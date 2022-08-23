Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву - 23.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220823/1037995682.html
Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву
Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву - 23.08.2022 Украина.ру
Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по Киеву 23-24 августа. Эту информацию ему предоставили "партнеры", других данных у него нет. Об этом он сообщил на пресс-конференции 23 августа
2022-08-23T14:55
2022-08-23T14:55
новости
владимир зеленский
обстрелы
днр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/29/1034262975_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_c9c559d4354405c2a639a605ab883a37.jpg.webp
23 августа ВСУ обстреляли центр Донецка. В результате обстрелов, по предварительным данным, погибли три мирных жителя, повреждены жилые дома, автомобили, школа №1, гостиница "Централь" и администрация главы ДНР на бульваре Пушкина.При обстрелах использовались снаряды 155-мм калибра для американской РСЗО HIMARS, сообщил Пушилин. По его словам, Запад причастен к целенаправленному уничтожению гражданского массива города, а киевский режим должен понести заслуженное наказание.
https://ukraina.ru/20220823/1037988352.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/29/1034262975_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_b707716b60e83e13e6af6d42b65f416d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, обстрелы, днр, украина
Новости, Владимир Зеленский, обстрелы, ДНР, Украина

Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву

14:55 23.08.2022
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по Киеву 23-24 августа. Эту информацию ему предоставили "партнеры", других данных у него нет. Об этом он сообщил на пресс-конференции 23 августа
"Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? Будут бить нас, получат ответ, мощный ответ. Хочу сказать, что с каждым днем – вы все видите в информационном пространстве – ответ будет нарастать, и будет все сильнее и сильнее", - сказал Зеленский.
23 августа ВСУ обстреляли центр Донецка. В результате обстрелов, по предварительным данным, погибли три мирных жителя, повреждены жилые дома, автомобили, школа №1, гостиница "Централь" и администрация главы ДНР на бульваре Пушкина.
При обстрелах использовались снаряды 155-мм калибра для американской РСЗО HIMARS, сообщил Пушилин. По его словам, Запад причастен к целенаправленному уничтожению гражданского массива города, а киевский режим должен понести заслуженное наказание.
Последствия обстрела администрации главы ДНР в Донецке
13:18
ВСУ обстреляли администрацию главы ДНРЗдания гостиницы "Централь", школы и администрации главы ДНР повреждены в результате обстрела с украинской стороны. Об этом 23 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецка
 
НовостиВладимир ЗеленскийобстрелыДНРУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:05Аксенов назвал террористами участников саммита "Крымская платформа"
15:02Взрывное устройство: в Херсоне рассказали о покушении на чиновника администрации области
14:55Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву
14:53Украинская певица устроила ритуальную провокацию с русским кокошником
14:11Пушилин прокомментировал обстрел администрации главы ДНР
14:01Тяжкие преступления: военнопленный рассказал подробности о призыве уголовников в ВСУ
13:52Темные пятна Акта независимости. Почему Украина не денонсировала союзный договор 1922 года
13:47"Она погибла за Россию". Дугин о последних словах дочери
13:35Сексуальный контекст и сепаратист Черновол: украинский Минкульт попал в неловкую ситуацию
13:31В Эстонии ответили на заявление ФСБ о бегстве туда подозреваемой в убийстве Дугиной
13:18ВСУ обстреляли администрацию главы ДНР
13:17Послу Украины в Казахстане выражен протест в связи с русофобскими высказываниями
13:17Госдеп призвал всех американцев срочно покинуть Украину
13:10Немецкая газета рассказала, состоится ли контрнаступление ВСУ под Херсоном
13:08Страшная смерть в Донецке: репортаж с места событий
12:57Die Welt рассказала, кто диктует Зеленскому его политический курс
12:52Андрей Суздальцев о ликвидации Натальи Вовк и ударам по центрам принятия решений в Киеве
12:46МИД Турции: ряд стран НАТО заинтересован в продолжении украинского конфликта
12:40В Китае узнали правду о спецоперации на Украине. Видео
12:00Дуда в Киеве, жертвы в ДНР, опасения США. Главное на Украине на 12:00 23 августа
Лента новостейМолния