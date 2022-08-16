https://ukraina.ru/20220816/1037661828.html

"Даже под оккупацией англосаксов": Рогов о том, как в Запорожье ждут референдума

Даже жители оккупированных районов Запорожья ждут референдум

"Даже под оккупацией англосаксов": Рогов о том, как в Запорожье ждут референдума

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал о настроениях людей, живущих на освобожденных и на временно оккупированных ВСУ территориях Запорожской области

2022-08-16T04:00

2022-08-16T04:00

2022-08-16T04:00

новости

запорожье

владимир рогов

украина

оккупация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037427486_0:51:1279:770_1920x0_80_0_0_7d07f209af869b3207ec6d34a142707b.jpg

По его словам, настроения жителей нагляднее всего отобразил недавно прошедший форум общественного движения "Мы вместе с Россией". Он собрал порядка полутора тысяч человек из всех районов Запорожской области, даже из тех, которые пока находятся под оккупацией англосаксов, легализованной через режим Владимира Зеленского.Рогов отметил, что все участники форума единогласно приняли резолюцию о проведении референдума в Запорожской области. Глава администрации поддержал эту инициативу общественного движения, отметил он, было дано распоряжение о проработке вопросов подготовки к референдуму запорожским ЦИК.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220813/1037630099.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожье, владимир рогов, украина, оккупация