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Военный эксперт о том, как русские "Буки" на Украине разбираются с хвалеными HIMARS`ами

Военный эксперт о том, как русские "Буки" на Украине разбираются с хвалеными HIMARS`ами - 15.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, как русские "Буки" на Украине разбираются с хвалеными HIMARS`ами

ВСУ относят HIMARS`ы к чудо-оружию и полагают, что с их помощью можно решить многие проблемы. Но наши комплексы ПВО "БукМ3" достаточно эффективно по ним работают. Они сбивают их со 100% вероятностью. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-08-15T09:58

2022-08-15T09:58

2022-08-15T09:58

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Другое дело, что вычислить место, где находятся HIMARS`ы, чтобы подогнать туда "Буки", трудно. Поэтому мы имеем Антоновский мост, когда в первый день мы половину снарядов сбили, потом сбили все, а на третий день все прилетели, отметил эксперт.Оптимизм придает то, что за HIMARS`ами ведется охота, которая будет нарастать. Наилучший способ борьбы с дальнобойными РСЗО — увеличить количество беспилотной авиации. Беспилотники должны круглосуточно по всей линии фронта находится на большой высоте. Как только появились РСЗО — нужно сразу давать данные батарее "Искандеров". Для "Искандеров" дальность стрельбы не имеет значения. У них ракеты летят до 500 км. Из них можно стрелять из любой точки, пояснил специалист.Это сложно, но мы в состоянии эту задачу решить, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, зрк бук, россия, himars