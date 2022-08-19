https://ukraina.ru/20220819/1037851618.html
Посол Индонезии резко ответил на инициативу США против России
Посол Индонезии резко ответил на инициативу США против России - 19.08.2022 Украина.ру
Посол Индонезии резко ответил на инициативу США против России
Индонезия не поддержит инициативу США ограничить цену на российскую нефть, заявил посол государства в России Хосе Таварес, передает РИА Новости 19 августа
2022-08-19T10:10
2022-08-19T10:10
2022-08-19T10:10
новости
индонезия
посол
саммит
интересы
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Он подчеркнул, что Джакарта "всегда проводила активную свободную внешнюю политику", в этой политике есть место только для национальных интересов.Инициатива США, суть которой в том, чтобы чтобы вывести укладывающиеся в нее поставки российской нефти из-под готовящихся западных санкций, включая запрет на ее транспортировку морским путем, страхование и финансовое обеспечение, была одобрена лидерами G7 на саммите в июне.Ранее Таварес заявлял, что Индонезия может организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена на саммите "большой двадцатки" в октябре. Также он отмечал, что Джакарта "была бы рада" посодействовать переговорам между Россией и Украиной.
https://ukraina.ru/20220630/1034268763.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, индонезия, посол, саммит, интересы
Новости, Индонезия, посол, саммит, интересы
Посол Индонезии резко ответил на инициативу США против России
Индонезия не поддержит инициативу США ограничить цену на российскую нефть, заявил посол государства в России Хосе Таварес, передает РИА Новости 19 августа
Индонезия не будет никогда поддерживать инициативы, которые не соответствуют собственным национальным интересам.
Он подчеркнул, что Джакарта "всегда проводила активную свободную внешнюю политику", в этой политике есть место только для национальных интересов.
Инициатива США, суть которой в том, чтобы чтобы вывести укладывающиеся в нее поставки российской нефти из-под готовящихся западных санкций, включая запрет на ее транспортировку морским путем, страхование и финансовое обеспечение, была одобрена лидерами G7 на саммите в июне.
Ранее Таварес заявлял, что Индонезия может организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена на саммите "большой двадцатки" в октябре. Также он отмечал, что Джакарта "была бы рада" посодействовать переговорам между Россией и Украиной.