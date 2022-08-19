Посол Индонезии резко ответил на инициативу США против России - 19.08.2022 Украина.ру
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Посол Индонезии резко ответил на инициативу США против России
Посол Индонезии резко ответил на инициативу США против России - 19.08.2022 Украина.ру
Посол Индонезии резко ответил на инициативу США против России
Индонезия не поддержит инициативу США ограничить цену на российскую нефть, заявил посол государства в России Хосе Таварес, передает РИА Новости 19 августа
2022-08-19T10:10
2022-08-19T10:10
новости
индонезия
посол
саммит
интересы
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Он подчеркнул, что Джакарта "всегда проводила активную свободную внешнюю политику", в этой политике есть место только для национальных интересов.Инициатива США, суть которой в том, чтобы чтобы вывести укладывающиеся в нее поставки российской нефти из-под готовящихся западных санкций, включая запрет на ее транспортировку морским путем, страхование и финансовое обеспечение, была одобрена лидерами G7 на саммите в июне.Ранее Таварес заявлял, что Индонезия может организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена на саммите "большой двадцатки" в октябре. Также он отмечал, что Джакарта "была бы рада" посодействовать переговорам между Россией и Украиной.
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новости, индонезия, посол, саммит, интересы
Новости, Индонезия, посол, саммит, интересы

Посол Индонезии резко ответил на инициативу США против России

10:10 19.08.2022
 
© скриншот видеоХосе Таварес
Хосе Таварес
© скриншот видео
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Индонезия не поддержит инициативу США ограничить цену на российскую нефть, заявил посол государства в России Хосе Таварес, передает РИА Новости 19 августа
Индонезия не будет никогда поддерживать инициативы, которые не соответствуют собственным национальным интересам.
Он подчеркнул, что Джакарта "всегда проводила активную свободную внешнюю политику", в этой политике есть место только для национальных интересов.
Инициатива США, суть которой в том, чтобы чтобы вывести укладывающиеся в нее поставки российской нефти из-под готовящихся западных санкций, включая запрет на ее транспортировку морским путем, страхование и финансовое обеспечение, была одобрена лидерами G7 на саммите в июне.
Ранее Таварес заявлял, что Индонезия может организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена на саммите "большой двадцатки" в октябре. Также он отмечал, что Джакарта "была бы рада" посодействовать переговорам между Россией и Украиной.
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