских АЭС
Политолог Алексей Мартынов в интервью изданию Украина.ру заявил, что вероятность провокаций и диверсий на объектах, представляющих опасность для всего мира, высока, потому необходимо усиливать международный контроль
2022-09-03T05:00
2022-09-03T05:00
новости
магатэ
политолог
аэс
представители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037864387_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_710d6b7ebb440a24fdcb9c18cf2dc056.jpg
Все ядерные объекты на территории Украины должны быть взяты под международный контроль, считает он. Запорожскую АЭС контролирует Россия, безопасность на ней обеспечивают российские военные, но представители международной организации МАГАТЭ там тоже должны быть, уверен политолог, равно как на всех остальных ядерных объектах Украины. К тому же, МАГАТЭ – это международная организация, которая призвана заниматься подобными вещами, напоминает эксперт, в том числе, кризисами вокруг ядерных объектов, как гражданских, так и военных. Соответственно, контроль безопасности – это их обязанность, как международной организации, добавляет он.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220902/1038331972.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/13/1037864387_326:0:3055:2047_1920x0_80_0_0_04e742fbbb7ee2f35580dfca5b6d522e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, магатэ, политолог, аэс, представители
Новости, магатэ, политолог, АЭС, представители

"Нужна внешняя сила": политолог о необходимости присутствия представителей МАГАТЭ на украинских АЭС

05:00 03.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Политолог Алексей Мартынов в интервью изданию Украина.ру заявил, что вероятность провокаций и диверсий на объектах, представляющих опасность для всего мира, высока, потому необходимо усиливать международный контроль
Все ядерные объекты на территории Украины должны быть взяты под международный контроль, считает он.
Запорожскую АЭС контролирует Россия, безопасность на ней обеспечивают российские военные, но представители международной организации МАГАТЭ там тоже должны быть, уверен политолог, равно как на всех остальных ядерных объектах Украины.
И обязательно, чтобы была внешняя силовая история, которая бы исключала какую-либо диверсию на этих объектах.
Алексей Мартынов
Алексей Мартынов
Политолог
К тому же, МАГАТЭ – это международная организация, которая призвана заниматься подобными вещами, напоминает эксперт, в том числе, кризисами вокруг ядерных объектов, как гражданских, так и военных. Соответственно, контроль безопасности – это их обязанность, как международной организации, добавляет он.
Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 07:15
Используют по прямому назначению: эксперт рассказал, куда отправятся отчеты МАГАТЭВизит миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) может не принести никакого результата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько
 
НовостимагатэполитологАЭСпредставители
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:37"Пинали, как помойное ведро": депутат Рады объяснил, за что поплатился Папа Римский
07:30Военный эксперт рассказал, когда ВС РФ покончат с украинской группировкой Донбассе
07:15"Не туда думаете": эксперт оценил готовность Киева прислушаться к мнению Папы Римского
07:07Эксперт рассказал, как изношенные британские гаубицы могут вызвать ядерную катастрофу
07:00"Пока это сложно": Евсеев объяснил, зачем ВС РФ окружать Северск, Соледар и Артемовск
06:52Военный эксперт Норин сравнил возможности кавказских террористов и киевского режима
06:45"Клеймо на всю жизнь": Мартынов рассказал о судьбе украинских нацистов после окончания спецоперации
06:38Ераносян: киевский режим абсолютно не считается с потерями
06:30"Тогда нацистов не добили": политолог объяснил, как сейчас Россия исправит ошибки советского времени
06:15Военный эксперт Евсеев рассказал, как РФ будет освобождать Николаев от нацистов киевского режима
06:07"Это не Ичкерия": эксперт рассказал, какие диверсии могут устроить украинские боевики на территории РФ
06:00"Идеальный материал": политолог о том, почему Украина оптимальный "поставщик" террористов в Россию
05:45"Период полураспада": политолог рассказал о последствиях нынешнего состояния Украины
05:30Норин: на ЗАЭС киевский режим ходит "по тонкому льду"
05:22Эксперт рассказал о цели предпринятого Киевом контрнаступления
05:15Военный эксперт объяснил, почему важно отрезать Украину от выхода к Черному морю
05:07"Контрнаступление не ради победы": как Киев оправдывает вложенные в него миллиарды долларов
05:00"Нужна внешняя сила": политолог о необходимости присутствия представителей МАГАТЭ на украинских АЭС
04:53"Раньше не было возможности": депутат Килинкаров рассказал, о чем всегда мечтала власть на Украине
04:53"Права человека выбросили в урну": депутат рассказал о псевдоценностях на Украине
Лента новостейМолния