https://ukraina.ru/20220813/1037629247.html

США не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС

США не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС - 13.08.2022 Украина.ру

США не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Американская сторона не имеет данных относительно того, кто именно обстреливает территорию Запорожской АЭС, заявила 12 августа постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

2022-08-13T09:27

2022-08-13T09:27

2022-08-13T09:28

постпред

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Дипломат, отвечая на вопрос журналиста, заявила, что США не имеют разведданых о том, какая из сторон конфликта обстреливает территорию атомной станции, и призвала обеспечить инспекторам МАГАТЭ доступ на АЭС. Также постпред заявила, что "если вокруг станции происходит конфликт, его нужно остановить".

https://ukraina.ru/20220812/1037578972.html

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постпред, оон, сша, запорожская аэс, украина, новости