https://ukraina.ru/20220901/1038332722.html
Украинские военные оставили позиции из-за больших потерь — Минобороны РФ
Украинские военные оставили позиции из-за больших потерь — Минобороны РФ - 01.09.2022 Украина.ру
Украинские военные оставили позиции из-за больших потерь — Минобороны РФ
Военные 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска отказались выполнять приказы командования. Об этом 1 сентября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
2022-09-01T14:56
2022-09-01T14:56
2022-09-01T14:56
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"Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствия огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл", - сказал он.До этого Минобороны отмечало, что войска Украины потеряли за сутки ещё 350 человек на Николаево-Криворожском направлении.Также ВКС России ударами высокоточного оружия по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Часов Яр ДНР ликвидировали свыше 100 националистов и 15 единиц военной техники.
https://ukraina.ru/20220901/1038331732.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, украина, потери, новости, минобороны рф
ВСУ, Украина, потери, Новости, Минобороны РФ
Украинские военные оставили позиции из-за больших потерь — Минобороны РФ
Военные 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска отказались выполнять приказы командования. Об этом 1 сентября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков