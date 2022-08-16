Даже жители оккупированных районов Запорожья ждут референдум
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"Даже под оккупацией англосаксов": Рогов о том, как в Запорожье ждут референдума
Даже жители оккупированных районов Запорожья ждут референдум
"Даже под оккупацией англосаксов": Рогов о том, как в Запорожье ждут референдума
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал о настроениях людей, живущих на освобожденных и на временно оккупированных ВСУ территориях Запорожской области
2022-08-16T04:00
2022-08-16T04:00
новости
запорожье
владимир рогов
украина
оккупация
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По его словам, настроения жителей нагляднее всего отобразил недавно прошедший форум общественного движения "Мы вместе с Россией". Он собрал порядка полутора тысяч человек из всех районов Запорожской области, даже из тех, которые пока находятся под оккупацией англосаксов, легализованной через режим Владимира Зеленского.Рогов отметил, что все участники форума единогласно приняли резолюцию о проведении референдума в Запорожской области. Глава администрации поддержал эту инициативу общественного движения, отметил он, было дано распоряжение о проработке вопросов подготовки к референдуму запорожским ЦИК.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220813/1037630099.html
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новости, запорожье, владимир рогов, украина, оккупация
Новости, Запорожье, Владимир Рогов, Украина, оккупация

"Даже под оккупацией англосаксов": Рогов о том, как в Запорожье ждут референдума

04:00 16.08.2022
 
© Фото : Владимир Рогов / TelegramЗапорожская область референдум
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
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Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал о настроениях людей, живущих на освобожденных и на временно оккупированных ВСУ территориях Запорожской области
По его словам, настроения жителей нагляднее всего отобразил недавно прошедший форум общественного движения "Мы вместе с Россией". Он собрал порядка полутора тысяч человек из всех районов Запорожской области, даже из тех, которые пока находятся под оккупацией англосаксов, легализованной через режим Владимира Зеленского.
Люди собрались с одной целью – выразить свою позицию, принять резолюцию и показать то, чего они хотят, и чего хотят те люди, которые их делегировали. Здесь показательный момент, я у себя в телеграм-канале это выкладывал - у нас было общение, выступали представители всех отраслей и видов деятельности, всех районов, каждый рассказывал, чем они живут и какие проблемы есть, и как они видят свое и наше общее будущее.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета ВГА Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Рогов отметил, что все участники форума единогласно приняли резолюцию о проведении референдума в Запорожской области.
Глава администрации поддержал эту инициативу общественного движения, отметил он, было дано распоряжение о проработке вопросов подготовки к референдуму запорожским ЦИК.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
13 августа, 09:08
Захарова осудила позицию генсека ООН по обстрелам Запорожской АЭСПозиция генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по Запорожской атомной электростанции (АЭС) вызывает вопросы. Об этом заявила 12 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий к прошедшему заседанию Совбеза ООН по ЗАЭС размещен на сайте ведомства
 
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