США не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС - 13.08.2022 Украина.ру
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США не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС
США не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС - 13.08.2022 Украина.ру
США не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС
Американская сторона не имеет данных относительно того, кто именно обстреливает территорию Запорожской АЭС, заявила 12 августа постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
2022-08-13T09:27
2022-08-13T09:28
постпред
оон
сша
запорожская аэс
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новости
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Дипломат, отвечая на вопрос журналиста, заявила, что США не имеют разведданых о том, какая из сторон конфликта обстреливает территорию атомной станции, и призвала обеспечить инспекторам МАГАТЭ доступ на АЭС. Также постпред заявила, что "если вокруг станции происходит конфликт, его нужно остановить".
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постпред, ООН, США, Запорожская АЭС, Украина, Новости

США не знают, кто обстреливает Запорожскую АЭС

09:27 13.08.2022 (обновлено: 09:28 13.08.2022)
 
© скриншот YouTubeПостпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд
© скриншот YouTube
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Американская сторона не имеет данных относительно того, кто именно обстреливает территорию Запорожской АЭС, заявила 12 августа постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Дипломат, отвечая на вопрос журналиста, заявила, что США не имеют разведданых о том, какая из сторон конфликта обстреливает территорию атомной станции, и призвала обеспечить инспекторам МАГАТЭ доступ на АЭС.

У нас нет. Но именно по этой причине мы хотим, чтобы МАГАТЭ попало туда, чтобы точно увидеть, что происходит на земле, и обеспечить безопасность станции.

Линда Томас-Гринфилд
Постпред США при ООН
Также постпред заявила, что "если вокруг станции происходит конфликт, его нужно остановить".
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 09:27
Директор МАГАТЭ пытается организовать поездку на Запорожскую АЭСГендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси пообещал активизировать дискуссии с Россией, Украиной и ООН для осуществления поездки экспертов агентства на Запорожскую АЭС. Об этом он сообщил 11 августа на заседании СБ ООН
 
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