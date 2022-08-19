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Посол Индонезии резко ответил на инициативу США против России

Посол Индонезии резко ответил на инициативу США против России - 19.08.2022 Украина.ру

Посол Индонезии резко ответил на инициативу США против России

Индонезия не поддержит инициативу США ограничить цену на российскую нефть, заявил посол государства в России Хосе Таварес, передает РИА Новости 19 августа

2022-08-19T10:10

2022-08-19T10:10

2022-08-19T10:10

новости

индонезия

посол

саммит

интересы

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Он подчеркнул, что Джакарта "всегда проводила активную свободную внешнюю политику", в этой политике есть место только для национальных интересов.Инициатива США, суть которой в том, чтобы чтобы вывести укладывающиеся в нее поставки российской нефти из-под готовящихся западных санкций, включая запрет на ее транспортировку морским путем, страхование и финансовое обеспечение, была одобрена лидерами G7 на саммите в июне.Ранее Таварес заявлял, что Индонезия может организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена на саммите "большой двадцатки" в октябре. Также он отмечал, что Джакарта "была бы рада" посодействовать переговорам между Россией и Украиной.

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2022

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новости, индонезия, посол, саммит, интересы