"Даже под оккупацией англосаксов": Рогов о том, как в Запорожье ждут референдума
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру рассказал о настроениях людей, живущих на освобожденных и на временно оккупированных ВСУ территориях Запорожской области
По его словам, настроения жителей нагляднее всего отобразил недавно прошедший форум общественного движения "Мы вместе с Россией". Он собрал порядка полутора тысяч человек из всех районов Запорожской области, даже из тех, которые пока находятся под оккупацией англосаксов, легализованной через режим Владимира Зеленского.
Люди собрались с одной целью – выразить свою позицию, принять резолюцию и показать то, чего они хотят, и чего хотят те люди, которые их делегировали. Здесь показательный момент, я у себя в телеграм-канале это выкладывал - у нас было общение, выступали представители всех отраслей и видов деятельности, всех районов, каждый рассказывал, чем они живут и какие проблемы есть, и как они видят свое и наше общее будущее.
Рогов отметил, что все участники форума единогласно приняли резолюцию о проведении референдума в Запорожской области.
Глава администрации поддержал эту инициативу общественного движения, отметил он, было дано распоряжение о проработке вопросов подготовки к референдуму запорожским ЦИК.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
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