Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем - 29.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220829/1038201056.html
Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем
Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем - 29.08.2022 Украина.ру
Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем
Возможная авария на Запорожской атомной электростанции (АЭС) в результате обстрелов со стороны украинских военных может быть сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает 29 августа РИА Новости
2022-08-29T09:20
2022-08-29T09:20
запорожская аэс
чернобыль
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101867/33/1018673335_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_3ed4addaeda0f39f433454bfc6fe5824.jpg
"В случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме", - сказал он.Балицкий сослался на мнение специалистов, согласно которому при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов перегреется активная зона, в результате чего разрушится реакторная установка, произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу, которые разнесет на сотни километров.Авария на ЗАЭС может стать настоящей катастрофой для всей Европы, предупредил глава региона.Балицкий подчеркнул, что от выброса радиации может пострадать не только Крымский канал, но и Черное море."Таким образом это коснется многих стран", - заключил он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
https://ukraina.ru/20220828/1038195980.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101867/33/1018673335_87:0:1791:1278_1920x0_80_0_0_a95bbc4648d7999e6d3651ad6bdd6808.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, чернобыль, новости
Запорожская АЭС, Чернобыль, Новости

Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем

09:20 29.08.2022
 
© Фото : Commons.wikimedia.org/Вадим ЧупринаУкраинский парламентарий Евгений Балицкий
Украинский парламентарий Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Commons.wikimedia.org/Вадим Чуприна
Читать в
Возможная авария на Запорожской атомной электростанции (АЭС) в результате обстрелов со стороны украинских военных может быть сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает 29 августа РИА Новости
"В случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме", - сказал он.
Балицкий сослался на мнение специалистов, согласно которому при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов перегреется активная зона, в результате чего разрушится реакторная установка, произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу, которые разнесет на сотни километров.
Авария на ЗАЭС может стать настоящей катастрофой для всей Европы, предупредил глава региона.

"Авария в Чернобыле затронула десятки стран, а Запорожская атомная электростанция – самая крупная в Европе все же, это все должны осознавать", - отметил он.

Балицкий подчеркнул, что от выброса радиации может пострадать не только Крымский канал, но и Черное море.
"Таким образом это коснется многих стран", - заключил он.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.
В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием остановить обстрелы ЗАЭС
Вчера, 16:18
Жители Запорожской области подписывают петицию против обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУЖители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских войск. Об этом сообщают авторы тг-канала "Главное в Энергодаре"
 
Запорожская АЭСЧернобыльНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:52Украинский певец предложил Ивану Дорну "смыть кровью свой позор"
11:49Украинец устроил "хлебную войну" в Дании
11:45Киевские бары устраивают дискотеки несмотря на комендантский час
11:37Американская игра с огнём на Запорожской АЭС: Мухин о последствиях. Видео
11:32Канцлер Австрии призвал "остановить безумие" на энергорынках
11:30"Мой бой длился всего 1 минуту". Откровения пленного украинца
11:23В сети обнародовали компромат на соучастника убийства Дугиной
11:05Джонсон отправил страну "на тележке в ад", но худшее еще впереди – британцы
11:00Экономическая ситуация в Афганистане резко ухудшилась при талибах* - ООН
10:44Еще одного чиновника убили в Херсонской области - СМИ
10:37Есть три варианта. Военный эксперт о том, что будет, если бои в Донбассе затянутся на год
10:30Интенсивность обстрелов ЗАЭС и Энергодара выросла на 70%
10:26"Смертельный удар для Европы": аналитик рассказал, какой козырь есть у РФ
10:20В украинской авиации воюют афганские летчики – СМИ
10:19"Бавовнятко". О духах, которые всегда мешают Украине победить
10:18В Польше может встать производство сыров и мясных продуктов — СМИ
10:15Огненная ночь Энергодара, судьба Ковалёва, ревность Зеленского. Главное на Украине на утро 29 августа
10:13ФСБ нашла второго участника убийства Дарьи Дугиной
10:11В очереди за углем: поляки рассказали журналистам, чего боятся больше всего
10:10Фантазия о третьем армейском корпусе
Лента новостейМолния