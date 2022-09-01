Украинские военные оставили позиции из-за больших потерь — Минобороны РФ - 01.09.2022 Украина.ру
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Украинские военные оставили позиции из-за больших потерь — Минобороны РФ
Украинские военные оставили позиции из-за больших потерь — Минобороны РФ - 01.09.2022 Украина.ру
Украинские военные оставили позиции из-за больших потерь — Минобороны РФ
Военные 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска отказались выполнять приказы командования. Об этом 1 сентября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
2022-09-01T14:56
2022-09-01T14:56
всу
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минобороны рф
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"Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствия огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл", - сказал он.До этого Минобороны отмечало, что войска Украины потеряли за сутки ещё 350 человек на Николаево-Криворожском направлении.Также ВКС России ударами высокоточного оружия по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Часов Яр ДНР ликвидировали свыше 100 националистов и 15 единиц военной техники.
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всу, украина, потери, новости, минобороны рф
ВСУ, Украина, потери, Новости, Минобороны РФ

Украинские военные оставили позиции из-за больших потерь — Минобороны РФ

14:56 01.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие
 ВСУ украинский военнослужащий наемник оружие - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Военные 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска отказались выполнять приказы командования. Об этом 1 сентября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков
"Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствия огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл", - сказал он.
До этого Минобороны отмечало, что войска Украины потеряли за сутки ещё 350 человек на Николаево-Криворожском направлении.
Также ВКС России ударами высокоточного оружия по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Часов Яр ДНР ликвидировали свыше 100 националистов и 15 единиц военной техники.
ВСУ военнослужащий украинский раненный - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
14:21
ВСУ лишились сотен боевиков на Николаево-Криворожском направлении — Минобороны РФВойска Украины потеряли за сутки ещё 350 человек на Николаево-Криворожском направлении. Об этом 1 сентября сообщили в Минобороны РФ
 
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