Украина дала странное объяснение своему молчанию по поводу контрнаступления - 01.09.2022 Украина.ру
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Украина дала странное объяснение своему молчанию по поводу контрнаступления
Украина дала странное объяснение своему молчанию по поводу контрнаступления - 01.09.2022 Украина.ру
Украина дала странное объяснение своему молчанию по поводу контрнаступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут объявлять названия населенных пунктов на херсонском и криворожском направлениях, которые якобы были заняты украинской армией в ходе контрнаступления. Такое заявление пресс-службы Южного военного командования ВСУ приводят 1 сентября СМИ
2022-09-01T13:46
2022-09-01T13:46
новости
контрнаступление
украина
всу
россия
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Отмечается, что такая секретность объясняется тем, что по этим населенным пунктам могут быть нанесены удары. "Как будто командование ВС РФ не знает, какие поселки ВСУ еще контролирует и не наносит по ним ракетных ударов. Собственно, по поселку Сухой Ставок, Костромке и по той же Андреевке регулярно наносились удары. Главное не называть из названия в прессе. Вот таким вот навозом пресс-служба ВСУ кормит свою аудиторию", - прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале российский военный эксперт Борис Рожин.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за два дня так называемого украинского контрнаступления ВСУ потеряли более 1,7 тыс. человек и множество техники. Украинские власти и представители военных ведомств попросили местные СМИ воздерживаться от комментариев о ходе контрнаступления. Косвенно потери украинской стороны в этот период подтвердили власти Закарпатской области, которые объявили 2 сентября днем траура по погибшим из числа 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, базирующейся в Закарпатье. По данным Министерства обороны России, в ходе боевых действий на николаевском направлении 128-я бригада ВСУ была разгромлена, пятеро ее военнослужащих сложили оружие и сдались в плен. Генштаб ВСУ торопится пойти в наступление до начала зимы из-за ряда природных и географических особенностей региона, объяснил ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
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новости, контрнаступление, украина, всу, россия
Новости, контрнаступление, Украина, ВСУ, Россия

Украина дала странное объяснение своему молчанию по поводу контрнаступления

13:46 01.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенная промзона в Рубежном
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут объявлять названия населенных пунктов на херсонском и криворожском направлениях, которые якобы были заняты украинской армией в ходе контрнаступления. Такое заявление пресс-службы Южного военного командования ВСУ приводят 1 сентября СМИ
Отмечается, что такая секретность объясняется тем, что по этим населенным пунктам могут быть нанесены удары.
"Как будто командование ВС РФ не знает, какие поселки ВСУ еще контролирует и не наносит по ним ракетных ударов. Собственно, по поселку Сухой Ставок, Костромке и по той же Андреевке регулярно наносились удары. Главное не называть из названия в прессе. Вот таким вот навозом пресс-служба ВСУ кормит свою аудиторию", - прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале российский военный эксперт Борис Рожин.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за два дня так называемого украинского контрнаступления ВСУ потеряли более 1,7 тыс. человек и множество техники.
Украинские власти и представители военных ведомств попросили местные СМИ воздерживаться от комментариев о ходе контрнаступления. Косвенно потери украинской стороны в этот период подтвердили власти Закарпатской области, которые объявили 2 сентября днем траура по погибшим из числа 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, базирующейся в Закарпатье.
По данным Министерства обороны России, в ходе боевых действий на николаевском направлении 128-я бригада ВСУ была разгромлена, пятеро ее военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.
Генштаб ВСУ торопится пойти в наступление до начала зимы из-за ряда природных и географических особенностей региона, объяснил ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
Геннадий Алехин
04:45
Военный эксперт рассказал, чем окончилось украинское контрнаступление на югеЗадачи контрнаступления, поставленные перед ВСУ, выполнены не были, а противник понес небывалые потери, объяснил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
 
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