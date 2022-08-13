США не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС
09:27 13.08.2022 (обновлено: 09:28 13.08.2022)
© скриншот YouTubeПостпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд
© скриншот YouTube
Американская сторона не имеет данных относительно того, кто именно обстреливает территорию Запорожской АЭС, заявила 12 августа постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Дипломат, отвечая на вопрос журналиста, заявила, что США не имеют разведданых о том, какая из сторон конфликта обстреливает территорию атомной станции, и призвала обеспечить инспекторам МАГАТЭ доступ на АЭС.
У нас нет. Но именно по этой причине мы хотим, чтобы МАГАТЭ попало туда, чтобы точно увидеть, что происходит на земле, и обеспечить безопасность станции.
Также постпред заявила, что "если вокруг станции происходит конфликт, его нужно остановить".
Вчера, 09:27Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭСГендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал активизировать дискуссии с Россией, Украиной и ООН для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС. Об этом он сообщил 11 августа на заседании СБ ООН