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Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем
Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем - 29.08.2022 Украина.ру
Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем
Возможная авария на Запорожской атомной электростанции (АЭС) в результате обстрелов со стороны украинских военных может быть сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает 29 августа РИА Новости
2022-08-29T09:20
2022-08-29T09:20
2022-08-29T09:20
запорожская аэс
чернобыль
новости
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"В случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме", - сказал он.Балицкий сослался на мнение специалистов, согласно которому при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов перегреется активная зона, в результате чего разрушится реакторная установка, произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу, которые разнесет на сотни километров.Авария на ЗАЭС может стать настоящей катастрофой для всей Европы, предупредил глава региона.Балицкий подчеркнул, что от выброса радиации может пострадать не только Крымский канал, но и Черное море."Таким образом это коснется многих стран", - заключил он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
https://ukraina.ru/20220828/1038195980.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, чернобыль, новости
Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем
Возможная авария на Запорожской атомной электростанции (АЭС) в результате обстрелов со стороны украинских военных может быть сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает 29 августа РИА Новости
"В случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме", - сказал он.
Балицкий сослался на мнение специалистов, согласно которому при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов перегреется активная зона, в результате чего разрушится реакторная установка, произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу, которые разнесет на сотни километров.
Авария на ЗАЭС может стать настоящей катастрофой для всей Европы, предупредил глава региона.
"Авария в Чернобыле затронула десятки стран, а Запорожская атомная электростанция – самая крупная в Европе все же, это все должны осознавать", - отметил он.
Балицкий подчеркнул, что от выброса радиации может пострадать не только Крымский канал, но и Черное море.
"Таким образом это коснется многих стран", - заключил он.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.
В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.