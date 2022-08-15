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Военный эксперт о том, как русские "Буки" на Украине разбираются с хвалеными HIMARS`ами
Военный эксперт о том, как русские "Буки" на Украине разбираются с хвалеными HIMARS`ами - 15.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, как русские "Буки" на Украине разбираются с хвалеными HIMARS`ами
ВСУ относят HIMARS`ы к чудо-оружию и полагают, что с их помощью можно решить многие проблемы. Но наши комплексы ПВО "БукМ3" достаточно эффективно по ним работают. Они сбивают их со 100% вероятностью. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-15T09:58
2022-08-15T09:58
2022-08-15T09:58
новости
зрк бук
россия
himars
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Другое дело, что вычислить место, где находятся HIMARS`ы, чтобы подогнать туда "Буки", трудно. Поэтому мы имеем Антоновский мост, когда в первый день мы половину снарядов сбили, потом сбили все, а на третий день все прилетели, отметил эксперт.Оптимизм придает то, что за HIMARS`ами ведется охота, которая будет нарастать. Наилучший способ борьбы с дальнобойными РСЗО — увеличить количество беспилотной авиации. Беспилотники должны круглосуточно по всей линии фронта находится на большой высоте. Как только появились РСЗО — нужно сразу давать данные батарее "Искандеров". Для "Искандеров" дальность стрельбы не имеет значения. У них ракеты летят до 500 км. Из них можно стрелять из любой точки, пояснил специалист.Это сложно, но мы в состоянии эту задачу решить, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зрк бук, россия, himars
Военный эксперт о том, как русские "Буки" на Украине разбираются с хвалеными HIMARS`ами
ВСУ относят HIMARS`ы к чудо-оружию и полагают, что с их помощью можно решить многие проблемы. Но наши комплексы ПВО "БукМ3" достаточно эффективно по ним работают. Они сбивают их со 100% вероятностью. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Другое дело, что вычислить место, где находятся HIMARS`ы, чтобы подогнать туда "Буки", трудно. Поэтому мы имеем Антоновский мост, когда в первый день мы половину снарядов сбили, потом сбили все, а на третий день все прилетели, отметил эксперт.
"Получается, что два дня комплекс работал, потом мы его куда-то переместили, а старый комплекс с задачей не справился", - указал Кнутов.
Оптимизм придает то, что за HIMARS`ами ведется охота, которая будет нарастать. Наилучший способ борьбы с дальнобойными РСЗО — увеличить количество беспилотной авиации. Беспилотники должны круглосуточно по всей линии фронта находится на большой высоте. Как только появились РСЗО — нужно сразу давать данные батарее "Искандеров". Для "Искандеров" дальность стрельбы не имеет значения. У них ракеты летят до 500 км. Из них можно стрелять из любой точки, пояснил специалист.
Это сложно, но мы в состоянии эту задачу решить, заключил собеседник издания.