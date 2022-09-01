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Украина дала странное объяснение своему молчанию по поводу контрнаступления
Украина дала странное объяснение своему молчанию по поводу контрнаступления - 01.09.2022 Украина.ру
Украина дала странное объяснение своему молчанию по поводу контрнаступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут объявлять названия населенных пунктов на херсонском и криворожском направлениях, которые якобы были заняты украинской армией в ходе контрнаступления. Такое заявление пресс-службы Южного военного командования ВСУ приводят 1 сентября СМИ
2022-09-01T13:46
2022-09-01T13:46
2022-09-01T13:46
новости
контрнаступление
украина
всу
россия
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Отмечается, что такая секретность объясняется тем, что по этим населенным пунктам могут быть нанесены удары. "Как будто командование ВС РФ не знает, какие поселки ВСУ еще контролирует и не наносит по ним ракетных ударов. Собственно, по поселку Сухой Ставок, Костромке и по той же Андреевке регулярно наносились удары. Главное не называть из названия в прессе. Вот таким вот навозом пресс-служба ВСУ кормит свою аудиторию", - прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале российский военный эксперт Борис Рожин.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за два дня так называемого украинского контрнаступления ВСУ потеряли более 1,7 тыс. человек и множество техники. Украинские власти и представители военных ведомств попросили местные СМИ воздерживаться от комментариев о ходе контрнаступления. Косвенно потери украинской стороны в этот период подтвердили власти Закарпатской области, которые объявили 2 сентября днем траура по погибшим из числа 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, базирующейся в Закарпатье. По данным Министерства обороны России, в ходе боевых действий на николаевском направлении 128-я бригада ВСУ была разгромлена, пятеро ее военнослужащих сложили оружие и сдались в плен. Генштаб ВСУ торопится пойти в наступление до начала зимы из-за ряда природных и географических особенностей региона, объяснил ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
https://ukraina.ru/20220901/1038291752.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, контрнаступление, украина, всу, россия
Украина дала странное объяснение своему молчанию по поводу контрнаступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут объявлять названия населенных пунктов на херсонском и криворожском направлениях, которые якобы были заняты украинской армией в ходе контрнаступления. Такое заявление пресс-службы Южного военного командования ВСУ приводят 1 сентября СМИ
Отмечается, что такая секретность объясняется тем, что по этим населенным пунктам могут быть нанесены удары.
"Как будто командование ВС РФ не знает, какие поселки ВСУ еще контролирует и не наносит по ним ракетных ударов. Собственно, по поселку Сухой Ставок, Костромке и по той же Андреевке регулярно наносились удары. Главное не называть из названия в прессе. Вот таким вот навозом пресс-служба ВСУ кормит свою аудиторию", - прокомментировал эту новость в своем Telegram-канале российский военный эксперт Борис Рожин.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за два дня так называемого украинского контрнаступления ВСУ потеряли более 1,7 тыс. человек и множество техники.
Украинские власти и представители военных ведомств попросили местные СМИ воздерживаться от комментариев о ходе контрнаступления. Косвенно потери украинской стороны в этот период подтвердили власти Закарпатской области, которые объявили 2 сентября днем траура по погибшим из числа 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, базирующейся в Закарпатье.
По данным Министерства обороны России, в ходе боевых действий на николаевском направлении 128-я бригада ВСУ была разгромлена, пятеро ее военнослужащих сложили оружие и сдались в плен.
Генштаб ВСУ торопится пойти в наступление до начала зимы из-за ряда природных и географических особенностей региона, объяснил ранее в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.