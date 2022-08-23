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Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву
Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву - 23.08.2022 Украина.ру
Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по Киеву 23-24 августа. Эту информацию ему предоставили "партнеры", других данных у него нет. Об этом он сообщил на пресс-конференции 23 августа
2022-08-23T14:55
2022-08-23T14:55
2022-08-23T14:55
новости
владимир зеленский
обстрелы
днр
украина
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23 августа ВСУ обстреляли центр Донецка. В результате обстрелов, по предварительным данным, погибли три мирных жителя, повреждены жилые дома, автомобили, школа №1, гостиница "Централь" и администрация главы ДНР на бульваре Пушкина.При обстрелах использовались снаряды 155-мм калибра для американской РСЗО HIMARS, сообщил Пушилин. По его словам, Запад причастен к целенаправленному уничтожению гражданского массива города, а киевский режим должен понести заслуженное наказание.
https://ukraina.ru/20220823/1037988352.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, обстрелы, днр, украина
Зеленский рассказал, что будет делать, если ударят по Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в подготовке ударов по Киеву 23-24 августа. Эту информацию ему предоставили "партнеры", других данных у него нет. Об этом он сообщил на пресс-конференции 23 августа