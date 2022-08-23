https://ukraina.ru/20220823/1037995682.html

Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву

Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву - 23.08.2022 Украина.ру

Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по Киеву 23-24 августа. Эту информацию ему предоставили "партнеры", других данных у него нет. Об этом он сообщил на пресс-конференции 23 августа

2022-08-23T14:55

2022-08-23T14:55

2022-08-23T14:55

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23 августа ВСУ обстреляли центр Донецка. В результате обстрелов, по предварительным данным, погибли три мирных жителя, повреждены жилые дома, автомобили, школа №1, гостиница "Централь" и администрация главы ДНР на бульваре Пушкина.При обстрелах использовались снаряды 155-мм калибра для американской РСЗО HIMARS, сообщил Пушилин. По его словам, Запад причастен к целенаправленному уничтожению гражданского массива города, а киевский режим должен понести заслуженное наказание.

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новости, владимир зеленский, обстрелы, днр, украина