https://ukraina.ru/20220829/1038201056.html

Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем

Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем - 29.08.2022 Украина.ру

Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем

Возможная авария на Запорожской атомной электростанции (АЭС) в результате обстрелов со стороны украинских военных может быть сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает 29 августа РИА Новости

2022-08-29T09:20

2022-08-29T09:20

2022-08-29T09:20

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"В случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме", - сказал он.Балицкий сослался на мнение специалистов, согласно которому при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов перегреется активная зона, в результате чего разрушится реакторная установка, произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу, которые разнесет на сотни километров.Авария на ЗАЭС может стать настоящей катастрофой для всей Европы, предупредил глава региона.Балицкий подчеркнул, что от выброса радиации может пострадать не только Крымский канал, но и Черное море."Таким образом это коснется многих стран", - заключил он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.

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