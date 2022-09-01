https://ukraina.ru/20220901/1038332722.html

Украинские военные оставили позиции из-за больших потерь — Минобороны РФ

Украинские военные оставили позиции из-за больших потерь — Минобороны РФ - 01.09.2022 Украина.ру

Украинские военные оставили позиции из-за больших потерь — Минобороны РФ

Военные 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска отказались выполнять приказы командования. Об этом 1 сентября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков

2022-09-01T14:56

2022-09-01T14:56

2022-09-01T14:56

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"Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады в районе Артемовска Донецкой Народной Республики из-за больших потерь, низкой оснащенности вооружением и отсутствия огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и убыл в тыл", - сказал он.До этого Минобороны отмечало, что войска Украины потеряли за сутки ещё 350 человек на Николаево-Криворожском направлении.Также ВКС России ударами высокоточного оружия по пункту временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады в районе населенного пункта Часов Яр ДНР ликвидировали свыше 100 националистов и 15 единиц военной техники.

https://ukraina.ru/20220901/1038331732.html

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всу, украина, потери, новости, минобороны рф